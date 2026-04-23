Δύσκολη μέρα για τη Χριστίνα Μπόμπα: «Όλα μοιάζουν ασήμαντα»

Μια πιο προσωπική πλευρά της καθημερινότητάς της θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Χριστίνα Μπόμπα, μέσα από μια ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Πέμπτης 23 Απριλίου στον λογαριασμό της στο Instagram.

Δημοσιεύοντας μια τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία, η ίδια μίλησε ανοιχτά για μια απαιτητική ημέρα που προηγήθηκε, αλλά και για το πώς αλλάζει η διάθεσή της όταν επιστρέφει στο σπίτι της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Σήμερα είχα μια δύσκολη και απαιτητική μέρα, αλλά όταν γυρνάς πίσω στο σπίτι όλα μοιάζουν ασήμαντα», εκφράζοντας τη δύναμη που αντλεί από την οικογένειά της και την καθημερινή επαφή μαζί της.

Η Χριστίνα Μπόμπα, σύζυγος του Σάκης Τανιμανίδης, έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πώς η μητρότητα έχει επηρεάσει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή και τις προτεραιότητές της. Μέσα από το podcast BeWell, προχώρησε σε μια πιο βαθιά εξομολόγηση για τις αλλαγές που βίωσε μετά τον ερχομό των παιδιών της.

Όπως ανέφερε: «Αυτό που παρατήρησα μετά τη μητρότητα, είναι πως ο χρόνος παίρνει άλλη διάσταση. Παλιά έλεγα ότι δεν έχω χρόνο και λέω “πώς μπορεί να έλεγα ότι δεν έχω χρόνο;”. Γιατί η μητρότητα είναι κάτι που δεν θες εσύ με τίποτα να το βγάλεις από προτεραιότητα. Είναι πηγαία η ανάγκη σου να συνδέεσαι με τα παιδιά σου, καθημερινά».

Συνεχίζοντας, εξήγησε πώς έχουν αλλάξει οι ισορροπίες στη ζωή της: «Αυτό που κατάλαβα είναι ότι σιγά σιγά άρχισα να εστιάζω πάντα στη μητρότητα που ήταν η Νο1 προτεραιότητα μου και τα άλλα να εναλλάσσονται βάσει προτεραιότητας. Και πολλές φορές θυσίασα πολύ έντονα και ακόμα είναι το πρώτο που μπορεί να κόψω, την κοινωνική μου ζωή. Δηλαδή, δε θα βγω. Ούτε καν το σκέφτομαι, ούτε καν το θεωρώ θυσία, γιατί δεν το θέλω».