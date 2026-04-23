Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου

Για μία γυναίκα φαίνεται πως έγινε το φονικό

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 20χρονος για τη δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, μετά από διαπληκτισμό για προσωπικές διαφορές.
  • Ο δράστης είναι ο νέος σύντροφος της πρώην του θύματος, με το περιστατικό να συμβαίνει το βράδυ της 23/4.
  • Ο 27χρονος βρέθηκε με θανατηφόρο τραύμα στον θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο, μετά από πάλη με τον δράστη.
  • Ο πατέρας του θύματος, ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, βρήκε τον γιο του βαριά τραυματισμένο στο έδαφος.
  • Ακολουθούν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το έγκλημα.

Συνελήφθη ένας 20χρονος που ανακρίνεται για τη δολοφονία του 27 ετών γιου ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο, το βράδυ της Τετάρτης 23/4.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα για μια γυναίκα, διαπληκτίστηκαν έντονα και η σύγκρουση κατέληξε σε τραγωδία. Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία και λαμβάνουν καταθέσεις για να διαπιστώσουν ακριβώς τις συνθήκες του περιστατικού.

Άγιος Δημήτριος: Πήγε να δει τι συμβαίνει και βρήκε νεκρό τον γιο του

Ο 20χρονος που συνελήφθη είναι ο νέος σύντροφος της πρώην του θύματος.

Άγιος Δημήτριος: Τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε δύο μικρά τραύματα σε λαιμό και κεφάλι, πέρα από άλλα σημάδια. Ωστόσο, το θανατηφόρο πλήγμα εντοπίστηκε στον θώρακα και προήλθε από νύσσον και τέμνον όργανο, όπως κατέγραψε στην έκθεσή του.

Ανάμεσα στο θύμα και τον δράστη προηγήθηκε πάλη, πριν τη δολοφονία. 

Θα γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις στο θύμα, οι οποίες θα δώσουν απαντήσεις για το έγκλημα. 

Άγιος Δημήτριος: Το θύμα πάλεψε με τον δολοφόνο του

Άγιος Δημήτριος: Ο πατέρας του 27χρονου πήγε στο πάρκο να δει τι συμβαίνει και βρήκε τον γιο του νεκρό 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος αποχώρησε από το σπίτι του γύρω στις 21:00 το βράδυ για μια σύντομη βόλτα στην περιοχή.

Μόλις δεκαπέντε λεπτά αργότερα, η Άμεση Δράση δέχθηκε κλήση για αιματηρό περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Εξαιτίας της ιδιότητάς του, ανώτατος αξιωματικός της ΓΑΔΑ ενημερώθηκε γρήγορα και, καθώς διέμενε κοντά, έσπευσε στο σημείο για να διαπιστώσει τι συνέβαινε.

Φτάνοντας εκεί, ήρθε αντιμέτωπος με ένα σοκαριστικό θέαμα, καθώς βρήκε το ίδιο του το παιδί βαριά τραυματισμένο και αιμόφυρτο στο έδαφος. Λίγα λεπτά αργότερα κατέφθασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια.

 

