Δώρα Παντέλη - Τζον Μεραμβελιωτάκης: To pre wedding party τους στην Κινέτα

Το αρχαιοελληνικό φόρεμα της μέλλουσας νύφης και ο εντυπωσιακός μπουφές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.07.26 , 11:38 Φορολογικές Δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία σήμερα
23.07.26 , 11:28 Vivienne Jolie Pitt: «Διαγράφει» κι επίσημα το επίθετο του Brad Pitt!
23.07.26 , 11:23 Έκτακτο δελτίο καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
23.07.26 , 10:49 Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής
23.07.26 , 10:40 Ζιζέλ: Με λεοπάρ μαγιό και ροζ μπαλόνια γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της
23.07.26 , 10:23 First Dates: Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που της είπε για τα... μάτια της!
23.07.26 , 10:00 Συνταγή από το Άγιο Όρος για κέικ χωρίς ζάχαρη
23.07.26 , 09:58 5+1 λίμνες, ποτάμια και καταρράκτες για μπάνιο το καλοκαίρι!
23.07.26 , 09:43 Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 - «Μείνετε στα σπίτια σας»
23.07.26 , 09:34 Δημήτρης Σέρφας: Η ηλικία, η καταγωγή και η αδυναμία στη μητέρα του
23.07.26 , 09:14 Δούκισσα Νομικού: Επέστρεψε στο νησί της καρδιάς της με την οικογένειά της
23.07.26 , 09:08 Δώρα Παντέλη - Τζον Μεραμβελιωτάκης: To pre wedding party τους στην Κινέτα
23.07.26 , 09:03 Πώς ξεκίνησε η φωτιά στο Μάτι: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μέρα της τραγωδίας
23.07.26 , 09:00 BMW - Toyota - Repsol - Bosch: Η μεγάλη συνεργασία
23.07.26 , 08:28 Θερμοπληξία: Το βίντεο που δείχνει πώς να την αντιμετωπίσουμε
Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής
Έκτακτο δελτίο καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα κι έφυγα»
Τάσος Ιορδανίδης - Μαρία Παπαφωτίου: Πού θα δούμε το νέο τηλεοπτικό ζευγάρι
Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Ήχησε το 112 - «Μείνετε στα σπίτια σας»
«Μαθητικό» επίδομα μέχρι 900 ευρώ: Ποιοι μπορούν να το εισπράξουν
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Καρπούζι: Πόσες θερμίδες έχει το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο
Πένθος για τη Βάνα Μπάρμπα: «Θα σε αγαπώ για πάντα»
Δώρα Παντέλη - Τζον Μεραμβελιωτάκης: To pre wedding party τους στην Κινέτα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο από το pre wedding party της Δώρας Παντέλη και του Τζον Μεραμβελιωτάκη/ instagram

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης πραγματοποίησαν το pre wedding party τους στην Κινέτα στις 22 Ιουλίου 2026.
  • Ο γάμος τους θα γίνει στη Βουλιαγμένη αυτόν τον μήνα και ο γιος τους θα βαπτιστεί στην Πάρο τον Αύγουστο.
  • Η Δώρα φόρεσε λευκό φόρεμα σε αρχαιοελληνικό στυλ, συνδυασμένο με χρυσά αξεσουάρ.
  • Ο μπουφές περιλάμβανε πολυτελή grazing table με φρέσκα φρούτα και καλοκαιρινά εδέσματα.
  • Η μέλλουσα νύφη χόρεψε ζεϊμπέκικο και το ζευγάρι σχεδιάζει γάμο με στοιχεία ελληνικής παράδοσης.

To pre wedding party τους πραγματοποίησαν η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης σε παραλιακό μαγαζί της Κινέτας, το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026. 

Δώρα Παντέλη - Τζον Μεραμβελιωτάκης στοo pre wedding party τους/ instagram

Δώρα Παντέλη - Τζον Μεραμβελιωτάκης στo pre wedding party τους/ instagram

Το ζευγάρι γιόρτασε με τους αγαπημένους του ανθρώπους λίγο πριν ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου, ο οποίος θα γίνει στη Βουλιαγμένη αυτόν τον μήνα.

H Δώρα Παντέλη με τον ενός έτους γιο της/ instagram

H Δώρα Παντέλη με τον ενός έτους γιο της/ instagram

Μαζί τους φυσικά ήταν ο γιος τους, ο οποίος θα γίνει ενός έτους, στις 25 Ιουλίου. Το αγοράκι θα βαπτιστεί στην Πάρο, τον Αύγουστο και θα πάρει το όνομα του πεθερού της αθλητικογράφου, Παναγιώτης. Οι γονείς του τον φωνάζουν Πιτ, επειδή το όνομα είναι Peter στην Αμερική. 

