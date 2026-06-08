Στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας της μαγειρικής «μητέρας των μαχών», οι δύο μπριγάδες θα κρίνονταν στο ποια έφτιαξε το πιο δημιουργικό... μπριάμ! Η δοκιμασία αυτή ήταν καθοριστική, καθώς το σκορ βρισκόταν στο 1-1 και το συγκεκριμένο πιάτο θα έκρινε ποιος θα έπαιρνε τον πολύτιμο τρίτο πόντο και το ελαφρύ προβάδισμα.

Οι παίκτες παρουσίασαν τις δημιουργίες τους, με τον Μιχάλη από την μπλε μπριγάδα να προτείνει ένα κλασικό λαδερό μπριάμ με λίγη φέτα και μια δημιουργική εκδοχή με μελιτζάνα σουβίντ, αρωματισμένη με τσάι και μύρτιλο. Από την άλλη πλευρά, η κόκκινη μπριγκάδα, με τον Τάσο στο δημιουργικό κομμάτι, παρουσίασε dumplings με λαχανικά, καπνιστό πουρέ μελιτζάνας και κατίκι Δομοκού.

Μετά την παρουσίαση, οι κριτές αποχαιρέτησαν τους παίκτες για να περάσουν στη δοκιμασία των πιάτων. Ο Νίκος Θωμάς και οι υπόλοιποι κριτές παρατήρησαν αμέσως ότι τα δύο παραδοσιακά πιάτα ήταν αρκετά κοντά σε υλικά και κοψίματα, με την κόκκινη μπριγκάδα να έχει πετύχει περισσότερο καραμέλωμα. Συζητώντας για το πώς πρέπει να είναι το σωστό παραδοσιακό φαγητό, ο Νίκος Θωμάς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στο μπριαμάκι λίγο πιο χοντροκομμένα τα λαχανικά και εμένα μου αρέσουν. Εγώ θα πω γιατί είναι μνήμη τα παραδοσιακά φαγητά, τα θέλω μεγαλύτερα κομμάτια να έχουν δάγκωμα».

Το τοπίο άρχισε να ξεκαθαρίζει όταν οι κριτές πέρασαν στο δημιουργικό κομμάτι, όπου εντόπισαν σημαντικές αστοχίες και στις δύο πλευρές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στην προσπάθεια του Μιχάλη, με τους κριτές να απογοητεύονται από την τεχνική του. Ένας από αυτούς σχολίασε με δόση ειλικρίνειας: «Τι το ήθελε το σουβίτ τώρα; Τη μελιτζάνα μέσα στο σουβίτ; Δεν ξέρω. Δεν έχει ψηθεί, δεν έχει μαγειρευτεί η μελιτζάνα καθόλου. Είναι μια σκέτη μελιτζάνα άψητη». Αντίστοιχα, για τα dumplings του Τάσου σχολίασαν ότι η γέμιση δεν έβγαζε απόλυτο νόημα και η σάλτσα είχε παρόμοια υφή, κάνοντας το αποτέλεσμα να μοιάζει με «σάλτσα στη σάλτσα», αν και ο πουρές μελιτζάνας του ήταν ωραίος.

Στην τελική αξιολόγηση, οι κριτές κατέληξαν στο ότι η απόφαση θα κρινόταν στις λεπτομέρειες των λαθών, λέγοντας: «Δυστυχώς, σε αυτό το τελευταίο στάδιο βάζουμε στη ζυγαριά τα λάθη. Ποιος έχει κάνει τα πιο μεγάλα λάθη». Η ζυγαριά έγειρε αρνητικά για την μπλε μπριγκάδα λόγω της άψητης μελιτζάννας, με αποτέλεσμα ο τρίτος πόντος της ημέρας να πάει τελικά στην κόκκινη μπριγάδα, η οποία πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ.

Κλείνοντας τη βραδιά, οι κριτές έδωσαν συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά τους και την αντοχή τους, με τον Νίκο Θωμά να προϊδεάζει για τη συνέχεια, τονίζοντας ότι έρχονται πολλές ακόμη δοκιμασίες με σκοπό να εξαντληθεί η μαγειρική τους αντοχή, ώστε να αναδειχθούν οι πέντε κορυφαίοι. «Εδώ που είμαστε πρέπει να βρούμε τους πέντε καλύτερους για να προχωρήσουμε στους τελικούς», είπε ο Culinary Consultant του MasterChef.

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