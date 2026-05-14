Νοσοκομείο «Μεταξά»: Έπιασε «δουλειά» o σκύλος θεραπείας, Ντύλαν

Θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.05.26 , 14:00 Survivor: Η ανατριχιαστική φωτογραφία που έδειξε ο Σταύρος στην αδελφή του
14.05.26 , 14:00 Eurovision Dara: Τα μαθήματα φωνητικής στην Αθήνα και η σχέση με τον Akyla
14.05.26 , 13:55 Άση Μπήλιου: Τα ζώδια που θα πιεστούν σήμερα – «Είναι μία έντονη μέρα»
14.05.26 , 13:18 Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα υγείας: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
14.05.26 , 13:16 «Καμπανάκι» IATA: Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια
14.05.26 , 13:05 Akylas: «Έμαθα να παίζω και να γράφω τραγούδια από το... YouTube!»
14.05.26 , 13:00 Ποσειδώνια 2026: Η ελληνική ναυτιλία κινεί τον κόσμο
14.05.26 , 12:57 Περιστέρι: Τα έξι παιδιά ζούσαν σε 27 τ.μ μέσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια
14.05.26 , 12:46 Capri Pants: Η major τάση του καλοκαιριού και πώς να τη φορέσεις
14.05.26 , 12:40 MasterChef: Ο Ανδρέας «σήκωσε» μανίκια - Σε ποιους έκανε παρατήρηση;
14.05.26 , 12:31 Eurovision: H εμφάνιση της Antigoni για την Κύπρο - Διέρρευσαν τα πλάνα
14.05.26 , 12:22 Survivor: Εξετάζεται η μεταφορά του Σταύρου Φλώρου στο Μαϊάμι για θεραπεία
14.05.26 , 12:20 Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη- Όλες οι πληροφορίες
14.05.26 , 12:20 Νέο Δ.Σ. στην ΕΝΕΔ – Πρόεδρος ξανά ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος
14.05.26 , 12:17 Chios Pass-Kythira Pass: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα vouchers 300 και 250 €
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
«Το Ferto μιλά για απληστία»: Ο Akylas εξηγεί τι συμβολίζουν τα δωμάτια
Κοινωνικός Τουρισμός: Είναι οριστικό - Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Αγοραστή Αρβανίτη:Οι σπουδές, τα παιδιά & ο γάμος με τον Θανάση Τσαλταμπάση
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Η Φαίη Σκορδά για το πρόβλημα υγείας: «Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα»
Φαίη Σκορδά: Το πάρτι για τα 12ά γενέθλια του γιου της Δημήτρη Λιάγκα
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Πατήσια: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες: Νοσοκομείο «Μεταξά»
Νοσοκομείο «Μεταξά» - Ντύλαν
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντύλαν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας στο νοσοκομείο «Μεταξά», ενταγμένος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
  • Η παρουσία του Ντύλαν προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς.
  • Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Παρέα με Ουρά», που ξεκίνησε το 2025, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το ΕΣΥ.
  • Ο διοικητής του νοσοκομείου, Σαράντος Ευσταθόπουλος, είναι ο κηδεμόνας του Ντύλαν και προωθεί την καινοτομία στην υγειονομική φροντίδα.
  • Ο Ντύλαν θα επισκέπτεται τους ασθενείς δύο φορές την εβδομάδα, προσφέροντας στιγμές χαράς και ανακούφισης.

Το νοσοκομείο «Μεταξά» υποδέχθηκε επίσημα την Τρίτη 12 Μαΐου, τον Ντύλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντύλαν κέρδισε τις καρδιές ασθενών, συνοδών και προσωπικού κατά την πρώτη του επίσκεψη στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του «Μεταξά».

Αδέσποτα ζώα: Από πού μπορώ να υιοθετήσω ένα αδέσποτο ζωάκι;

Ο Ντύλαν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας- επισκέψεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς κηδεμόνας του είναι ο διοικητής του νοσοκομείου «Μεταξά» Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος ως διοικητής δημόσιου νοσοκομείου αποτελεί υγειονομικό στέλεχος του ΕΣΥ.

Η «πρώτη μέρα στη δουλειά» για τον Ντύλαν πραγματοποιήθηκε συμβολικά ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών, τιμώντας με έναν ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς με φροντίδα, ανθρωπιά και αφοσίωση.

Ο ρόλος του Ντύλαν

Σύμφωνα με ενημέρωση του νοσοκομείου, ο Ντύλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεγνοιασιάς και χαμόγελου, μέσα από τη μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου.

Η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα «Παρέα με Ουρά», το οποίο αποτέλεσε έμπνευση και όραμα του κ. Ευσταθόπουλου και υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο «Μεταξά» το 2025 σε συνεργασία με τον οργανισμό Dog Therapy και τη συνδρομή του οργανισμού Win Cancer, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών.

Χάτσικο της Κρήτης: Περιμένει Τον Κηδεμόνα Της Που Πέθανε - Video

Το πρόγραμμα συμπλήρωσε ήδη έναν χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας (έναρξη 14 Απριλίου 2025), έχοντας αγκαλιαστεί θερμά από ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Βαγγέλης» συνεχίζει τις εβδομαδιαίες επισκέψεις του κάθε Τετάρτη στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του Νοσοκομείου Μεταξά, ενώ ο Ντύλαν θα πραγματοποιεί δύο επισκέψεις εβδομαδιαίως κατά τις πρώτες εβδομάδες εργασίας του, εναλλάξ Δευτέρα - Τρίτη και Πέμπτη - Παρασκευή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι ασθενείς της Μ.Η.Ν. να έρθουν σε επαφή με έναν σκύλο θεραπείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποδεικνύοντας πως καινοτόμες δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό αποτύπωμα μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από συνεργασίες, εθελοντισμό και προσφορά.

Συγκινητική Διάσωση Σκύλου: Άντεξε 9 Μέρες Στα Χιόνια! - Video

«Μέλος της ομάδας»

Ο διοικητής του νοσοκομείου «Μεταξά», Σαράντος Ευσταθόπουλος, δήλωσε: «Ο νέος μας συνάδελφος Ντύλαν, γίνεται μέρος μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων που καθημερινά προσφέρουν φροντίδα, ανακούφιση και ελπίδα στους ογκολογικούς μας ασθενείς.

Μέσα από το πρόγραμμα "Παρέα με Ουρά", αποδεικνύουμε ότι η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ολιστικής αντιμετώπισης της νόσου και ότι ένα δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να καινοτομεί με ανθρωπιά, συνέπεια και μηδενική επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο.

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη ευθύνη που μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι ο πρώτος υγειονομικός κηδεμόνας σκύλου θεραπείας και ειδικότερα του Ντύλαν!».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΚΥΛΟΣ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ
 |
ΣΚΥΛΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 |
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
 |
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top