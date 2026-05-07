Ποια είναι τα έντονα συμπτώματα του χανταϊού. Τι λέει η πνευμονολόγος Μίνα Γκάγκα / Βίντεο Ερτ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο MV Hondius με τρεις θανάτους, περιλαμβανομένου ζευγαριού από την Ολλανδία.
  • Εντοπίστηκαν κρούσματα και στην Ευρώπη, με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Γαλλία και ύποπτο στην Ελβετία.
  • Το MV Hondius παραμένει σε καραντίνα με 149 επιβάτες, τρεις ασθενείς έχουν μεταφερθεί για νοσηλεία.
  • Οι αρχές εξετάζουν πιθανή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και εντείνουν τους ελέγχους.
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο κίνδυνος για το κοινό παραμένει χαμηλός.

Συναγερμός έχει σημάνει σε πολλές χώρες, από το ξέσπασμα χανταϊού σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, με τρεις άνθρωπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Ανάμεσα στα θύματα και ένα ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο είχε ταξιδέψει σε πολλές χώρες, πριν επιβιβαστεί στο MV Hondius.

«Θέλουμε να πάμε σπίτι μας» - Θρίλερ στο κρουαζιερόπλοιο με τον χανταϊό

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στο Μπουένος Άιρες, τα δύο θύματα - οι ασθενείς 0 - είχαν ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη για παρακολούθηση πουλιών (birdwatching) και έχει ξεκινήσει διαδικασία καταγραφής των κινήσεων τους. 

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή και ότι το αργεντίνικο τμήμα της Γης του Πυρός, απ’ όπου αναχώρησε το MV Hondius την 1η Απριλίου, δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων».

Χανταϊός - το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχωρεί από το λιμάνι της Πράια στο Πράσινο Ακρωτήριο / Φωτογραφία AP (Misper Apawu)

Εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και σε άλλες χώρες

Εκτός του κρουαζιερόπλοιου, κρούσματα χανταϊού έχουν εντοπιστεί και σε ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Γαλλία έχει επιβεβαιωθεί ένα κρούσμα σε έναν άνδρα που δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, αλλά είχε ταξιδέψει με ίδια πτήση με επιβάτη από το Hondius. Θεωρείται το πρώτο κρούσμα εκτός πλοίου και εντάσσεται στην ίχνηλάτηση επαφών.

Στην Ελβετία έχει αναφερθεί ένα ύποπτο κρούσμα σε άνδρα που είχε επιστρέψει στη Ζυρίχη από τη Νότια Αμερική (στα τέλη Απριλίου) και παρουσίασε συμπτώματα. Το πρόσωπο αυτό ήταν επίσης συνδεδεμένο με την ίδια ναυτιλιακή εστία.

Συνολικά οι αρχές μιλούν για περίπου 8 κρούσματα/ύποπτα περιστατικά σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που προκύπτουν από την ίχνηλάτηση επαφών μεταφορικών μέσων (πλοίο, αεροσκάφη).

Χανταϊός: Αγωνία για τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου - Παραμένουν σε καραντίνα

Την ίδια ώρα, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius παραμένει σε υγειονομική καραντίνα και κατευθύνεται προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας. Στο πλοίο βρίσκονται περίπου 149 άτομα. Έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα και αρκετά ύποπτα περιστατικά. Τρεις ασθενείς έχουν ήδη μεταφερθεί αεροπορικώς για νοσηλεία.

Διασώστες συνοδεύουν έναν ασθενή που απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius με ύποπτη λοίμωξη από χανταϊό, προς ασθενοφόρο μετά τη μεταφορά του αεροπορικώς στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ / Φωτογραφία AP (Peter Dejong)

Οι ισπανικές και ολλανδικές αρχές σχεδιάζουν τον ελλιμενισμό του πλοίου στην Τενερίφη για οργανωμένη αποβίβαση και επαναπατρισμό των επιβατών. Οι Ισπανοί επιβάτες θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη, ενώ οι υπόλοιποι θα επιστρέψουν στις χώρες τους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στις Κανάριες Νήσους, λόγω φόβων για υγειονομικό κίνδυνο. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν πιθανή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και εντείνουν τους ελέγχους και την παρακολούθηση επαφών.

