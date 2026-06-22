Η αντίστροφη μέτρηση για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου έχει ξεκινήσει για χιλιάδες υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όμως η εποχή που η επιλογή μιας σχολής οδηγούσε σχεδόν αυτόματα σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα φαίνεται να ανήκει στο παρελθόν.

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης αναδιαμορφώνει την αγορά εργασίας, δημιουργεί νέα επαγγέλματα και μετασχηματίζει τα υπάρχοντα. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι υποψήφιοι καλούνται να πάρουν ίσως την πιο σημαντική εκπαιδευτική απόφαση της ζωής τους.

H συμπλήρωση του μηχανογραφικού δεν είναι μια απλή διαδικασία - Intimenews

Ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Δουκίδης, εξηγεί στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι το πανεπιστημιακό πτυχίο εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό εφόδιο, όμως δεν είναι πλέον το μοναδικό «εισιτήριο» για επαγγελματική επιτυχία.

Όπως επισημαίνει, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει νέες διαδρομές επαγγελματικής εξέλιξης, ενώ η επιτυχία εξαρτάται πλέον από έναν συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, προσαρμοστικότητας και διαρκούς μάθησης.

Μην επιλέγεις επάγγελμα, επίλεξε γνωστικό αντικείμενο

Η σημαντικότερη ίσως συμβουλή προς τους υποψηφίους είναι να μην αντιμετωπίζουν το Μηχανογραφικό ως επιλογή επαγγέλματος.

«Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα τμήμα για να σπουδάσουν και όχι απαραίτητα το επάγγελμα που θα ασκήσουν στο μέλλον», τονίζει ο κ. Δουκίδης, υπενθυμίζοντας ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν 18χρονο να γνωρίζει με βεβαιότητα ποια επαγγελματική πορεία θα ακολουθήσει.

Οι υποψήφιοι που θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με το μηχανογραφικό δεν επιλέγουν επάγγελμα - Eurokinissi

Άλλωστε, σήμερα περισσότεροι από ένας στους τρεις αποφοίτους εργάζονται σε αντικείμενο διαφορετικό από εκείνο που συνδέεται άμεσα με τις βασικές σπουδές τους.

Τα τρία κριτήρια πριν συμπληρώσεις το Μηχανογραφικό

Ο καθηγητής προτείνει στους υποψηφίους να εξετάσουν τρία βασικά στοιχεία πριν οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους.

Πρώτον, να επιλέξουν ένα γνωστικό αντικείμενο που πραγματικά τους ενδιαφέρει και τους εμπνέει.

που πραγματικά τους ενδιαφέρει και τους εμπνέει. Δεύτερον, να ερευνήσουν το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος και να διαπιστώσουν αν έχει ενσωματώσει σύγχρονα αντικείμενα, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες.

και να διαπιστώσουν αν έχει ενσωματώσει σύγχρονα αντικείμενα, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες. Τρίτον, να αξιολογήσουν το συνολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, εξετάζοντας αν το τμήμα προσφέρει εργαστήρια, πρακτική άσκηση, συνεργασίες με επιχειρήσεις, συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus, μεταπτυχιακές δυνατότητες και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε συνέδρια και διαγωνισμούς.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες

Η εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης προκαλεί ανησυχία σε πολλούς νέους σχετικά με το ποια επαγγέλματα θα έχουν μέλλον.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι μεγαλύτερες αλλαγές αναμένονται κυρίως σε επαγγέλματα που παράγουν άυλο περιεχόμενο και υπηρεσίες, όπως οι προγραμματιστές, οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι, οι λογιστές, τα στελέχη μάρκετινγκ και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει μαζικά τους επαγγελματίες, αλλά θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται.

Όπως εξηγεί, οι επαναλαμβανόμενες εργασίες θα αυτοματοποιούνται ολοένα και περισσότερο, ενώ οι άνθρωποι θα επικεντρώνονται στην ανάλυση, τη λήψη αποφάσεων, την επίβλεψη και τη δημιουργική σκέψη.

Οι δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά

Σε αυτό το νέο εργασιακό περιβάλλον, οι τεχνικές γνώσεις από μόνες τους δεν αρκούν.

Ο κ. Δουκίδης ξεχωρίζει τέσσερις βασικούς πυλώνες που θα καθορίσουν την επαγγελματική επιτυχία των νέων:

Τη βαθιά γνώση του αντικειμένου σπουδών.

Την κριτική σκέψη, την επικοινωνία και τη συνεργασία.

Τις γενικές δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαφορετικούς κλάδους.

Τη διαρκή μάθηση και προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις.

«Η συνεχής εκπαίδευση δεν είναι πλέον επιλογή αλλά αναγκαιότητα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Οι εναλλακτικές διαδρομές που ανοίγονται

Η σύγχρονη αγορά εργασίας προσφέρει πολύ περισσότερες επιλογές από όσες υπήρχαν πριν από μερικές δεκαετίες.

Ένας απόφοιτος Ψυχολογίας μπορεί να ακολουθήσει καριέρα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Ένας μαθηματικός μπορεί να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό ή την ανάλυση δεδομένων. Ένας μηχανικός μπορεί να εξελιχθεί σε στέλεχος διαχείρισης κινδύνου, ενώ ένας φιλόλογος μπορεί να βρει επαγγελματική διέξοδο στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

Οι επιλογές αυτές ενισχύονται ακόμη περισσότερο μέσα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τις δυνατότητες επανειδίκευσης που προσφέρουν τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, το ερώτημα δεν είναι ποιο επάγγελμα θα έχει ζήτηση σε δέκα χρόνια. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποια γνώση και ποιες δεξιότητες θα επιτρέψουν στους νέους να προσαρμόζονται στις αλλαγές. Και αυτή ίσως είναι η πιο σημαντική σκέψη που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι όταν συμπληρώνουν το φετινό Μηχανογραφικό τους.