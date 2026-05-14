Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ «υπέροχο μέλλον» στη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα, καθώς άρχισε η σύνοδος κορυφής των δυο μεγάλων δυνάμεων, με φόντο τις πολλαπλές διενέξεις τους και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις.

«Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Είναι τιμή να είμαι φίλος σας, κι η σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ», είπε ο Τραμπ. «Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα και οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Ο Kινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε «ευτυχής» που υποδέχθηκε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο τόνισε ότι οι δυο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», παρ’ όλες τις διαφωνίες τους.

«Η συνεργασία ωφελεί και τα δυο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι, πρέπει να βοηθήσουμε η μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερήσουμε μαζί, χαράσσοντας έτσι νέο δρόμο, της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή», είπε ο κ. Σι στον κ. Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε «σταυροδρόμι».

Η υποδοχή του Τραμπ έγινε με μεγάλες τιμές στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού, κατά την έναρξη της συνάντησής τους στο Πεκίνο.

Η αναφορά στην «παγίδα του Θουκυδίδη»

«Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Ο Σι έθεσε ευθέως το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν τη λεγόμενη «παγίδα του Θουκυδίδη». Πρόκειται για έναν γεωπολιτικό όρο που περιγράφει τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη και μια κυρίαρχη δύναμη και είναι εμπνευσμένη από το ιστορικό παράδειγμα του πολέμου μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης στην Αρχαία Ελλάδα. Ο όρος επινοήθηκε από τον καθηγητή του Χάρβαρντ Graham Allison.

«Ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν η Κίνα και οι ΗΠΑ να ξεπεράσουν την "παγίδα του Θουκυδίδη" και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων;», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο Σι.

«Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις παγκόσμιες προκλήσεις και να προσφέρουμε περισσότερη σταθερότητα στον κόσμο; Μπορούμε, προς το συμφέρον του κόσμου, των δύο λαών μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας, να οικοδομήσουμε ένα πιο φωτεινό μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις;», είπε.

Το ζήτημα της Ταϊβάν

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ πως οι δυο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε «σύγκρουση» αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δυο χωρών» θα παραμείνουν «συνολικά σταθερές».

Όμως «αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δυο χώρες θα αντιπαρατεθούν», θα μπορούσαν ως και να «εμπλακούν σε σύγκρουση», είπε ο Σι, χρησιμοποιώντας λέξη στη μανδαρινική γλώσσα που πάντως δεν σημαίνει απαραιτήτως ένοπλη σύρραξη.