Τι είναι ο χανταϊός: Πώς μεταδίδεται και ποια τα συμπτώματα

Οι χανταϊοί είναι ιοί φορείς των οποίων είναι τα τρωκτικά και οι οποίοι μπορούν να μολύνουν ανθρώπους και να προκαλέσουν ασθένειες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι υπάρχουν από 10.000 έως 100.000 ανθρώπινα περιστατικά παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τη σοβαρότητα να ποικίλει ανάλογα με το στέλεχος.

Πώς μεταδίδεται ο χανταϊός

Ο χανταϊός εξαπλώνεται κυρίως μέσω των τρωκτικών, μολύνοντας ανθρώπους μέσω επαφής με αρουραίους ή ποντίκια, ή τα ούρα τους, τα περιττώματα και ή το σάλιο τους - συχνά όταν ο ιός γίνεται αερόβιος κατά τον καθαρισμό μολυσμένων περιοχών. Λιγότερο συχνά, εξαπλώνεται μέσω μολυσμένων επιφανειών.

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που εντοπίζεται κυρίως στην Αργεντινή και τη Χιλή, είναι το μόνο γνωστό στέλεχος που μπορεί να εξαπλωθεί μέσω στενής, παρατεταμένης επαφής μεταξύ ανθρώπων. Ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε ότι το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο αφορά το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Οι συνήθεις χανταϊοί σε διάφορα μέρη του κόσμου προκαλούν διαφορετικά συμπτώματα ή ασθένειες -και κάποιοι δεν προκαλούν τίποτα.

Τα συμπτώματα τυπικά ξεκινούν μία με οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση και μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • πυρετό
  • μυικούς πόνους
  • γαστρεντερολογικά προβλήματα

Στην Ευρώπη και την Ασία, οι χανταϊοί είναι γνωστό ότι προκαλούν αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο, που επηρεάζει κυρίως τα νεφρά και τα αιμοφόρα αγγεία.

Στην Αμερική, η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει καρδιοπνευμονικό σύνδρομο χανταϊού, που εξελίσσεται γρήγορα και οδηγεί στην συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες μαζί με καρδιακές επιπλοκές.

Τα ποσοστά θνητότητας από το καρδιοπνευμονολογικό σύνδρομο χανταϊού φθάνουν το 50%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, συγκριτικά με 1-15% από λοιμώξεις συνήθεις στην Ασία και την Ευρώπη.

Μπορεί να θεραπευτεί η μόλυνση με χανταϊό;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για μόλυνση από χανταϊό, άρα η θεραπεία που εφαρμόζεται επί του παρόντος επικεντρώνεται σε υποστηρικτική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της ξεκούρασης και της λήψης υγρών. Οι ασθενείς μπορεί να χρειαστούν αναπνευστική υποστήριξη, όπως αναπνευστήρα.

Η πρόληψη επικεντρώνεται στον περιορισμό επαφής με τρωκτικά και μέτρα όπως το να διατηρούνται περιοχές και επιφάνειες καθαρές.

Στη διάρκεια εξάρσεων, η ιχνηλάτηση επαφών μπορεί να δώσει σε άλλους ανθρώπους πιθανώς εκτεθειμένους στον ιό έγκαιρη πρόσβαση σε νοσοκομειακή φροντίδα, βελτιώνοντας την εξέλιξη και αποτρέποντας περαιτέρω εξάπλωση.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για το ευρύτερο κοινό;

Το ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο είναι ασυνήθιστο και ερευνάται από ειδικούς από τον ΠΟΥ και αρκετές χώρες, αλλά ο κίνδυνος για το κοινό παραμένει χαμηλός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Το παράρτημα του ΠΟΥ στην Αμερική προειδοποίησε τον Δεκέμβριο ότι οι μολύνσεις χανταϊού αυξάνονται στην περιοχή, ιδιαίτερα στη Βολιβία και την Παραγουάη. Η Βραζιλία και η Αργεντινή --που έχει τα περισσότερα κρούσματα-- έχουν επίσης δει να αυξάνεται η θνητότητα.

Η Αργεντινή ανέφερε 21 θανάτους πέρυσι, ποσοστό θνητότητας 32% μεταξύ των 66 που μολύνθηκαν από το πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού, συγκριτικά με μέσο όρο 15% τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

