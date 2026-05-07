Αγοραστή Αρβανίτη: «Θέλαμε να κάνουμε δεύτερο παιδί με τον Θανάση, για να έχει αδερφάκι η κόρη μας. Περιμένουμε αγοράκι»

Είναι μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της, με πλούσιο βιογραφικό σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο. Ο λόγος για την Αγοραστή Αρβανίτη, σύζυγο του ηθοποιού και σκηνοθέτη Θανάση Τσαλταμπάση. Οι αγαπημένοι καλλιτέχνες πριν από δύο μήνες έγιναν για δεύτερη φορά γονείς, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Με μία σχέση που μετρά 17 χρόνια, το ζευγάρι επιλέγει να κρατά τις προσωπικές του στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ το 2024 ήρθε στον κόσμο και η κόρη τους, Θωμαΐς.

Γνωρίζοντας την Αγοραστή Αρβανίτη - Το βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @agorasti_arvaniti

Έχει πτυχίο Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Πειραιά), όμως γρήγορα αποφάσισε ότι θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα του ηθοποιού, σπουδάζοντας στη Δραματική Σχολή Αθηνών Γιώργος Θεοδοσιάδης (αποφοίτησε το 2013)

Το 2014 ήταν η χρονιά όπου η Αγοραστή Αρβανίτη έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας στην ταινία «Πέμπτη και 12», σε σκηνοθεσία Θανάση Τσαλταμπάση. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε και στο θέατρο, πρωταγωνιστώντας στην παράσταση «Όλα για τη μητέρα μου», σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια

Κάποιες από τις παραστάσεις που έχει πρωταγωνιστήσει στο θέατρο είναι οι: «Στα άκρα», «Εκτός Ορίων», «Ring», «Escuella», «Όλα για τη μητέρα μου», «Love Kills», «Μικρός Πρίγκιπας» κ.ά.

Όσον αφορά στην τηλεόραση, η γνωστή ηθοποιός συμμετείχε στη σειρά Daddy Cool (2016)

Η Αγοραστή Αρβανίτη έχει πρωταγωνιστήσει ως κεντρικό πρόσωπο στη μικρού μήκους ταινία «Αχ βρε Μαρινάκι», η οποία αφορά στα δικαιώματα των γυναικών

Τέλος, έχει δανείσει τη φωνή της σε παραμύθια, ραδιοφωνικά σποτ κ.ά.

Τον Οκτώβριο του 2024 ανέβηκε στα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Θανάση Τσαλταμπάση, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την ξεχωριστή μέρα του γάμου τους, την οποία δε θα ξεχάσει ποτέ. Όπως έγραψε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Για βάφτιση πηγαίναμε, μα η χαρά ήταν τόση που βάλαμε και στέφανα το κέφι να φουντώσει! Ευχαριστούμε όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους και έκαναν αυτή τη βραδιά να μας μείνει αξέχαστη…».

Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Χάθηκα στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα»

Για την κρίση στη σχέση του αναφέρθηκε σε κοινή συνέντευξή του το ζευγάρι πριν από λίγο καιρό. Όπως εξομολογήθηκε η Αγοραστή Αρβανίτη: «Το χάσιμο ξεκίνησε από την κρίση, τη δική μας. Εκεί χάθηκα πολύ. Μπλόκαρα. Αυτό που λέω δηλαδή πως με οδήγησε να μπλοκάρω, η βασική αιτία ήταν η κρίση μας. Ήταν όμως για πολύ καλό μας όλο αυτό».

Και συνέχισε τονίζοντας ότι: «Γιατί και το μεταξύ μας βοήθησε και τον εαυτό μου βοήθησε. Με πολλή δουλειά οι σχέσεις μένουν, απλώς λέω ότι ο Θανάσης, ενώ δεν είχε κάνει ψυχοθεραπεία, καταλαβαίνει πράγματα. Ο Θανάσης νομίζω πως ήταν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά, την οποία λατρεύει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραμελούσε εμένα ή τη σχέση μας. Όχι, δεν είχε αυτή τη διάθεση. Απλώς τον συνέπαιρναν όλες του οι σκέψεις, όλες του οι ιδέες, όλο αυτό».

Ενώ με τη σειρά του ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, απάντησε σε ερω΄τηση για το εάν έχει πλέον αφεθεί στη σχέση τους, λέγοντας ότι: «Έχω αφεθεί πια, αφήνομαι σε πράγματα με την καλή έννοια. Δεν αφήνομαι "κάνε εσύ και εγώ δε θα κάνω". Σε πολλά επιστεύομαι και λέω "δικό σου", "είμαι σίγουρος για σένα κάνοντας αυτό". Ναι, με αυτή την έννοια αφήνομαι σε πολλά πράγματα».

