Θεαματική αλλαγή του καιρού: Από τους 43°C, σε επικίνδυνες καταιγίδες

Πού θα βρέχει - Πτώση της θερμοκρασίας

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H πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου

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Θεαματική αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες, καθώς ο καύσωνας που ταλαιπώρησε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες υποχωρεί και δίνει τη θέση του σε ένα σκηνικό έντονης αστάθειας. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση έως 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, μπουρίνια και θυελλώδεις άνεμοι θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας, με την Παρασκευή να θεωρείται η πιο δύσκολη ημέρα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Πλέον, οι θερμές αέριες μάζες απομακρύνονται, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να επιστρέψει σταδιακά σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, μεταξύ 30 και 35 βαθμών Κελσίου.

Η πρόγνωση της Ματίνας Μπέρου: Πού θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα

Για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, προειδοποίησε η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου.

Όπως ανέφερε, τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ενώ απηύθυνε έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή σε όσους βρίσκονται σε διακοπές ή σχεδιάζουν να επισκεφθούν παραλίες.

«Οι κεραυνοί στην παραλία και μέσα στη θάλασσα είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι μόλις ακουστεί βροντή οι λουόμενοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν αμέσως το νερό και να απομακρυνθούν από την ακτή.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα επηρεαστεί και η Αττική.

Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα πελάγη, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται μεταξύ 31 και 33 βαθμών Κελσίου.

Η Ματίνα Μπέρου σημείωσε ακόμη ότι το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τη δροσιά να διατηρείται το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή θα επανέλθει η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συνοδευόμενη από μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Καιρός: «Σπάνιο για την εποχή φαινόμενο» - Η εξήγηση του Γιάννη Καλλιάνου

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, η μεταβολή του καιρού συνοδεύεται από ένα σπάνιο για την εποχή μετεωρολογικό φαινόμενο.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Mega, οι ψυχρότερες αέριες μάζες που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια θα συγκρουστούν με τις θερμότερες και ξηρότερες αέριες μάζες που βρίσκονται πάνω από την Ελλάδα.

Η σύγκρουση αυτή δημιουργεί έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων, τοπικών χαλαζοπτώσεων, έντονης κεραυνικής δραστηριότητας και πολύ ισχυρών ριπών ανέμου.

Ο ίδιος επισήμανε ότι τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τη Λαμία και βορειότερα, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στις παράκτιες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, στην ανατολική Θεσσαλία, στην Εύβοια και στις Σποράδες.

Παρασκευή: Η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας

Οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν την Παρασκευή ως την ημέρα με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι:

  • ισχυρές καταιγίδες
  • τοπικές χαλαζοπτώσεις
  • μπουρίνια
  • απότομες ενισχύσεις των ανέμων
  • έντονη κεραυνική δραστηριότητα

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, να σημειωθούν τοπικές καταιγίδες και στην Αττική, κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής.

Ζιακοπούλου: Προσοχή σε κεραυνούς και ξαφνικούς ανέμους

Αντίστοιχη προειδοποίηση απηύθυνε και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία έκανε λόγο για επικίνδυνες καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και απότομες ενισχύσεις των ανέμων.

Η ίδια επισήμανε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις μετακινήσεις όσο και στις θαλάσσιες δραστηριότητες, καθώς τα μπουρίνια ενδέχεται να εκδηλωθούν αιφνιδιαστικά, ακόμη και σε περιοχές όπου νωρίτερα επικρατεί ηλιοφάνεια.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια και τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές μεταξύ 32 και 33 βαθμών, ενώ στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις, βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει ακόμη πιο αισθητή το Σάββατο.

Ενδεικτικά, στον Βόλο η μέγιστη θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, ενώ πιο δροσερές θα είναι οι συνθήκες και στην Αττική.

Παράλληλα, η απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης και η μείωση της υγρασίας θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Από την Κυριακή, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά προς το Αιγαίο και ο καιρός θα επιστρέψει σε πιο καλοκαιρινό σκηνικό, με ηλιοφάνεια, ισχυρούς βοριάδες και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά.

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