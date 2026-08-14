«Είμαι αρκετά καλά», δήλωσε στο Star η Ιταλίδα επιβάτης ενός από τα ΙΧ που ενεπλάκησαν στο σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα, περιγράφοντας την κατάσταση της υγείας της μετά τη σφοδρή σύγκρουση.

«Περιμένω τον σύζυγό μου, ο οποίος έχει πάει στην αστυνομία για να κάνει δήλωση», ανέφερε, εξηγώντας ότι δεν είναι σίγουρη για το πώς λειτουργούν οι διαδικασίες στην Ελλάδα, ιδιαίτερα όταν κάποιος δεν μιλά καλά τη γλώσσα.

Όπως είπε, πιστεύει ότι στο αστυνομικό τμήμα υπάρχει κάποιος που μιλά ιταλικά, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία.

Η ίδια περιέγραψε και την κατάσταση που αντιμετωπίζει μετά το τροχαίο: «Είμαι καλά, αν και νιώθω κάπως ταλαιπωρημένη. Πονούσα παντού, πονούσε και ο αυχένας μου, αλλά τώρα προσπαθώ να αναρρώσω».

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης στο Άκτιο, στο ρεύμα από Πρέβεζα, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα που είχαν ακινητοποιηθεί σε κόκκινο φανάρι.

Τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές στο τροχαίο στην υποθαλάσσια σήραγγα στο Άκτιο - onprevezanews.gr

Από την αλυσιδωτή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Οι επτά τραυματίες έχουν ήδη πάρει εξιτήριο, ενώ ένας παραμένει νοσηλευόμενος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, καθώς και τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση.