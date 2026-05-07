Αγοραστή Αρβανίτη:Οι σπουδές, τα παιδιά & ο γάμος με τον Θανάση Τσαλταμπάση

Το βιογραφικό της ηθοποιού που έγινε για δεύτερη φορά μαμά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.05.26 , 10:54 Τουρίστας στην Κω κέρδισε τη «μάχη» της ξαπλώστρας και αποζημιώθηκε!
07.05.26 , 10:39 Eurovision 2026 - Βικτώρια Χαλκίτη: Ο Akylas, η Κύπρος και το Bangaranga!
07.05.26 , 10:31 Το ΚΘΒΕ παρουσιάζει «Το 3%» της βραβευμένης Βίλης Σωτηροπούλου
07.05.26 , 10:13 Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουνίου 2026 - Οι ημερομηνίες
07.05.26 , 10:05 Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη δημόσια έξοδος με τον σύντροφό της
07.05.26 , 10:04 Eurovision 2026: Η συγκινητική εξομολόγηση της νονάς του Akyla, Χρύσας
07.05.26 , 09:38 «Δεν είναι δεμένο σωστά»: Νεκρή 16χρονη που έπεσε από το zip line στην Κίνα
07.05.26 , 09:31 Ρουμελιώτη - Κατσούλης: H εντυπωσιακή διακόσμηση στο baby shower
07.05.26 , 09:19 Μέγκαν Μαρκλ: Η σπάνια φωτογραφία του πρίγκιπα Χάρι με τον γιο τους Άρτσι
07.05.26 , 09:08 Μπόμπα για Βερνίκου: «Θεώρησαν ότι έχουμε τσακωθεί γιατί δε βγαίνουμε πολύ»
07.05.26 , 09:05 Ford: Τα ηλεκτρικά μοντέλα που προσφέρουν οικονομικές μετακινήσεις
07.05.26 , 09:03 Εβίτα Περόν: Ποια ήταν η γυναίκα που λατρεύτηκε ως «Aγία» στην Αργεντινή
07.05.26 , 09:02 Αγοραστή Αρβανίτη:Οι σπουδές, τα παιδιά & ο γάμος με τον Θανάση Τσαλταμπάση
07.05.26 , 09:01 Κόρινθος: 15χρονη έπεσε από τον ισθμό από ύψος 50 μέτρων
07.05.26 , 09:00 Συναγερμός για τον χανταϊό - Εντοπίστηκαν κρούσματα και στην Ευρώπη
MasterChef: Comfort ή fine dining; Οι κριτές επέλεξαν το καλύτερο μενού
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Tρεις διαφορετικές συνταγές για μπεσαμέλ
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη δημόσια έξοδος με τον σύντροφό της
Κρήτη: Η κοπέλα του Νικήτα είδε live την εκτέλεσή του μέσω βιντεοκλήσης
Η Ελένη Φουρέιρα κάνει πατίνια με τον γιο της - Η τρυφερή στιγμή στο πάρκο
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Συναγερμός για τον χανταϊό - Εντοπίστηκαν κρούσματα και στην Ευρώπη
Κόρινθος: 15χρονη έπεσε από τον ισθμό από ύψος 50 μέτρων
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα – Ταρακουνήθηκε και η Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Αγοραστή Αρβανίτη: «Θέλαμε να κάνουμε δεύτερο παιδί με τον Θανάση, για να έχει αδερφάκι η κόρη μας. Περιμένουμε αγοράκι» / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αγοραστή Αρβανίτη είναι ταλαντούχα ηθοποιός με πλούσιο βιογραφικό σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο.
  • Είναι σύζυγος του Θανάση Τσαλταμπάση και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, με την κόρη τους Θωμαΐς να γεννιέται το 2024.
  • Η Αγοραστή έχει σπουδάσει Πληροφορική και Δραματική Τέχνη, κάνοντας το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 2014.
  • Το ζευγάρι έχει περάσει κρίση στη σχέση τους, αλλά δηλώνει ότι αυτή τους βοήθησε να εξελιχθούν.
  • Ο γάμος τους έγινε τον Οκτώβριο του 2024, με τον Θανάση να μοιράζεται φωτογραφίες από την ξεχωριστή μέρα.

Είναι μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της, με πλούσιο βιογραφικό σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο. Ο λόγος για την Αγοραστή Αρβανίτη, σύζυγο του ηθοποιού και σκηνοθέτη Θανάση Τσαλταμπάση. Οι αγαπημένοι καλλιτέχνες πριν από δύο μήνες έγιναν για δεύτερη φορά γονείς, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. 

