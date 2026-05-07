Η συμπλήρωση των επτά χρόνων από τη γέννηση του πρίγκιπα Άρτσι αποτέλεσε την αφορμή για μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση της Μέγκαν Μαρκλ.

Η Δούκισσα του Σάσσεξ μοιράστηκε με το κοινό μια σπάνια ματιά στην οικογενειακή της ζωή, αναρτώντας στιγμιότυπα που αποτυπώνουν το μεγάλωμα του γιου της από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο, τον Μάιο του 2019, μέχρι σήμερα. «7 χρόνια μετά… χρόνια πολλά στο γλυκό μας αγόρι», έγραψε στη λεζάντα που περιλάμβανε δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές από τη ζωή του Άρτσι.

Σε μία από τις μέχρι τώρα αδημοσίευτες φωτογραφίες, ο Χάρι κρατά στην αγκαλιά του τον νεογέννητο Άρτσι στον καναπέ, ενώ το μωρό κοιμάται ήρεμα πάνω στο στήθος του, τυλιγμένο με μια κουβέρτα. Μια δεύτερη, πιο πρόσφατη εικόνα δείχνει τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ να περπατούν δίπλα δίπλα σε μια παραλία κοντά στο σπίτι τους στο Μοντεσίτο.

Η ανάρτηση της Μέγκαν Μαρκλ

Ο Άρτσι, το μεγαλύτερο παιδί της Μέγκαν Μάρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, γεννήθηκε τον Μάιο του 2019, ενώ αργότερα το ζευγάρι απέκτησε και την κόρη του, την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, που σήμερα είναι 4 ετών, τον Ιούνιο του 2021.

Από τότε που αποχώρησαν από τους βασιλικούς τους ρόλους το 2020, η Μέγκαν, 44 ετών, και ο Χάρι, 41 ετών, μεγαλώνουν τα παιδιά τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας, χτίζοντας αυτό που η Δούκισσα έχει περιγράψει ως μια αίσθηση «κανονικότητας» για την οικογένειά τους.

Παρόλο που οι Σάσσεξ κρατούν σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Μέγκαν έχει αρχίσει να μοιράζεται περιστασιακά μικρές στιγμές από τη ζωή του Άρτσι και της Λίλιμπετ τόσο στον προσωπικό της λογαριασμό όσο και στη σελίδα του brand της, As Ever, από τότε που επέστρεψε στην πλατφόρμα το 2025.