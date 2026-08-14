Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της

Full in love 14 χρόνια μετά τη γνωριμία τους

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Γιαννης Βαρδής - Νατασα Σκαφιδα
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Μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία με τη σύζυγό του, Νατάσα Σκαφίδα, μοιράστηκε ο Γιάννης Βαρδής μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η Νατάσα Σκαφίδα είχε την Πέμπτη 13 Αυγούστου τα γενέθλιά της και ο τραγουδιστής θέλησε να της ευχηθεί και δημόσια, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη του για τη γυναίκα με την οποία έχει δημιουργήσει τη δική του όμορφη οικογένεια.

Ο Γιάννης Βαρδής δημοσίευσε σε story ένα άκρως ρομαντικό στιγμιότυπο από την παραλία. Στη φωτογραφία, το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί, με το ηλιοβασίλεμα να δημιουργεί ένα ιδιαίτερα όμορφο σκηνικό.

Πάνω στη φωτογραφία ο τραγουδιστής έγραψε χαρακτηριστικά «Happy Birthday», θέλοντας να στείλει στη σύζυγό του τις πιο θερμές ευχές του για τη ξεχωριστή ημέρα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Γιάννης Βαρδής είχε κάνει ακόμη μία ανάρτηση για τα γενέθλια της Νατάσας Σκαφίδα. Συγκεκριμένα, μοιράστηκε μια φωτογραφία της και έγραψε με τρυφερότητα: «Χρόνια πολλά αγάπη μου!!».

Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της

Γιάννης Βαρδής – Νατάσα Σκαφίδα: 14 χρόνια κοινής πορείας

Ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφίδα μετρούν πλέον 14 χρόνια κοινής πορείας. Η γνωριμία τους έγινε το 2012 στη Λήμνο, ένα νησί που συνδέθηκε από την αρχή με την προσωπική τους ιστορία και απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι.

Τον Μάιο του 2016 έγιναν για πρώτη φορά γονείς, όταν ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Κατερίνα, ενώ το ζευγάρι είχε ήδη πραγματοποιήσει τον πολιτικό του γάμο.

Τον Ιούλιο του 2017, πέντε χρόνια μετά τη γνωριμία τους, ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφίδα επισφράγισαν τη σχέση τους με θρησκευτικό γάμο στη Λήμνο.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2019, η οικογένειά τους μεγάλωσε ακόμη περισσότερο με τον ερχομό του γιου τους, Αντώνη. Ο μικρός πήρε το όνομα του αείμνηστου πατέρα του τραγουδιστή, Αντώνη Βαρδή.

 

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ
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ΝΑΤΑΣΑ ΣΚΑΦΙΔΑ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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