To pre wedding party τους πραγματοποίησαν η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης σε παραλιακό μαγαζί της Κινέτας, το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026.

Δώρα Παντέλη - Τζον Μεραμβελιωτάκης στo pre wedding party τους/ instagram

Το ζευγάρι γιόρτασε με τους αγαπημένους του ανθρώπους λίγο πριν ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου, ο οποίος θα γίνει στη Βουλιαγμένη αυτόν τον μήνα.

H Δώρα Παντέλη με τον ενός έτους γιο της/ instagram

Μαζί τους φυσικά ήταν ο γιος τους, ο οποίος θα γίνει ενός έτους, στις 25 Ιουλίου. Το αγοράκι θα βαπτιστεί στην Πάρο, τον Αύγουστο και θα πάρει το όνομα του πεθερού της αθλητικογράφου, Παναγιώτης. Οι γονείς του τον φωνάζουν Πιτ, επειδή το όνομα είναι Peter στην Αμερική.

Στιγμιότυπο από το pre wedding party της Δώρας Παντέλη και του Τζον Μεραμβελιωτάκη/ instagram

Η μέλλουσα νύφη διάλεξε για την περίσταση ένα μακρύ λευκό φόρεμα σε αρχαιοελληνικό στυλ, ιδανικό για pre wedding party σε παραθαλάσσιο χώρο, καθώς το συνολικό look της ήταν κομψό και καλοκαιρινό.

Το κάτω μέρος είχε ανάλαφρη φούστα από μουσελίνα που χάριζε κίνηση και το πάνω μέρος ήταν ασύμμετρο με μία φαρδιά τιράντα που περνούσε διαγώνια πάνω από τον έναν ώμο. Η φαρδιά ζώνη τόνιζε τη μέση και τη σιλουέτα. Συνδύασε το look της με χρυσά πέδιλα και χρυσά βραχιόλια.

Όσο για τον μπουφέ, από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media, είδαμε ένα πολυτελές grazing table, με έμφαση στον συνδυασμό φρέσκων φρούτων, τυριών, αλλαντικών, γλυκών και finger food.

Στιγμιότυπο από το pre wedding party της Δώρας Παντέλη και του Τζον Μεραμβελιωτάκη/ instagram

Ανάμεσα στους καλεσμένους, ήταν και ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτρας.

Το ζευγάρι γιόρτασε με τους καλεσμένους του, με καλοκαιρινά εδέσματα, πολλή μουσική και χορό. Σε βίντεο μάλιστα, είδαμε και τη μέλλουσα να χορεύει ζεϊμπέκικο τη «Ρόζα» του Δημήτρη Μητροπάνου.

«Ο άντρας μου αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Από την αρχή λέγαμε ότι θέλουμε ο γάμος μας να θυμίζει Ελλάδα, γιατί θα έρθουν τόσοι συγγενείς από τον Καναδά. Θα έχουμε μέσα το στοιχείο της ελιάς, οπότε αυτό το χρώμα, το πράσινο- λαδί, θα κυριαρχήσει μαζί με το λευκό, το creme. O Τζον γενικά έχει άποψη για τα πάντα. Τα μαλλιά μου, τα νύχια μου, το ψάχνει με τη μόδα. Οπότε και με το νυφικό, δε θα δει το τελικό, αλλά μαζί διαλέξαμε το σχέδιο», είχε αποκαλύψει η ίδια στο Happy Day, τον περασμένο Μάρτιο.