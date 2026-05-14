Κέρκυρα: 54χρονη μαχαίρωσε τον σύντροφό της

Συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Συνελήφθη τα ξημερώματα Πέμπτης σε προάστιο της Κέρκυρας μια 54χρονη γυναίκα για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Μαίρης Τζώρα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας ενημερώθηκε για τραυματισμό ενός άνδρα 57 ετών, ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε σε περιοχή περιφερειακά της πόλης του νησιού.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, οι οποίοι στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού διαπίστωσαν ότι η 54χρονη είχε τραυματίσει με αιχμηρό αντικείμενο τον 57χρονο σύντροφο της. Κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας. 

