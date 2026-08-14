Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της

Το επίσημο website και τα social media της είναι στον αέρα

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Το ελληνικό website της Lepas -του premium brand του Chery Group- βρίσκεται ήδη στον αέρα. Θα το συναντήσετε στη διεύθυνση lepasmotors.gr και αποτελεί την επίσημη πύλη ενημέρωσης του κοινού για την νέα μάρκα και την παρουσία της στην εγχώρια αγορά.

Lepas:Το επίσημο website και τα social media της είναι στον αέρα

Το επίσημο λανσάρισμα της Lepas στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και μέχρι τότε το νέο website θα δίνει μέσα από τις οθόνες όλες τις πληροφορίες για τη φιλοσοφία και την ταυτότητα της μάρκας. Υπάρχει και δυνατότητα εγγραφής στη φόρμα «ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ» ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με τα νέα της μάρκας καθώς και τις αφίξεις των νέων μοντέλων στην χώρα μας.

Lepas:Το επίσημο website και τα social media της είναι στον αέρα

Μέσα σε ένα φιλικό και εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον, ο επισκέπτης του website θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει αναλυτικά τα τρία πρώτα SUV μοντέλα της Lepas (L4, L6 και L8), την τεχνολογία Lepas Super Hybrid (LSH), το δίκτυο επίσημων διανομέων καθώς και τον κόσμο της μάρκας μέσα από τους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται.

Lepas:Το επίσημο website και τα social media της είναι στον αέρα

Παράλληλα με το website, είναι πλέον ενεργά και τα επίσημα social media κανάλια της Lepas Greece, ανοίγοντας επιπλέον δρόμους για την άμεση επικοινωνία κάθε νέου γύρω από την μάρκα.Η Lepas Greece έχει παρουσία σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube και LinkedIn.

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