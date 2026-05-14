Τι λέει καθηγητής για τις δύο 17χρονες που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη - Βίντεο Mega

Όλη η Ελλάδα αγωνιά κι εύχεται να ξεπεράσει τον κίνδυνο η 17χρονη, η οποία έπεσε με μια φίλη της από ταράτσα έκτου ορόφου πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ. Όπως έγινε γνωστό υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση οιδήματος στον εγκέφαλο, όμως η κατάστασή της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Την ίδια ώρα βαρύ είναι το πένθος που έχει πέσει στο σχολείο των δύο κοριτσιών, όπου καθηγητές τους δηλώνουν πως δεν είχαν δείξει κανένα σημάδι για όσα βάραιναν την ψυχή τους.

Οι γιατροί του ΚΑΤ συνεχίζουν να δίνουν μάχη για να κρατήσουν τη 17χρονη στη ζωή. Αυτό που θέλουν είναι να τη σταθεροποιήσουν αιμοδυναμικά, ώστε να προχωρήσουν στις αναγκαίες χειρουργικές επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.

Συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που έπεσε μαζί με μια φίλη της από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη - Eurokinissi

Το κορίτσι φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, το ένα από αυτά στη λεκάνη. Συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ και οι γιατροί παρά τη δύσκολη κατάστασή της, ελπίζουν να καταφέρει να βγει νικήτρια από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή της.

Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν για να σταθεροποιήσουν αιμοδυναμικά τη 17χρονη, ωστόσο η κατάστασή της είναι εξαιρετικά κρίσιμη - Eurokinissi

Ηλιούπολη: «Δεν υπήρχε κάποιο σημάδι»

Την ίδια ώρα η τοπική κοινωνία της Ηλιούπολης θρηνεί για το άλλο κορίτσι, που δυστυχώς δεν τα κατάφερε κι «έφυγε» από τη ζωή.

Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς βρίσκεται στο πλευρό των φίλων και συμμαθητών της, ώστε να τους δοθεί ψυχολογική στήριξη.

Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς δύο 17χρονα κορίτσια αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Δύο λευκά τριαντάφυλλα στην πόρτα της πολυκατοικίας από όπου έπεσαν οι δύο 17χρονες - Intimenews

Καθηγητής των δύο κοριτσιών, μιλώντας στο Mega είπε πως τα δύο κορίτσια δεν είχαν δώσει κανένα σημάδι για τα ψυχικά βάρη που κουβαλούσαν.

«Πολύ καλά παιδιά. Μέχρι και προχθές το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Στο σχολείο μέσα ήταν πολύ ήσυχη και με ομαλή συμπεριφορά. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσε. Ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε. Συμμετείχε όταν το ζητούσες», εξήγησε ο καθηγητής τους και πρόσθεσε:

«Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Έκαναν παρέα. Μιλούσαν. Προχτές τους είχα μάθημα και γέλαγαν, έκαναν αστεία. Έκαναν παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου».

Σύμφωνα με καθηγητές των δύο 17χρονων, δεν είχαν δείξει κάποιο σημάδι ότι τις απασχολεί κάτι - Eurokinissi

Φίλοι και συμμαθητές της 17χρονης που έχασε τη ζωή της έφτασαν χθες στο σχολείο ντυμένοι στα μαύρα, κρατώντας από ένα λευκό λουλούδι που το άφησαν στο θρανίο της.

Οι αρχές ρίχνουν την προσοχή τους και στα κινητά των κοριτσιών μήπως βρουν κάτι που πυροδότησε την πράξη τους.

Τριήμερο πένθος κήρυξε ο δήμος Ηλιούπολης

Ο δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος, μετά το τραγικό περιστατικό.

Ο δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος για τον χαμό της 17χρονης - Eurokinissi

«Ο δήμαρχος κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας», είπε.

Κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους:

Οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτίρια του Δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες.

Αναβάλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή.