Μία χρονιά που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, συνεχίστηκε με προβληματικές εμφανίσεις, και πολλά σκαμπανεβάσματα, ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο το βράδυ της Τετάρτης στην Βαλένθια.

Οι εκπληκτικές «νυχτερίδες» με πολλούς νεαρούς παίκτες και με την καθοδήγηση ενός πανέξυπνου προπονητή, πέτυχαν την απόλυτη ανατροπή.

Ο απίστευτος Μοντέρο, ήταν ο ηγέτης της Βαλένθια / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Επέστρεψαν από το 0-2 που είχε γραφτεί με δύο εντός έδρας ήττες, πέτυχαν σπουδαία διαδοχικά «διπλά» στο ΟΑΚΑ, και ολοκλήρωσαν την ιστορική, επικρατώντας εντός έδρας με σκορ 81-64.

Ήταν μία σκληρή βραδιά για τους πράσινους που μπήκαν στη σεζόν, με έναν και μοναδικό στόχο. Την κατάκτηση του τίτλου της Euroleague, στο Final 4 που θα γίνει στο «σπίτι» τους, το διήμερο 22 και 24 Μαΐου. Ο Παναθηναϊκός είχε χτιστεί με ένα πανάκριβο ρόστερ, ένα από τα πιο καλοπληρωμένα στην ιστορία της διοργάνωσης, αλλά κατάφερε (γιατί περί κατορθώματος πρόκειται) να αποκλειστεί από μία ομάδα η οποία δεν διαθέτει ούτε το 1/3 του μπάτζετ τοου.

Η επόμενη ημέρα αναμένεται δύσκολη για τον Πρωταθλητή Ευρώπης του 2024. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, τόσο για το μέλλον του Εργκίν Αταμάν, όσο και για μία σειρά από παίκτες οι οποίοι δεν είχαν την αναμενόμενη απόδοση. Πολλά τα σενάρια και οι θεωρίες, αλλά μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την ολοκλήρωση των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, για οριστικές απαντήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το καλοκαίρι αναμένεται σαρωτικό...