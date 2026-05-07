Χρ. Μπόμπα: «Δεν έχω πάρει τηλέφωνο δημοσιογράφο για άλλα και άλλα και θα πάρω που έγραψαν ότι μάλωσα με τη Μ. Βερνίκου;»/ Happy Day

Στα εγκαίνια της φιλανθρωπικής δημοπρασίας της Μαρίνας Βερνίκου «Creaid» έδωσε το «παρών» και η Χριστίνα Μπόμπα για να τη στηρίξει και εκεί την «τσάκωσαν» οι τηλεοπτικές κάμερες.

Η γνωστή influencer και σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη απάντησε για τις δημόσιες εμφανίσεις της και τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να έχουν απομακρυνθεί με την κουμπάρα και επί χρόνια φίλη της, Μαρίνα Βερνίκου.

«Όταν εγώ γέννησα τις μικρούλες, δυσκολεύτηκε το lifestyle στο να είμαι έξω και να με βλέπετε πολύ συχνά σε εμφανίσεις, Οπότε για κάποιον λόγο, επειδή δεν εμφανιζόμουν πολύ, κάποιος δημοσιογράφος, θεώρησε ότι έχουμε τσακωθεί γιατί δε βγαίνουμε πολύ μαζί. Όσες είναι μαμάδες, ξέρουν ότι αλλάζει λίγο το lifestyle επειδή τα παιδιά είναι μικρά.

Δεν έχω πάρει τους δημοσιογράφους για άλλα και άλλα θέματα, θα πάρω γι’ αυτό;» είπε η Χριστίνα Μπόμπα.

Για τη μεταγραφή του Σάκη Τανιμανίδη στον ΣΚΑΪ, η Χριστίνα Μπόμπα είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενη, ανυπομονούσα να δω το Dragon’s Den γιατί είναι το αγαπημένο μου πρόγραμμα και ανυπομονώ να το δω στον αέρα πια».

Η Χριστίνα Μπόμπα και η Μαρίνα Βερνίκου είναι πολύ καλές φίλες και κουμπάρες.

Συγκεκριμένα, η Μαρίνα Βερνίκου και ο σύζυγός της Μίλτος Καμπουρίδης ήταν κουμπάροι στον γάμο της Χριστίνας Μπόμπα με τον Σάκη Τανιμανίδη. Όλοι μαζί κάνουν παρέα εδώ και χρόνια, ενώ πηγαίνουν συχνά κοινές διακοπές τόσο στην Ελλάδα και τα νησιά της όσο και στο εξωτερικό. Τελευταία, πράγματι δε βλέπαμε τόσες συχνές κοινές τους εξόδους και εξορμήσεις, όμως η content creator εξήγησε τον λόγο.