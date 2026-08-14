BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον

Τον Δεκέμβριο θα ξεκινήσει η παραγωγή μπαταριών υψηλής τάσης για τη νέα αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5 στο νέο εργοστάσιο του BMW Group στο Woodruff. Με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου, η εταιρεία παρουσίασε για πρώτη φορά τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής της. Με διαδικασίες παραγωγής που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακά δίδυμα και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, το νέο εργοστάσιο θέτει νέα πρότυπα στον τομέα της συναρμολόγησης μπαταριών υψηλής τάσης.

Το BMW Group έχει δημιουργήσει υπερσύγχρονες, έξυπνες και αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής για την μπαταρία έκτης γενιάς (Gen6). Οι νέες κυλινδρικές κυψέλες ενσωματώνονται απευθείας στην μπαταρία, σύμφωνα με την αρχή «cell-to-pack». Όλα τα στάδια παραγωγής παρακολουθούνται συνεχώς και καταγράφονται αναλυτικά σε πραγματικό χρόνο.

Ψηφιακοί βοηθοί και πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν αυτά τα δεδομένα και, σε συνεργασία με περισσότερους από 300 εργαζόμενους και 250 ρομπότ στο εργοστάσιο του Woodruff, διασφαλίζουν την παραγωγή μπαταριών χωρίς ελαττώματα. Παράλληλα, η εκτεταμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης βελτιώνει τη Συνολική Αποδοτικότητα Εξοπλισμού (OEE) στην παραγωγή.

Οι κυψέλες μπαταρίας Gen6 που χρησιμοποιούνται στην μπαταρία υψηλής τάσης της BMW iX5 περιέχουν υψηλό ποσοστό δευτερογενών υλικών στα μέταλλα κοβαλτίου, λιθίου και νικελίου. Ανανεώσιμη ενέργεια χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή των υλικών ανόδου και καθόδου, καθώς και για την κατασκευή των κυψελών. Σε σύγκριση με την κυψέλη Gen5 που χρησιμοποιείται στην BMW iX, οι εκπομπές CO₂e έχουν μειωθεί κατά περίπου 28% ανά βατώρα. Το εργοστάσιο του Woodruff δεν χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα κατά την κανονική λειτουργία του, ενώ τα βιομηχανικά οχήματα του εργοστασίου κινούνται με υδρογόνο.

Η μπαταρία υψηλής τάσης της BMW iX5: τεχνολογία 800 V και υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο.

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5 βασίζεται στην τεχνολογία BMW eDrive 6ης γενιάς, η οποία διαθέτει κυλινδρικές κυψέλες και τεχνολογία 800 V. Με διαθέσιμη ενεργειακή χωρητικότητα 144 kWh στις ΗΠΑ και 141 kWh στην ΕΕ (ωφέλιμη), η BMW iX5 60 xDrive διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία υψηλής τάσης που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της BMW. Η ισχύς μεταδίδεται μέσω ηλεκτρικών μονάδων κίνησης στον εμπρός και τον πίσω άξονα, καθώς και μέσω του συστήματος τετρακίνησης BMW xDrive.