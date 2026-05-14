Ενυδάτωση: Πόσα ποτήρια νερό πρέπει να πίνουμε καθημερινά;

Οι ιδανικές ώρες και οι κατάλληλες ποσότητες νερού, ανάλογα με το βάρος μας

Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Τι πρέπει να τρώμε και να πίνουμε ώστε να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα / Βίντεο: ΑΝΤ1

Το νερό είναι πηγή ζωής και είναι γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες σε σώμα και πνεύμα. Επιπρόσθετα συμβάλλει στην ενίσχυση του μεταβολισμού και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στη βελτίωση της συγκέντρωσης και της καλής διάθεσης.

Άλλωστε το σώμα μας αποτελείται από 60-70% νερό, οπότε και ο ανθρώπινος οργανισμός το έχει καθημερινά ανάγκη για να λειτουργήσει σωστά. Πόσα ποτήρια νερό, όμως πρέπει να πίνουμε καθημερινά; Ας δούμε τι συνιστούν οι ειδικοί υγείας.

Πόσα ποτήρια νερό, όμως, πρέπει να πίνουμε καθημερινά; Ας δούμε τι συνιστούν οι ειδικοί υγείας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Γενικότερα, αυτό που συμβουλεύουν οι ειδικοί υγείας είναι ότι οι άνδρες πρέπει να καταναλώνουν 2-2,5 λίτρα (8-10 ποτήρια) νερού την ημέρα και οι γυναίκες 1,5-2 λίτρα (6-8 ποτήρια). Για να μπορέσετε να πετύχετε καθημερινά αυτό το στόχο, θυμηθείτε να πίνετε ένα ποτήρι νερό ανά 2 ώρες.

Παρόλα αυτά, η ιδανική ημερήσια κατανάλωση νερού ανά άτομο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το βάρος και η εποχή. Όσον αφορά στο σωματικό βάρος, οι ειδικοί υγείας συνιστούν να καταναλώνουμε 30-35 ml ανά κιλό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος 70 κιλών πρέπει να πίνει περίπου 2,1-2,5 λίτρα την ημέρα (8-10 ποτήρια).

Επιπρόσθετα, όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, κάτι που σημαίνει ότι αυξάνεται η εφίδρωση και η ενυδάτωση του οργανισμού είναι πιο αναγκαία, απαιτείται να καταναλώνουμε περισσότερο νερό (δηλαδή, περίπου 2-4 ποτήρια παραπάνω από αυτά που πίνουμε τον χειμώνα). Φυσικά, είναι αναγκαίο να «ακούτε» το σώμα σας και να μην αμελείτε να πίνετε νερό όταν διψάτε, ακόμη και εάν έχετε ήδη καταναλώσει τις παραπάνω ποσότητες.

Όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, κάτι που σημαίνει ότι αυξάνεται η εφίδρωση και η ενυδάτωση του οργανισμού είναι πιο αναγκαία, απαιτείται να καταναλώνουμε περισσότερο νερό / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στην υγεία μας

Οι ώρες που πίνουμε νερό είναι εξίσου σημαντικές. Για παράδειγμα, όταν καταναλώνουμε νερό μετά τον ύπνο, έχουμε τα εξής οφέλη:

  • Ενυδατώνεται άμεσα ο οργανισμός
  • Ενεργοποιείται το γαστρεντερικό σύστημα και μειώνεται τη δυσκοιλιότητα
  • Αποβάλλονται οι τοξίνες και ενισχύεται η ορθή λειτουργία των νεφρών
  • «Ξυπνάει» ο μεταβολισμός και η πέψη

Γενικότερα, το νερό έχει τις παρακάτω ευεργετικές ιδιότητες στην υγεία μας:

  • Συμβάλλει στον καθαρισμό του παχέος εντέρου, γεγονός που συντελεί στην αποτελεσματικότερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από τον οργανισμό
  • Αποβάλλει τις τοξίνες και ενισχύει την παραγωγή νέων κυττάρων
  • Τονώνει τον μεταβολισμό και συμβάλλει στην απώλεια βάρους, καθώς δίνει την αίσθηση του κορεσμού και καταναλώνουμε λιγότερη τροφή
  • Βελτιώνει το λεμφικό σύστημα και είναι ευεργετικό για την πέψη
  • Ενυδατώνει αποτελεσματικά τον οργανισμό και προλαμβάνει τις κράμπες κατά τη διάρκεια του ύπνου
  • Τέλος, το νερό είναι σημαντικός «σύμμαχος» ενάντια στα καρδιακά και εγκεφαλικά νοσήματα.

 

Συμπερασματκά, το νερό συμβάλλει αποτελεσματικά στην καλή υγεία, οπότε και είναι αναγκαίο να πίνουμε καθημερινά καθαρό νερό, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα ενισχύσει τον μεταβολισμό και θα βελτιώσει τα επίπεδα συγκέντρωσης, καθώς και την καλή μας διάθεση.

 

