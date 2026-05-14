Η Opel κάνει σήμερα την απόκτηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος πιο εύκολη, πιο προσιτή και – κυρίως – πιο ξέγνοιαστη από ποτέ. Όσοι επιλέξουν ένα ηλεκτρικό μοντέλο της Μάρκας, όπως το Opel Frontera Electric που είναι διαθέσιμο από €20.900, επωφελούνται πλέον από ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών και παροχών που απλοποιούν ουσιαστικά την καθημερινότητα της ηλεκτροκίνησης.

Το νέο πρόγραμμα “Electric ALL IN” δημιουργήθηκε για να προσφέρει απόλυτη σιγουριά σε κάθε στάδιο της εμπειρίας χρήσης ενός ηλεκτρικού Opel – από τη φόρτιση και την αυτονομία μέχρι την υποστήριξη και τη συντήρηση.

«Η Opel είναι ηλεκτρική. Ήδη προσφέρουμε τουλάχιστον μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για κάθε μοντέλο της γκάμας μας. Με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα “Electric ALL IN”, κάνουμε την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης ακόμη πιο εύκολη και αξιόπιστη για τους πελάτες μας. Στην Opel, οι πελάτες δεν αποκτούν απλώς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο – απολαμβάνουν ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και υποστήριξης που ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση», δήλωσε ο CEO της Opel, Florian Huettl.

Όσοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση ενός ηλεκτρικού οχήματος συνήθως επικεντρώνονται σε τρία βασικά ερωτήματα:Είναι η αυτονομία επαρκής για τις καθημερινές μου ανάγκες;Πόσο εύκολη είναι η φόρτιση;Τι ισχύει για το service και το κόστος συντήρησης;Με το πρόγραμμα “Electric ALL IN”, η Opel δίνει ολοκληρωμένες απαντήσεις και διευκολύνει ουσιαστικά τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο:

Αυτονομία

Η υπηρεσία e-Routes της εφαρμογής myOpel δημιουργήθηκε από την Free2move Charge για να κάνει κάθε ταξίδι με ένα αμιγώς ηλεκτρικό Opel ακόμα πιο άνετο και ξεκούραστο.Η υπηρεσία e-ROUTES καθοδηγεί τον οδηγό προς τον προορισμό του, προτείνοντας τις βέλτιστες στάσεις φόρτισης και παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις για το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και τις συνθήκες της διαδρομής.Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία e-Routes περιλαμβάνεται στο πακέτο Connect One, το οποίο προσφέρεται δωρεάν για 10 χρόνια.

Υπηρεσίες φόρτισης

Το πρόγραμμα «Electric ALL IN» περιλαμβάνει επίσης μια ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης, ώστε η καθημερινή χρήση ενός ηλεκτρικού Opel να γίνεται ακόμη πιο εύκολη και πρακτική:Δυνατότητα απόκτησης φορτιστή 22kW Wallbox με χαμηλό κόστος μέσω της Free2Move eSolutions, μέλος του ομίλου Stellantis, με τα υψηλοτέρα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.Υπηρεσία εγκατάστασης μέσω της Enervek Recharge, με ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον προκαταρκτικό ηλεκτρολογικό έλεγχο και την τοποθέτηση έως την κάλυψη της εγγύησης του φορτιστή.Δωρεάν καλώδιο οικιακής χρήσης (Mode 2) και καλώδιο για ταχυφορτιστή (Mode 3) στον βασικό εξοπλισμό των ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων.



Χαμηλότερο κόστος χρήσης και συντήρησης

Με 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια Opel Assistance και διαστήματα service ανά 2 χρόνια – αντί ετήσιας συντήρησης όπως στα οχήματα με θερμικό κινητήρα - το συνολικό κόστος χρήσης και συντήρησης ενός ηλεκτρικού Opel παραμένει εντυπωσιακά ανταγωνιστικό.