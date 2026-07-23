Η Ειρήνη είχε ζητήσει από την παραγωγή του First Dates έναν άνδρα... κάγκουρα.
First Dates: Μαρία Φερνάντα & Γιώργος: Το πιο επιτυχημένο «τυφλό» ραντεβού!
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Η μοίρα της την έφερε κοντά με τον Τάσο. Το ραντεβού τους ξεκίνησε ιδανικά, με τον έναν να ταΐζει στο στόμα τον άλλο, και συνεχίστηκε άκρως θετικά, με την 21χρονη να ζητά από τον 26χρονο το Instagram του, για να τον δείξει στις φίλες της.
Πεπεισμένος ότι υπάρχει μεταξύ τους αμοιβαία έλξη, εκείνος όχι μόνο της έδωσε το προφίλ του, αλλά της έστειλε και μήνυμα.
«Θεωρώ ότι είναι απόλυτο το γεγονός ότι θέλει να με ξαναδεί», είπε με σιγουριά. Ωστόσο, το ραντεβού τους δεν είχε την επιθυμητή κατάληξη.
Η Ειρήνη δήλωσε εμφανώς ξενερωμένη: «Μου έστειλε μήνυμα, ενώ ανταλλάξαμε Instagram, και μου λέει: "Έχεις πολύ ωραίο βλέμμα". Δε με ενθουσίασε, εντάξει. Είμαι πολύ ξινή», είπε, χαμογελώντας.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.