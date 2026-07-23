Θερμοπληξία: Το βίντεο που δείχνει πώς να την αντιμετωπίσουμε

Δείτε τις οδηγίες που δίνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

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Με τον υδράργυρο να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και το κύμα καύσωνα να επηρεάζει το σύνολο σχεδόν της χώρας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) υπενθυμίζει στους πολίτες τα βασικά συμπτώματα της θερμοπληξίας, καθώς και τις απαραίτητες οδηγίες για την άμεση και σωστή αντιμετώπισή της.

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Η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση, κατά την οποία η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται επικίνδυνα (συνήθως πάνω από 41°C) και ο οργανισμός αδυνατεί να αποβάλει τη θερμότητα.

Εμφανίζεται:

  • σε άτομα που εκτίθενται σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία (άνω του 70%) και άπνοια, χωρίς επαρκή προστασία,
  • σε άτομα που εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους υπό συνθήκες ακραίας ζέστης.

Θερμοπληξία: Το βίντεο που δείχνει πώς να την αντιμετωπίσουμε

Ομάδες υψηλού κινδύνου

  • Ηλικιωμένοι
  • Βρέφη και μικρά παιδιά
  • Άτομα που ζουν με παχυσαρκία
  • Ασθενείς με χρόνια νοσήματα
  • Άτομα με εξάρτηση από το αλκοόλ

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Χαρακτηριστικά – Συμπτώματα θερμοπληξίας

  • Θερμοκρασία σώματος άνω των 41°C
  • Ζεστό, ερυθρό και ξηρό δέρμα
  • Απουσία ή ελάχιστη εφίδρωση
  • Χαμηλή αρτηριακή πίεση
  • Γρήγορος και αδύναμος σφυγμός
  • Ζάλη, ναυτία και έντονη σύγχυση
  • Μειωμένο επίπεδο συνείδησης, έως απώλεια αισθήσεων ή κώμα
  • Πιθανή εκδήλωση σπασμών

Θερμοπληξία: Το βίντεο που δείχνει πώς να την αντιμετωπίσουμε

Πρώτες Βοήθειες

Η άμεση μείωση της θερμοκρασίας του σώματος είναι ζωτικής σημασίας.

  • Απομακρύνουμε αμέσως το άτομο από το θερμό περιβάλλον και το μεταφέρουμε σε δροσερό, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο
  • Τοποθετούμε κρύα ή παγωμένα επιθέματα στον αυχένα, στις μασχάλες και στις βουβωνικές περιοχές
  • Ελέγχουμε τις ζωτικές λειτουργίες (σφυγμό, αναπνοή και, όπου είναι διαθέσιμο, κορεσμό οξυγόνου)
  • Καλούμε άμεσα το 166 ή το 112 και οργανώνουμε επείγουσα μεταφορά στο νοσοκομείο.

Άμεση κλήση στο ΕΚΑΒ απαιτείται όταν το άτομο:

  • παρουσιάζει σύγχυση ή δεν ανταποκρίνεται
  • χάνει τις αισθήσεις του
  • εμφανίζει σπασμούς
  • έχει θερμοκρασία σώματος άνω των 41°C.

Πρόληψη

  • Αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια καύσωνα
  • Περιορίζετε τη σωματική δραστηριότητα τις θερμότερες ώρες της ημέρας
  • Φοράτε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και άνετα ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου
  • Πίνετε άφθονα υγρά και καταναλώνετε ελαφρά γεύματα
  • Παραμένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, όπου αυτό είναι δυνατό.

Επισήμανση

  • Μην αφήνετε ηλικιωμένους, βρέφη ή μικρά παιδιά μόνα τους κατά τη διάρκεια καύσωνα
  • Μην αφήνετε ποτέ παιδιά ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένο όχημα, ακόμη και για λίγα λεπτά
  • Φροντίστε τα κατοικίδια να έχουν συνεχώς πρόσβαση σε δροσερό νερό, σκιά και επαρκή αερισμό.

Θερμοπληξία: Το βίντεο που δείχνει πώς να την αντιμετωπίσουμε

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