Opel “Electric ALL IN”: Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο εύκολη

Το πρόγραμμα που προσφέρεται δωρεάν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.05.26 , 16:32 Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ζωγράφου σε πρωτοβουλία για πιο δροσερή πόλη
14.05.26 , 16:22 Νικόλας Νιάρχος: Θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά
14.05.26 , 16:18 Τα επιδόματα που πληρώνονται τον Ιούνιο - Ποιοι πάνε ταμείο
14.05.26 , 15:45 Ιωάννινα: Τι λέει ο πατέρας της ανήλικης που παρασύρθηκε από ΙΧ
14.05.26 , 15:30 Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
14.05.26 , 15:29 Eurovision: Τι σημαίνει το Bangaranga που τραγουδά η Dara από τη Βουλγαρία
14.05.26 , 15:16 Κατερίνα Καινούργιου: «Άυπνη!» – Οι δύσκολες νύχτες με το μωρό της
14.05.26 , 15:16 Πέθανε γνωστός ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου
14.05.26 , 15:09 Δικαστική εξέλιξη σε υπόθεση ασέλγειας κατά 14χρονης από 64χρονο αστυνομικό
14.05.26 , 15:05 Κατερίνα Διδασκάλου: «Θα με δείτε του χρόνου τηλεοπτικά σε ένα δράμα»
14.05.26 , 15:00 Γνωστή παρουσιάστρια συνεχίζει και του χρόνου στο δελτίο ειδήσεων
14.05.26 , 14:50 Ρουλέτα ή Blackjack: Πού χρειάζεται περισσότερη στρατηγική;
14.05.26 , 14:48 Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
14.05.26 , 14:47 Πέτρος Γαϊτάνος: «Η Eurovision κατευθύνει τα νέα παιδιά μέσα στο ψέμα»
14.05.26 , 14:42 Λίνα Μεντίνα Βάσκες: Ήταν μόλις 5 ετών όταν γέννησε το πρώτο της παιδί!
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα της υγείας της: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Survivor: Η ανατριχιαστική φωτογραφία που έδειξε ο Σταύρος στην αδελφή του
Φαίη Σκορδά: Το πάρτι για τα 12ά γενέθλια του γιου της Δημήτρη Λιάγκα
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Αγοραστή Αρβανίτη:Οι σπουδές, τα παιδιά & ο γάμος με τον Θανάση Τσαλταμπάση
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
«Το Ferto μιλά για απληστία»: Ο Akylas εξηγεί τι συμβολίζουν τα δωμάτια
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 14.05.26, 11:10
Opel “Electric ALL IN”: Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο εύκολη
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Opel κάνει σήμερα την απόκτηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος πιο εύκολη, πιο προσιτή και – κυρίως – πιο ξέγνοιαστη από ποτέ. Όσοι επιλέξουν ένα ηλεκτρικό μοντέλο της Μάρκας, όπως το Opel Frontera Electric που είναι διαθέσιμο από €20.900, επωφελούνται πλέον από ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών και παροχών που απλοποιούν ουσιαστικά την καθημερινότητα της ηλεκτροκίνησης.

Opel “Electric ALL IN”: Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο εύκολη

Το νέο πρόγραμμα “Electric ALL IN” δημιουργήθηκε για να προσφέρει απόλυτη σιγουριά σε κάθε στάδιο της εμπειρίας χρήσης ενός ηλεκτρικού Opel – από τη φόρτιση και την αυτονομία μέχρι την υποστήριξη και τη συντήρηση.

Opel “Electric ALL IN”: Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο εύκολη

«Η Opel είναι ηλεκτρική. Ήδη προσφέρουμε τουλάχιστον μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για κάθε μοντέλο της γκάμας μας. Με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα “Electric ALL IN”, κάνουμε την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης ακόμη πιο εύκολη και αξιόπιστη για τους πελάτες μας. Στην Opel, οι πελάτες δεν αποκτούν απλώς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο – απολαμβάνουν ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και υποστήριξης που ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση», δήλωσε ο CEO της Opel, Florian Huettl.

Opel “Electric ALL IN”: Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο εύκολη

Όσοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση ενός ηλεκτρικού οχήματος συνήθως επικεντρώνονται σε τρία βασικά ερωτήματα:Είναι η αυτονομία επαρκής για τις καθημερινές μου ανάγκες;Πόσο εύκολη είναι η φόρτιση;Τι ισχύει για το service και το κόστος συντήρησης;Με το πρόγραμμα “Electric ALL IN”, η Opel δίνει ολοκληρωμένες απαντήσεις και διευκολύνει ουσιαστικά τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο:

Opel “Electric ALL IN”: Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο εύκολη

Αυτονομία

Η υπηρεσία e-Routes της εφαρμογής myOpel δημιουργήθηκε από την Free2move Charge για να κάνει κάθε ταξίδι με ένα αμιγώς ηλεκτρικό Opel ακόμα πιο άνετο και ξεκούραστο.Η υπηρεσία e-ROUTES καθοδηγεί τον οδηγό προς τον προορισμό του, προτείνοντας τις βέλτιστες στάσεις φόρτισης και παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις για το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και τις συνθήκες της διαδρομής.Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία e-Routes περιλαμβάνεται στο πακέτο Connect One, το οποίο προσφέρεται δωρεάν για 10 χρόνια.

Opel “Electric ALL IN”: Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο εύκολη

Υπηρεσίες φόρτισης

Το πρόγραμμα «Electric ALL IN» περιλαμβάνει επίσης μια ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης, ώστε η καθημερινή χρήση ενός ηλεκτρικού Opel να γίνεται ακόμη πιο εύκολη και πρακτική:Δυνατότητα απόκτησης φορτιστή 22kW Wallbox με χαμηλό κόστος μέσω της Free2Move eSolutions, μέλος του ομίλου Stellantis, με τα υψηλοτέρα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.Υπηρεσία εγκατάστασης μέσω της Enervek Recharge, με ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον προκαταρκτικό ηλεκτρολογικό έλεγχο και την τοποθέτηση έως την κάλυψη της εγγύησης του φορτιστή.Δωρεάν καλώδιο οικιακής χρήσης (Mode 2) και καλώδιο για ταχυφορτιστή (Mode 3) στον βασικό εξοπλισμό των ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων.
Opel “Electric ALL IN”: Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο εύκολη

Χαμηλότερο κόστος χρήσης και συντήρησης   

Με 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια Opel Assistance και διαστήματα service ανά 2 χρόνια – αντί ετήσιας συντήρησης όπως στα οχήματα με θερμικό κινητήρα - το  συνολικό κόστος χρήσης και συντήρησης ενός ηλεκτρικού Opel παραμένει εντυπωσιακά ανταγωνιστικό.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
OPEL “ELECTRIC ALL IN”
 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top