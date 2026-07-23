First Dates: Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που της είπε για τα... μάτια της!

Το πιο ανατρεπτικό ραντεβού ήταν αυτό της Ειρήνης και του Τάσου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ειρήνη ζήτησε έναν άνδρα τύπου 'κάγκουρα' για το ραντεβού της στο First Dates.
  • Το ραντεβού της με τον Τάσο ξεκίνησε θετικά, με αλληλεπίδραση και ανταλλαγή Instagram.
  • Ο Τάσος πίστευε ότι υπήρχε αμοιβαία έλξη και της έστειλε μήνυμα μετά το ραντεβού.
  • Η Ειρήνη ένιωσε απογοητευμένη από το μήνυμα του Τάσου σχετικά με τα μάτια της.
  • Η Ειρήνη δήλωσε ότι δεν την ενθουσίασε η προσέγγιση του Τάσου.

Η Ειρήνη είχε ζητήσει από την παραγωγή του First Dates έναν άνδρα... κάγκουρα.

First Dates: Μαρία Φερνάντα & Γιώργος: Το πιο επιτυχημένο «τυφλό» ραντεβού!

Η Ειρήνη ήρθε στο First Dates για να βρει τον κάγκουρά της

Η Ειρήνη ήρθε στο First Dates για να βρει τον κάγκουρά της

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του First Dates

Η μοίρα της την έφερε κοντά με τον Τάσο. Το ραντεβού τους ξεκίνησε ιδανικά, με τον έναν να ταΐζει στο στόμα τον άλλο, και συνεχίστηκε άκρως θετικά, με την 21χρονη να ζητά από τον 26χρονο το Instagram του, για να τον δείξει στις φίλες της.

Πεπεισμένος ότι υπάρχει μεταξύ τους αμοιβαία έλξη, εκείνος όχι μόνο της έδωσε το προφίλ του, αλλά της έστειλε και μήνυμα.

First Dates: Ο Τάσος δεν πληρούσε τις προδιαγραφές της Ειρήνης

First Dates: Ο Τάσος δεν πληρούσε τις προδιαγραφές της Ειρήνης

«Θεωρώ ότι είναι απόλυτο το γεγονός ότι θέλει να με ξαναδεί», είπε με σιγουριά. Ωστόσο, το ραντεβού τους δεν είχε την επιθυμητή κατάληξη.

First Dates: Τάσος και Ειρήνη αντάλλαξαν Instagram, αλλά... μέχρι εκεί!

First Dates: Τάσος και Ειρήνη αντάλλαξαν Instagram, αλλά... μέχρι εκεί!

Η Ειρήνη δήλωσε εμφανώς ξενερωμένη: «Μου έστειλε μήνυμα, ενώ ανταλλάξαμε Instagram, και μου λέει: "Έχεις πολύ ωραίο βλέμμα". Δε με ενθουσίασε, εντάξει. Είμαι πολύ ξινή», είπε, χαμογελώντας.

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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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