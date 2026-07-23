Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα θα ανακοινωθούν οι βάσεις;

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων

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Οι ανακοινώσεις τη υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφίας Ζαχαράκη για τις Πανελλήνιες / ERT

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Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποψήφιους των φετινών πανελληνίων, καθώς σε λίγες ώρες αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγείς στα ΑΕΙ της χώρας. 

Βάσεις 2026: Νέες εκτιμήσεις για Νομικές, Στρατιωτικές και Ιατρικές Σχολές

Οι βάσεις αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακοινωθούν μετά τις 11:00 το πρωί, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται με δύο τρόπους:

  • Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr, όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων.
  • Μέσω μηνύματος SMS στο κινητό τους, εφόσον είχαν προηγουμένως εγγραφεί στη σχετική εφαρμογή υποψηφίων.

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Πανελλήνιες 2026: Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο 1ο επιστημονικό πεδίο, οι εκτιμήσεις δείχνουν μικρή υποχώρηση των βάσεων, κυρίως στις σχολές της Νομικής και της Ψυχολογίας.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, που περιλαμβάνει τις Πολυτεχνικές Σχολές, οι καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων σε Φυσική και Μαθηματικά εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό, με πιθανή επίδραση στην άνοδο των βάσεων στις σχολές υψηλής ζήτησης.

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Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, οι Ιατρικές Σχολές αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να παρουσιάσουν επίσης ανοδική τάση.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο τέλος, που αφορά στις σχολές Οικονομικών και Πληροφορικής, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μικρές μεταβολές στις βάσεις εισαγωγής, με αυξομειώσεις χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις.
 

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