Το βράδυ της Τετάρτης, ο Λάκης Λαζόπουλος καλωσόρισε τους τηλεθεατές σε ένα ακόμη «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», το οποίο «έντυσε» μουσικά με τη φωνή του ο Αντώνης Ρέμος.

Πριν ξεκινήσει το μουσικό μέρος της βραδιάς, ο παρουσιαστής μίλησε για τη φιλία χρόνων που τον συνδέει με τον καλεσμένο του, κάνοντας αναδρομή στις εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις συνεργασίες του με κορυφαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μητέρα του τραγουδιστή, η οποία παρακολουθούσε την εκπομπή από τις πρώτες θέσεις.

Η μητέρα του Αντώνη Ρέμου, Ελένη

Λίγο αργότερα, ο Αντώνης Ρέμος πήρε τη σκυτάλη, ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες από την πολυετή πορεία του. Ανάμεσα στους θεατές βρισκόταν η σύζυγός του, Υβόννη Μπόσνιακ, αλλά και η κουμπάρα του, Μαρία Μπεκατώρου.

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι τον Αντώνη Ρέμο

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης προσκάλεσε το κοινό στη μεγάλη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου, όπου θα γιορτάσει τα 30 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι την επόμενη σεζόν θα απέχει από τη νυχτερινή διασκέδαση, προκειμένου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην 11χρονη κόρη του, Ελένη.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ερμηνεία του τραγουδιού «Έτσι Ξαφνικά», σε μια συγκινητική μουσική συνύπαρξη με τη φωνή της αείμνηστης Μαρινέλλας. Με αυτόν τον τρόπο, ο Αντώνης Ρέμος απέτισε φόρο τιμής στη σπουδαία ερμηνεύτρια, λέγοντας χαρακτηριστικά «Οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ, τα τραγούδια τους θα ταξιδεύουν στις νεότερες γενιές. Πρόλαβε και την κόρη μου, την Ελενίτσα».