Στιγμιότυπο από το pre wedding party της Δώρας Παντέλη και του Τζον Μεραμβελιωτάκη/ instagram

Στιγμιότυπο από το pre wedding party της Δώρας Παντέλη και του Τζον Μεραμβελιωτάκη/ instagram

Η μέλλουσα νύφη διάλεξε για την περίσταση ένα μακρύ λευκό φόρεμα σε αρχαιοελληνικό στυλ, ιδανικό για pre wedding party σε παραθαλάσσιο χώρο, καθώς το συνολικό look της ήταν κομψό και καλοκαιρινό.

 

Δώρα Παντέλη - Τζον Μεραμβελιωτάκης: To pre wedding party τους στην Κινέτα

Το κάτω μέρος είχε ανάλαφρη φούστα από μουσελίνα που χάριζε κίνηση και το πάνω μέρος ήταν ασύμμετρο με μία φαρδιά τιράντα που περνούσε διαγώνια πάνω από τον έναν ώμο. Η φαρδιά ζώνη τόνιζε τη μέση και τη σιλουέτα. Συνδύασε το look της με χρυσά πέδιλα και χρυσά βραχιόλια. 

Όσο για τον μπουφέ, από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media, είδαμε ένα πολυτελές grazing table, με έμφαση στον συνδυασμό φρέσκων φρούτων, τυριών, αλλαντικών, γλυκών και finger food.

Στιγμιότυπο από το pre wedding party της Δώρας Παντέλη και του Τζον Μεραμβελιωτάκη/ instagram

Στιγμιότυπο από το pre wedding party της Δώρας Παντέλη και του Τζον Μεραμβελιωτάκη/ instagram

Ανάμεσα στους καλεσμένους, ήταν και ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτρας.

Δώρα Παντέλη - Τζον Μεραμβελιωτάκης: To pre wedding party τους στην Κινέτα

Το ζευγάρι γιόρτασε με τους καλεσμένους του, με καλοκαιρινά εδέσματα, πολλή μουσική και χορό. Σε βίντεο μάλιστα, είδαμε και τη μέλλουσα να χορεύει ζεϊμπέκικο τη «Ρόζα» του Δημήτρη Μητροπάνου. 

Δώρα Παντέλη - Τζον Μεραμβελιωτάκης: To pre wedding party τους στην Κινέτα

«Ο άντρας μου αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Από την αρχή λέγαμε ότι θέλουμε ο γάμος μας να θυμίζει Ελλάδα, γιατί θα έρθουν τόσοι συγγενείς από τον Καναδά. Θα έχουμε μέσα το στοιχείο της ελιάς, οπότε αυτό το χρώμα, το πράσινο- λαδί, θα κυριαρχήσει μαζί με το λευκό, το creme. O Τζον γενικά έχει άποψη για τα πάντα. Τα μαλλιά μου, τα νύχια μου, το ψάχνει με τη μόδα. Οπότε και με το νυφικό, δε θα δει το τελικό, αλλά μαζί διαλέξαμε το σχέδιο», είχε αποκαλύψει η ίδια στο Happy Day, τον περασμένο Μάρτιο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
 |
ΤΖΟΝ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ
 |
PRE WEDDING PARTY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Vivienne Jolie Pitt
Celebrities & Gossip Νεα
Vivienne Jolie Pitt: «Διαγράφει» κι επίσημα το επίθετο του Brad Pitt!
Ζιζέλ: Με λεοπάρ μαγιό και ροζ μπαλόνια γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της
Celebrities & Gossip Νεα
Ζιζέλ: Με λεοπάρ μαγιό και ροζ μπαλόνια γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της
Δημήτρης Σέρφας: Ο 23χρονος Κρητικός που ζει την κάθε στιγμή
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Σέρφας: Η ηλικία, η καταγωγή και η αδυναμία στη μητέρα του
Δούκισσα Νομικού
Celebrities & Gossip Νεα
Δούκισσα Νομικού: Επέστρεψε στο νησί της καρδιάς της με την οικογένειά της
Πένθος για τη Βάνα Μπάρμπα: «Θα σε αγαπώ για πάντα»
Celebrities & Gossip Νεα
Πένθος για τη Βάνα Μπάρμπα: «Θα σε αγαπώ για πάντα»
Βασίλης Μπισμπίκης - Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου»
Αλεξάνδρου: Του Έδωσαν Πανό «Ρία Θα Με Παντρευτείς;»
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρου: Η αντίδρασή του όταν του έδωσαν πανό «Ρία θα με παντρευτείς;»
Πρίγκιπας Τζορτζ
Celebrities & Gossip Νεα
Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε 13 ετών - Το νέο πορτρέτο του
Καγιά: Φωτογραφίες Από Το Ταξίδι Στο Βέλγιο Για Τη Formula 1
Celebrities & Gossip Νεα
Βίκυ Καγιά: Ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι στο Βέλγιο για τη Formula 1
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top