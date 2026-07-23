Ομολόγησε τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου ο 28χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, αποδίδοντας τον θανάσιμο ξυλοδαρμό σε έντονο διαπληκτισμό που σημειώθηκε στο γραφείο του 73χρονου δικηγόρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Τι υποστήριξε ο 28χρονος στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το μοιραίο βράδυ είχε συναντηθεί σε μία παρέα με τον Σταύρο Γεωργίου και οι δύο άνδρες κατανάλωσαν αλκοόλ. Όπως φέρεται να είπε, ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του, όμως κατά τη διαδρομή σταμάτησαν στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

O 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήγθη για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ομολόγησε την πράξη του - Eurokinissi

Εκεί, σύμφωνα με την εκδοχή του, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή.

«Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, περιγράφοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, συναντήθηκε με τον Σταύρο Γεωργίου, τσακώθηκαν, τον χτύπησε κι έφυγε από το γραφείο του - Eurokinissi

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει αναφέρει στους αστυνομικούς και τον λόγο της συμπλοκής, ωστόσο οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει το συγκεκριμένο στοιχείο, καθώς αποτελεί μέρος της προανακριτικής διαδικασίας.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Πώς κάμερες και αποτυπώματα οδήγησαν στη σύλληψη

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είχαν επικεντρωθεί από τις πρώτες ώρες στην αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου στοιχείου από τον χώρο του εγκλήματος.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του από το υλικό από τις κάμερες και τα δαχτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου - Eurokinissi

Η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε συνδυασμό με τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν μέσα στο γραφείο του ποινικολόγου και ταυτοποιήθηκαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου.

Καθοριστικές ήταν και οι μαρτυρίες ανθρώπων από το στενό περιβάλλον του θύματος, καθώς προέκυψε ότι ο ποινικολόγος είχε περάσει μαζί τους το τελευταίο βράδυ πριν από τη δολοφονία του.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τελικά τον κατηγορούμενο στην οδό Αχαρνών, όπου και τον συνέλαβαν το βράδυ της Τετάρτης.

Ο 28χρονος Αιγύπτιος φέρεται να έχει πει στην αστυνομία τον λόγο του διαπληκτισμού με τον Σταύρο Γεωργίου, αλλά η αστυνομία δεν έχει διαρρεύσει τίποτα επ' αυτού - Intimenews

Ένα ακόμη στοιχείο που φέρεται να κίνησε το ενδιαφέρον των ερευνητών ήταν ότι ο 28χρονος είχε σπασμένο χέρι, τραυματισμός που εξετάζεται σε σχέση με τη φονική επίθεση.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Το βαρύ παρελθόν του 28χρονου

Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, είχε καταγραφεί για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ είχε υποβάλει αίτημα ασύλου, το οποίο απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να διαμένει παράνομα στην Ελλάδα.

Ο 28χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ήταν γνωστός στις αρχές - Intimenews

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, η οποία φέρεται να τελέστηκε το 2024.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και βιντεοληπτικό υλικό από τις 20 Ιουλίου, λίγες ώρες πριν από τον εντοπισμό του Σταύρου Γεωργίου νεκρού μέσα στο γραφείο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο βίντεο διακρίνονται δύο άτομα να περπατούν κοντά στο σημείο του εγκλήματος, με τον έναν να φορά ανοιχτόχρωμα ρούχα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον ποινικολόγο και τον 28χρονο κατηγορούμενο.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: «Τον ψάχνανε οι κόρες του όλη μέρα»

Ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου, μιλώντας στο Mega πριν από τη σύλληψη του 28χρονου, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που οδήγησαν στην αποκάλυψη της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου. Όπως ανέφερε, οι δίδυμες κόρες του 73χρονου ήταν εκείνες που ανησύχησαν πρώτες, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, και αποφάσισαν να μεταβούν στο γραφείο του.

«Τον ψάχνανε τον αδερφό μου όλη μέρα», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τα κορίτσια αναζήτησαν τον θυρωρό της πολυκατοικίας, ο οποίος είχε τα κλειδιά, προκειμένου να ανοίξουν το γραφείο.

Ο Σταύρος Γεωργίου

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μία από τις ανιψιές του παρέμεινε στο αυτοκίνητο, ενώ η άλλη ανέβηκε μαζί με τον θυρωρό. Όπως είπε, αντίκρισε μόνο τα πόδια του πατέρα της και τις κηλίδες αίματος.

«Ευτυχώς δεν είδε παραπάνω, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε δεν βλέπεται», ανέφερε.

Ο αδελφός του θύματος πρόσθεσε ότι ειδοποιήθηκε από τις ανιψιές του πριν ακόμη ανοίξει ο θυρωρός το γραφείο. Όπως είπε, έφυγε αμέσως από τη δουλειά του και έσπευσε στο σημείο, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν να μπει στον χώρο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε καμία επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές για την πορεία της έρευνας.

«Η Αστυνομία όχι μόνο δεν με άφησε να μπω, με έχει τελείως στο σκοτάδι», δήλωσε.

Ερωτηθείς αν ο αδελφός του είχε δεχθεί απειλές ή αν υπήρχε κάποια επαγγελματική υπόθεση που θα μπορούσε να συνδέεται με τη δολοφονία, απάντησε πως δεν μπορεί να κάνει καμία εκτίμηση.

«Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Δεν είμαι σε φάση να σκεφτώ. Έχω συγκλονιστεί», είπε χαρακτηριστικά.

Η άγρια δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ο 73χρονος ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, έχοντας δεχθεί άγριο ξυλοδαρμό.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2024 για ασέλγεια σε ανήλικη - Intimenews

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που διενήργησαν οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγρηας και Συμεών Μεσογίτης, ο θάνατός του προήλθε από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα από θλών και αμβλύ όργανο.

Οι ιατροδικαστές δεν διαπίστωσαν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή πυροβόλο όπλο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης να χρησιμοποίησε άγνωστο αντικείμενο ή να χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι του θύματος πάνω σε έπιπλο.

«Μπαμπά, άνοιξέ μας»: Η στιγμή που αποκαλύφθηκε η τραγωδία

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν οι 16χρονες δίδυμες κόρες του Σταύρου Γεωργίου ανησύχησαν επειδή ο πατέρας τους δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις.

Μετέβησαν στο γραφείο του και χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι φωνάζοντας: «Μπαμπά, άνοιξέ μας».

Ένοικος της πολυκατοικίας ενημέρωσε τον θυρωρό, ο οποίος άνοιξε τον χώρο και αντίκρισε τον 73χρονο νεκρό.

«Δεν μπήκα πιο μέσα. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, σοκαρίστηκα με αυτό που είδα. Το κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η Αστυνομία και παρέδωσα το κλειδί», είχε δηλώσει ο θυρωρός.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Σήμερα στον εισαγγελέα ο κατηγορούμενος

Παρά την ομολογία του 28χρονου, οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται και άλλο πρόσωπο ή αν ο κατηγορούμενος έδρασε μόνος του.

Ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί στον εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου θα κινηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες.