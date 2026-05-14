MasterChef 10: Οι παίκτες δημιουργούν πέντε πιάτα με πέντε υλικά

Συντονιστείτε στις 21:00 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.05.26 , 16:32 Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ζωγράφου σε πρωτοβουλία για πιο δροσερή πόλη
14.05.26 , 16:22 Νικόλας Νιάρχος: Θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά
14.05.26 , 16:18 Τα επιδόματα που πληρώνονται τον Ιούνιο - Ποιοι πάνε ταμείο
14.05.26 , 15:45 Ιωάννινα: Τι λέει ο πατέρας της ανήλικης που παρασύρθηκε από ΙΧ
14.05.26 , 15:30 Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
14.05.26 , 15:29 Eurovision: Τι σημαίνει το Bangaranga που τραγουδά η Dara από τη Βουλγαρία
14.05.26 , 15:16 Κατερίνα Καινούργιου: «Άυπνη!» – Οι δύσκολες νύχτες με το μωρό της
14.05.26 , 15:16 Πέθανε γνωστός ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου
14.05.26 , 15:09 Δικαστική εξέλιξη σε υπόθεση ασέλγειας κατά 14χρονης από 64χρονο αστυνομικό
14.05.26 , 15:05 Κατερίνα Διδασκάλου: «Θα με δείτε του χρόνου τηλεοπτικά σε ένα δράμα»
14.05.26 , 15:00 Γνωστή παρουσιάστρια συνεχίζει και του χρόνου στο δελτίο ειδήσεων
14.05.26 , 14:50 Ρουλέτα ή Blackjack: Πού χρειάζεται περισσότερη στρατηγική;
14.05.26 , 14:48 Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
14.05.26 , 14:47 Πέτρος Γαϊτάνος: «Η Eurovision κατευθύνει τα νέα παιδιά μέσα στο ψέμα»
14.05.26 , 14:42 Λίνα Μεντίνα Βάσκες: Ήταν μόλις 5 ετών όταν γέννησε το πρώτο της παιδί!
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα της υγείας της: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Survivor: Η ανατριχιαστική φωτογραφία που έδειξε ο Σταύρος στην αδελφή του
Φαίη Σκορδά: Το πάρτι για τα 12ά γενέθλια του γιου της Δημήτρη Λιάγκα
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
«Το Ferto μιλά για απληστία»: Ο Akylas εξηγεί τι συμβολίζουν τα δωμάτια
Αγοραστή Αρβανίτη:Οι σπουδές, τα παιδιά & ο γάμος με τον Θανάση Τσαλταμπάση
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εβδομάδα αφιερωμένη στην υψηλή γαστρονομία συνεχίζεται δυναμικά στο MasterChef 10! 

Απόψε, Πέμπτη 14 Μαΐου, οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχονται τα μέλη των δύο μπριγάδων σε μια εντυπωσιακή τοποθεσία, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας για την Ομαδική Δοκιμασία.


MasterChef: Ποιος Φόρεσε Τη Δεύτερη Μαύρη Ποδιά - Video

Η Κόκκινη μπριγάδα έρχεται στη δοκιμασία με νέο αρχηγό τον Ανδρέα Καλαντράνη, μετά την παραίτηση του Γιώργου Δημητριάδη. Μέχρι στιγμής, οι δύο μπριγάδες μετρούν από μία νίκη, με το σκορ να είναι ισόπαλο 1-1.

Οι παίκτες του MasterChef 

Οι παίκτες του MasterChef 

Ο Φίλιπ Βάκος από την Κόκκινη μπριγάδα και ο Χάρης Τζαν από τη Μπλε φορούν ήδη τις μαύρες ποδιές, καθώς είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Το αποτέλεσμα της αποψινής δοκιμασίας θα αποδειχθεί καθοριστικό, αφού η νικήτρια μπριγάδα θα ψηφίσει και θα υποδείξει τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Ωστόσο, ακόμα και αν η Μπλε μπριγάδα χάσει ένα μέλος της, η μπριγάδα που θα επικρατήσει συνολικά στην εβδομάδα θα είναι αυτή που θα αποφασίσει ποιο μέλος της Κόκκινης μπριγάδας θα «μεταγραφεί» στη Μπλε.

Oι παίκτες του MasterChef λαμβάνουν μέρος σε ομαδική δοκιμασία

Oι παίκτες του MasterChef λαμβάνουν μέρος σε ομαδική δοκιμασία

Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας αφιερωμένης στην υψηλή γαστρονομία, οι δύο μπριγάδες καλούνται να λάβουν μέρος σε μια απαιτητική εξωτερική Ομαδική Δοκιμασία, όπου θα πρέπει να δημιουργήσουν πέντε πιάτα με πέντε βασικά υλικά: λάχανο, λεμόνι, καρδιά μόσχου, σαρδέλα, φέτα.

MasterChef 10

MasterChef 10

Τα πιάτα θα είναι ατομικά για τους τρεις chef κριτές, γεγονός που σημαίνει πως κάθε μπριγάδα θα πρέπει να ετοιμάσει συνολικά 15 πιάτα. Ο χρόνος, που θα έχουν στη διάθεσή τους, θα είναι 2 ώρες και 30 λεπτά. 

Θα καταφέρει ο Ανδρέας να οδηγήσει την Κόκκινη μπριγάδα στη νίκη ή η Μπλε μπριγάδα θα πετύχει τη δεύτερη νίκη της, με στόχο να υποδείξει τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση; 

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Πέμπτη 14.5.26- επεισόδιο  MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star:

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.
Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι! 

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!
Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα,
που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει 
ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10
Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Σκηνοθεσία: Κώστας Τριπύλας
Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας
Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής
Project Manager: Στέργιος Νένες
Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Βλάχος 
Culinary Consultant: Νίκος Θωμάς
Σκηνογράφος: Χριστίνα Κωστέα
Αρχισυντάκτης: Νίκος Κακαρίκας
Παραγωγός: Star
Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

#MasterChefGR #StarChannelTV  

MasterChef on Social Media

https://www.facebook.com/MasterChefGR/ 
https://twitter.com/masterchefgr 
https://www.instagram.com/masterchefgr/
https://www.tiktok.com/@masterchefgr  

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 10 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top