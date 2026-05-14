Ένα από τα τραγούδια που έχουν προκαλέσει αίσθηση στη φετινή Eurovision 2026 είναι το «Bangaranga», το οποίο συνυπογράφει, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Η ερμηνεύτριά του, Dara, εμφανίζεται απόψε, 14 Μαΐου, στον Β’ Ημιτελικό του διαγωνισμού και όλα δείχνουν πως θα καταφέρει να εξασφαλίσει μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Τι σημαίνει «Bangaranga»

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό site της Βουλγαρικής Εθνικής Ραδιοφωνίας (BNR), η λέξη «Bangaranga» προέρχεται από την τζαμαϊκανή αργκό (Jamaican Patois) και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση έντασης, αναστάτωσης ή «χαμού».

«Η λέξη “Bangaranga” συμβολίζει για μένα την ανακάλυψη της εσωτερικής δύναμης που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Η έννοια μας καλεί να δρούμε με αγάπη και όχι με φόβο. Τον τελευταίο καιρό δεν φοβάμαι να είμαι ο εαυτός μου κι ας με κάνει αυτό ευάλωτη. Δεν φοράω μάσκα», φέρεται να δήλωσε η εκρπόσωπος της Βουλγαρίας, σύμφωνα με το μέσο της Βουλγαρίας, bnrnews.bg.

Dara: Τα μαθήματα φωνητικής στην Αθήνα με τη Βικτώρια Χαλκίτη

Η νεαρή τραγουδίστρια εντυπωσίασε στις πρόβες, τόσο με τις φωνητικές της ικανότητες όσο και με την εκρηκτική σκηνική της παρουσία. Το πρωί της Πέμπτης 14/5, η Βικτώρια Χαλκίτη μίλησε για τα μαθήματα φωνητικής με την εκπρόσωπο της Βουλγαρίας, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από τη συνεργασία τους.

Η Βικτώρια Χαλκίτη στο Breakfast@Star

«Η χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά η εμφάνιση χθες, τόσο φωνητικά όσο και χορευτικά, γιατί πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο act. Δε σταματάει να χορεύει ούτε στιγμή και μάλιστα σε έναν πολύ μικρό χώρο με καρέκλες. Έχει εξαιρετικά απαιτητική χορογραφία και θεωρώ ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά και φωνητικά, γιατί φοράει κιόλας - μην ξεχνάμε ότι πολλοί καλλιτέχνες φέτος, όπως και ο Akyla, χρησιμοποιούν το “χιλόφωνο”. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί ακούγονται όλες οι ανάσες», δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως η Dara είχε έρθει στην Αθήνα για εντατικές πρόβες:

«Είχε έρθει στην Ελλάδα και έμενε στην Αθήνα για να κάνουμε εντατικές πρόβες. Συνδυάζουμε διάφορες τεχνικές και ειδικές ασκήσεις για τη φωνή και την αναπνοή», συμπλήρωσε.

Η Dara με τον Akyla

Αφού αναφέρθηκε στις δυσκολίες όσον αφορά τη φωνητική απόδοση του κομματιού, στάθηκε και στον χαρακτήρα της pop τραγουδίστριας, αλλά και στη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τον Akyla και την εκπρόσωπο της Κύπρου, Antigoni.

«Είναι πολύ σκληρή δουλειά, πραγματικά πάρα πολύ απαιτητική, αλλά είναι ένα φοβερό παιδί. Το τραγούδι αρέσει πάρα πολύ και το έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Νομίζω ότι θα πάει εξαιρετικά καλά. Είναι επίσης πολύ φίλοι με τον Akyla και την Αντιγόνη και έχουν αναπτύξει ένα ιδιαίτερο δέσιμο. Αγαπιούνται πάρα πολύ, οπότε είμαστε όλοι μια τεράστια αγκαλιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

