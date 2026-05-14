Ναυάγιο στην Ισπανία για τον Παναθηναϊκό, εκτός Final 4 οι πράσινοι

Μία προβληματική ευρωπαϊκή χρονιά, ολοκληρώθηκε με άσχημο τρόπο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.05.26 , 11:00 Θοδωρής Πανάς: Ο χορευτής της Παπαρίζου σχολιάζει την επιστροφή της λύρας
14.05.26 , 10:58 Πατήσια: Γυναίκα παρασύρθηκε από φιρτηγό
14.05.26 , 10:51 Renault Captur Eco-G turbo 120: Με 1400 χιλιόμετρα αυτονομίας
14.05.26 , 10:49 Ναυάγιο στην Ισπανία για τον Παναθηναϊκό, εκτός Final 4 οι πράσινοι
14.05.26 , 10:44 Papazo: Μιλά για τη συμμετοχή του φίλου του, Akyla, στη Eurovision
14.05.26 , 10:43 Αλλαγές στον ANT1 μετά την αποχώρηση Λιαρέλη – Πού «κολλάει» η Σία Κοσιώνη;
14.05.26 , 10:42 Περιστέρι: Τα έξι παιδιά ζούσαν σε 27 τ.μ μέσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια
14.05.26 , 09:52 Κοινωνικός Τουρισμός: Είναι οριστικό - Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
14.05.26 , 09:51 Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος σε ηλικία 34 ετών
14.05.26 , 09:38 Ενυδάτωση: Πόσα ποτήρια νερό πρέπει να πίνουμε καθημερινά;
14.05.26 , 09:38 Αντώνης Ρέμος: Η συγκίνηση για τη Μαρινέλλα και η αναφορά στην κόρη του
14.05.26 , 09:29 «Δεν κοιτάζω ποτέ το κινητό του», λέει η Μπριζίτ για τον Εμανουέλ Μακρόν
14.05.26 , 09:29 TOYOTA RACING: Δράμα και διπλοί βαθμοί
14.05.26 , 09:15 Ανθή Βούλγαρη: «Λαμπαδιάσαμε!» - Η περιπέτεια πριν βγει στον αέρα
14.05.26 , 09:14 Ηλιούπολη: Αγωνία για τη 17χρονη – «Δεν υπήρχε κάποιο σημάδι»
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Κοινωνικός Τουρισμός: Είναι οριστικό - Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Αγοραστή Αρβανίτη:Οι σπουδές, τα παιδιά & ο γάμος με τον Θανάση Τσαλταμπάση
Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος σε ηλικία 34 ετών
Ηλιούπολη: Αγωνία για τη 17χρονη – «Δεν υπήρχε κάποιο σημάδι»
Ετεοκλής για ακρωτηριασμό Σταύρου: «H επόμενη μέρα δεν είναι μία ίδια ζωή»
Περιστέρι: Τα έξι παιδιά ζούσαν σε 27 τ.μ μέσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια
Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν πάρα πολύ από την τυχερή Νέα Σελήνη στον Ταύρο
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Αποτυχία που μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις και εξελίξεις στον Παναθηναίκό

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία χρονιά που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, συνεχίστηκε με προβληματικές εμφανίσεις, και πολλά σκαμπανεβάσματα, ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο το βράδυ της Τετάρτης στην Βαλένθια.

Οι εκπληκτικές «νυχτερίδες» με πολλούς νεαρούς παίκτες και με την καθοδήγηση ενός πανέξυπνου προπονητή, πέτυχαν την απόλυτη ανατροπή.

valencia

Ο απίστευτος Μοντέρο, ήταν ο ηγέτης της Βαλένθια / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Επέστρεψαν από το 0-2 που είχε γραφτεί με δύο εντός έδρας ήττες, πέτυχαν σπουδαία διαδοχικά «διπλά» στο ΟΑΚΑ, και ολοκλήρωσαν την ιστορική, επικρατώντας εντός έδρας με σκορ 81-64.

H απάντηση του Γιαννακόπουλου σε όσους ζητάνε αλλαγές στον ΠΑΟ

Ήταν μία σκληρή βραδιά για τους πράσινους που μπήκαν στη σεζόν, με έναν και μοναδικό στόχο. Την κατάκτηση του τίτλου της Euroleague, στο Final 4 που θα γίνει στο «σπίτι» τους, το διήμερο 22 και 24 Μαΐου. Ο Παναθηναϊκός είχε χτιστεί με ένα πανάκριβο ρόστερ, ένα από τα πιο καλοπληρωμένα στην ιστορία της διοργάνωσης, αλλά κατάφερε (γιατί περί κατορθώματος πρόκειται) να αποκλειστεί από μία ομάδα η οποία δεν διαθέτει ούτε το 1/3 του μπάτζετ τοου.

Η επόμενη ημέρα αναμένεται δύσκολη για τον Πρωταθλητή Ευρώπης του 2024. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, τόσο για το μέλλον του Εργκίν Αταμάν, όσο και για μία σειρά από παίκτες οι οποίοι δεν είχαν την αναμενόμενη απόδοση. Πολλά τα σενάρια και οι θεωρίες, αλλά μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την ολοκλήρωση των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, για οριστικές απαντήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το καλοκαίρι αναμένεται σαρωτικό...

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROLEAGUE
 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
 |
FINAL 4
 |
ΑΤΑΜΑΝ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΒΑΛΕΝΘΙΑ
 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top