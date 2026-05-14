Το περιστατικό με το «χαστούκι» της Μπριζίτ Μακρόν προς τον Εμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή τους στο Βιετνάμ συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις στη Γαλλία, ενώ νέο «πονοκέφαλο» στο Ελιζέ προκαλεί το βιβλίο του δημοσιογράφου Φλοριάν Ταρντίφ, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει όλο το παρασκήνιο πίσω από την πολυσυζητημένη χειρονομία της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν τον Μάιο του 2025.

🇫🇷 Emmanuel Macron aurait entretenu durant plusieurs mois une "relation platonique" avec l’actrice iranienne Golshifteh Farahani, avec des "messages qui seraient allés assez loin", provoquant des tensions au sein du couple présidentiel, qui auraient conduit à la gifle. (via… https://t.co/m6XmotilkU pic.twitter.com/X27GxT5FDH — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 13, 2026

Ο Ταρντίφ, στο βιβλίο του «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζευγάρι», ισχυρίζεται ότι η Ιρανή ηθοποιός Γκολσιφτέ Φαραχανί μπορεί να έχει σχέση με το περιστατικό ανάμεσα στον Μακρόν και την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας. Κατά την άποψή του, το χαστούκι προκάλεσαν SMS που αντάλλασσε ο πρόεδρος της Γαλλίας με την Ιρανή ηθοποιό. Σε ένα από αυτά, μάλιστα, ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να έγραψε προς την ηθοποιό «είσαι πολύ όμορφη».

Το περιβάλλον της Μπριζίτ Μακρόν, ωστόσο, διέψευσε στην εφημερίδα Le Parisien ότι το περιστατικό σχετίζεται με την Ιρανή ηθοποιό, υποστηρίζοντας ότι η Πρώτη Κυρία δεν θα ήλεγχε ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, η Μπρίζιτ Μακρόν είχε διαψεύσει στον Ταρντίφ ότι η χειρονομία στον Γάλλο πρόεδρο συνδεόταν με την Ιρανή ηθοποιό, όμως, η συγκεκριμένη διάψευση δεν συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο του.

«Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την πληροφορία απευθείας στον συγγραφέα στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ του κινητό του συζύγου της» ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας.

Υπενθυμίζεται, ότι τον Μάιο του 2025, κατά την άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του, Μπριζίτ Μακρόν, στο Ανόι του Βιετνάμ, οι κάμερες κατέγραψαν μια κίνηση της Μπριζίτ τη στιγμή που άνοιξε η πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους.

Στα πλάνα φαινόταν να σπρώχνει με το χέρι της το πρόσωπο του Γάλλου προέδρου, σε μια κίνηση που αρκετοί παρομοίασαν με «χαστούκι». Το προεδρικό ζεύγος διέψευσε οποιαδήποτε συζυγική ένταση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συνηθισμένα «πειράγματα» μεταξύ τους.

Ποια είναι η Γκολσίφτε Φαραχάνι

H Γκολσιφτέ Φαραχανί / ΑP

Η Γκολσιφτέ Φαραχάνι γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου 1983 στην Τεχεράνη και μεγάλωσε σε καλλιτεχνική οικογένεια.

Σε ηλικία 5 ετών ξεκίνησε πιάνο, ενώ στην εφηβεία της το ενδιαφέρον της στράφηκε στην υποκριτική. Στα 14 της απέκτησε τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο στην ταινία The Pear Tree (1998), κερδίζοντας βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο Διεθνές Τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Fajr.

Η ταινία έλαβε εξαιρετικές κριτικές, όχι μόνο στο Ιράν αλλά και παγκοσμίως. Ακολούθησαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε πολλές ταινίες όπως: «Two Angels», «The Fish Fall in Love» και «The Music Man».

Η τελευταία ταινία που γύρισε στην πατρίδα της, ήταν το About Elly (2009).

Επίσης συμμετείχε σε μεγάλη παραγωγή του Χόλιγουντ, δίπλα στους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ράσελ Κρόου στην ταινία Body of Lies (2008) του Ρίντλεϊ Σκοτ. Μετά τη συμμετοχή της στην ταινία, οι ιρανικές αρχές της απαγόρευσαν ουσιαστικά την επιστροφή και τη συνέχιση της καριέρας της στη χώρα.

Η ηθοποιός ζει πλέον στο Παρίσι, ενώ είναι γνωστή για τη δημόσια κριτική της προς το ιρανικό καθεστώς.

Εκτός από ηθοποιός, είναι και μουσικός, καθώς τραγουδά και παίζει πιάνο.

Η Φαραχάνι έχει κάνει δύο γάμους: Η ηθοποιός παντρεύτηκε αρχικά τον Amin Mahdavi, με τον οποίο ήταν μαζί από το 2003 έως το 2011. Στη συνέχεια είχε έναν σύντομο γάμο με τον Γάλλο ηθοποιό Louis Garrel από το 2012 έως το 2014.

Για τη φημολογούμενη «πλατωνική» σχέση της με τον Εμανουέλ Μακρόν, η ίδια το αρνείται κατηγορηματικά. «Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν έλλειψη αγάπης και δημιουργούν τέτοιες ιστορίες για να καλύψουν το κενό», δήλωσε στο γαλλικό περιοδικό Le Point.