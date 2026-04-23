Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης & πράσινης μετάβασης

«Κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας» τόνισε στο Delphi Forum

Ο Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Motor Oil
  • Ο Π. Τζαννετάκης τόνισε τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ ορυκτών καυσίμων και ενεργειακής μετάβασης στο 11ο Delphi Economic Forum.
  • Η Motor Oil έχει επενδύσει 4 δισ. ευρώ, με 1,5 δισ. στη διύλιση και 2,5 δισ. σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως αιολική.
  • Η εταιρεία έχει αναπτύξει χαρτοφυλάκιο 900 MW σε ανανεώσιμες πηγές και έχει ήδη υλοποιήσει το 64% του επενδυτικού προγράμματος.
  • Ο Τζαννετάκης επισήμανε τις προκλήσεις του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και την ανάγκη για ευελιξία και ταχύτερες αδειοδοτήσεις.
  • Η στρατηγική ανάπτυξης μεταβαίνει από εξαγορές σε οργανική ανάπτυξη έργων, με προκλήσεις για το μέλλον πέραν του 2030.

Ο Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Motor Oil, μιλώντας στο 11ο Delphi Economic Forum, ανέδειξε τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ ορυκτών καυσίμων και ενεργειακής μετάβασης, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο των ρυθμιστικών αρχών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συζήτηση με τίτλο “Energy Transition: Strategy, Supply and Capital Flows”, ο κ. Τζαννετάκης, τόνισε, πώς η πορεία της εταιρείας προς την ηγετική της θέση στη διύλιση βασίστηκε σε διαρκείς επενδύσεις σε εξοπλισμό, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα που υποστηρίχθηκε από το μοντέλο της οικογενειακής εισηγμένης επιχείρησης. Παράλληλα, η ανάπτυξη ενισχύθηκε μέσω εξαγορών και επέκτασης σε δραστηριότητες όπως τα δίκτυα λιανικής και τα αεροπορικά καύσιμα.

Ο Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Motor Oil, μιλώντας στο 11ο Delphi Economic Forum

Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση, σημείωσε ότι η εταιρεία ξεκίνησε τον μετασχηματισμό της ήδη από το 2018, προχωρώντας το 2019 στις πρώτες επενδύσεις σε αιολική ενέργεια. Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανέρχεται περίπου στα 900 MW, κυρίως από αιολικά πάρκα, με συμπληρωματικές επενδύσεις σε ηλιακή ενέργεια και μονάδες αποθήκευσης. Ο συνολικός επενδυτικός σχεδιασμός της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,5 δισ. κατευθύνονται στη διύλιση και 2,5 δισ. σε νέες ενεργειακές δραστηριότητες, με το 64% του προγράμματος να έχει ήδη υλοποιηθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις προκλήσεις που προκύπτουν από το ρυθμιστικό περιβάλλον, επισημαίνοντας την ανάγκη για σταθερότητα, ταχύτερες αδειοδοτήσεις και μεγαλύτερη ευελιξία από τις αρχές. Όπως υπογράμμισε, οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις και το κανονιστικό πλαίσιο χωρίς ευελιξία μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένο κόστος και αβεβαιότητα για τις μεγάλες επενδύσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας μεταβαίνει πλέον από τις εξαγορές στην οργανική ανάπτυξη έργων, η οποία είναι πιο σύνθετη και απαιτητική, ενώ αναγνώρισε ότι η πορεία πέραν του 2030 παραμένει μια πρόκληση.

Π. Τζαννετάκης: Η σημασία της ευελιξίας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ανέδειξε τη σημασία της ευελιξίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, σημειώνοντας ότι η εταιρεία διαφοροποίησε άμεσα την τροφοδοσία του διυλιστηρίου, η οποία στο πρόσφατο παρελθόν βασιζόταν κατά 75% σε ροές μέσω των στενών του Ορμούζ.

 Ο κ. Τζαννετάκης υπογράμμισε ότι η ενεργειακή μετάβαση προϋποθέτει ρεαλισμό και ισορροπία. Παράλληλα στάθηκε στην ανάδειξη των επενδύσεων στη διύλιση ως κρίσιμες για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης σε ντίζελ, αεροπορικά και άλλα καύσιμα. Καταλήγοντας τόνισε ότι, η επιτυχής μετάβαση προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών θεσμών.

11ο Delphi Economic ForumQ: Η συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση

Στόχος η ισορροπία  

 Όπως δήλωσε και ο ίδιος στην τοποθέτησή του: «Το πιο σημαντικό είναι η ισορροπία. Για να υπάρξει αυτή η ισορροπία, χρειάζεται η στήριξη του συστήματος, της κυβέρνησης και των ρυθμιστικών αρχών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευελιξία για την επιχειρηματική κοινότητα από τις ρυθμιστικές αρχές είναι καθοριστική».
 