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Πατέρας για δεύτερη φορά -Γέννησε η Αγοραστή Αρβανίτη

Με μία σχέση που μετρά 17 χρόνια, το ζευγάρι επιλέγει να κρατά τις προσωπικές του στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ το 2024 ήρθε στον κόσμο και η κόρη τους, Θωμαΐς.

 

Γνωρίζοντας την Αγοραστή Αρβανίτη - Το βιογραφικό της ηθοποιού

  • Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @agorasti_arvaniti
  • Έχει πτυχίο Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πειραιά), όμως γρήγορα αποφάσισε ότι θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα του ηθοποιού, σπουδάζοντας στη Δραματική Σχολή Αθηνών Γιώργος Θεοδοσιάδης (αποφοίτησε το 2013)
  • Το 2014 ήταν η χρονιά όπου η Αγοραστή Αρβανίτη έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας στην ταινία «Πέμπτη και 12», σε σκηνοθεσία Θανάση Τσαλταμπάση. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε και στο θέατρο, πρωταγωνιστώντας στην παράσταση «Όλα για τη μητέρα μου», σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια

Τσαλταμπάσης: «Κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι με το παιδί»

 

  • Κάποιες από τις παραστάσεις που έχει πρωταγωνιστήσει στο θέατρο είναι οι: «Στα άκρα», «Εκτός Ορίων», «Ring», «Escuella», «Όλα για τη μητέρα μου», «Love Kills», «Μικρός Πρίγκιπας» κ.ά.
  • Όσον αφορά στην τηλεόραση, η γνωστή ηθοποιός συμμετείχε στη σειρά Daddy Cool (2016)
  • Η Αγοραστή Αρβανίτη έχει πρωταγωνιστήσει ως κεντρικό πρόσωπο στη μικρού μήκους ταινία «Αχ βρε Μαρινάκι», η οποία αφορά στα δικαιώματα των γυναικών
  • Τέλος, έχει δανείσει τη φωνή της σε παραμύθια, ραδιοφωνικά σποτ κ.ά.

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο του

 

Τον Οκτώβριο του 2024 ανέβηκε στα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Θανάση Τσαλταμπάση, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την ξεχωριστή μέρα του γάμου τους, την οποία δε θα ξεχάσει ποτέ. Όπως έγραψε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Για βάφτιση πηγαίναμε, μα η χαρά ήταν τόση που βάλαμε και στέφανα το κέφι να φουντώσει! Ευχαριστούμε όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους και έκαναν αυτή τη βραδιά να μας μείνει αξέχαστη…».

 

 

Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Χάθηκα στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα»

Για την κρίση στη σχέση του αναφέρθηκε σε κοινή συνέντευξή του το ζευγάρι πριν από λίγο καιρό. Όπως εξομολογήθηκε η Αγοραστή Αρβανίτη: «Το χάσιμο ξεκίνησε από την κρίση, τη δική μας. Εκεί χάθηκα πολύ. Μπλόκαρα. Αυτό που λέω δηλαδή πως με οδήγησε να μπλοκάρω, η βασική αιτία ήταν η κρίση μας. Ήταν όμως για πολύ καλό μας όλο αυτό».

 

 

Και συνέχισε τονίζοντας ότι: «Γιατί και το μεταξύ μας βοήθησε και τον εαυτό μου βοήθησε. Με πολλή δουλειά οι σχέσεις μένουν, απλώς λέω ότι ο Θανάσης, ενώ δεν είχε κάνει ψυχοθεραπεία, καταλαβαίνει πράγματα. Ο Θανάσης νομίζω πως ήταν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά, την οποία λατρεύει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραμελούσε εμένα ή τη σχέση μας. Όχι, δεν είχε αυτή τη διάθεση. Απλώς τον συνέπαιρναν όλες του οι σκέψεις, όλες του οι ιδέες, όλο αυτό».

Ενώ με τη σειρά του ο  Θανάσης Τσαλταμπάσης, απάντησε σε ερω΄τηση για το εάν έχει πλέον αφεθεί στη σχέση τους, λέγοντας ότι: «Έχω αφεθεί πια, αφήνομαι σε πράγματα με την καλή έννοια. Δεν αφήνομαι "κάνε εσύ και εγώ δε θα κάνω". Σε πολλά επιστεύομαι και λέω "δικό σου", "είμαι σίγουρος για σένα κάνοντας αυτό". Ναι, με αυτή την έννοια αφήνομαι σε πολλά πράγματα».

Δείτε φωτογραφίες της Αγοραστής Αρβανίτη στο Instagram:

 

 

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 |
ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top