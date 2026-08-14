BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον

Η μπαταρία υψηλής τάσης της BMW iX5 με τεχνολογία 800 V

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Αυγούστου
14.08.26 , 23:21 Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της
14.08.26 , 22:50 Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
14.08.26 , 22:27 Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
14.08.26 , 21:39 ΗΠΑ: Καταγγελίες για εξάντληση των ναυτών στο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν»
14.08.26 , 21:23 Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
14.08.26 , 21:14 Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
14.08.26 , 21:05 Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών
14.08.26 , 20:55 Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
14.08.26 , 20:50 Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της
14.08.26 , 20:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
14.08.26 , 20:22 Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
14.08.26 , 19:26 Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά με Μεντιλίμπαρ και δυνατές μεταγραφές
14.08.26 , 19:06 Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
14.08.26 , 19:05 BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
Δανάη Μπάρκα για Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: «Σ’ αγαπάω και είμαι περήφανη»
Ρέβη: «Τα ταξίδια μου φαίνονταν όλα ίδια» – Η εξομολόγηση που ξεχωρίζει
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
Μπόμπα - Τανιμανίδης: Ξανά στο Ελευθέριος Βενιζέλος - «Φέτος πάμε μακριά»
Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
Κατερίνα Καραβάτου: Χωρίς μακιγιάζ στις διακοπές της – Οι στιγμές χαλάρωσης
ΓΝΩΣΤΗ τραγουδίστρια αποκαλύπτει: «Βίωσα τον ρατσισμό λόγω της καταγωγής μου»
Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 08.08.26, 19:05
BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον Δεκέμβριο θα ξεκινήσει η παραγωγή μπαταριών υψηλής τάσης για τη νέα αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5 στο νέο εργοστάσιο του BMW Group στο Woodruff. Με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου, η εταιρεία παρουσίασε για πρώτη φορά τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής της. Με διαδικασίες παραγωγής που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακά δίδυμα και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, το νέο εργοστάσιο θέτει νέα πρότυπα στον τομέα της συναρμολόγησης μπαταριών υψηλής τάσης.

BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον

Το BMW Group έχει δημιουργήσει υπερσύγχρονες, έξυπνες και αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής για την μπαταρία έκτης γενιάς (Gen6). Οι νέες κυλινδρικές κυψέλες ενσωματώνονται απευθείας στην μπαταρία, σύμφωνα με την αρχή «cell-to-pack». Όλα τα στάδια παραγωγής παρακολουθούνται συνεχώς και καταγράφονται αναλυτικά σε πραγματικό χρόνο.

BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον

Ψηφιακοί βοηθοί και πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν αυτά τα δεδομένα και, σε συνεργασία με περισσότερους από 300 εργαζόμενους και 250 ρομπότ στο εργοστάσιο του Woodruff, διασφαλίζουν την παραγωγή μπαταριών χωρίς ελαττώματα. Παράλληλα, η εκτεταμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης βελτιώνει τη Συνολική Αποδοτικότητα Εξοπλισμού (OEE) στην παραγωγή. 

BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον

Οι κυψέλες μπαταρίας Gen6 που χρησιμοποιούνται στην μπαταρία υψηλής τάσης της BMW iX5 περιέχουν υψηλό ποσοστό δευτερογενών υλικών στα μέταλλα κοβαλτίου, λιθίου και νικελίου. Ανανεώσιμη ενέργεια χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή των υλικών ανόδου και καθόδου, καθώς και για την κατασκευή των κυψελών. Σε σύγκριση με την κυψέλη Gen5 που χρησιμοποιείται στην BMW iX, οι εκπομπές CO₂e έχουν μειωθεί κατά περίπου 28% ανά βατώρα. Το εργοστάσιο του Woodruff δεν χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα κατά την κανονική λειτουργία του, ενώ τα βιομηχανικά οχήματα του εργοστασίου κινούνται με υδρογόνο.

BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον

Η μπαταρία υψηλής τάσης της BMW iX5: τεχνολογία 800 V και υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο.

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5 βασίζεται στην τεχνολογία BMW eDrive 6ης γενιάς, η οποία διαθέτει κυλινδρικές κυψέλες και τεχνολογία 800 V. Με διαθέσιμη ενεργειακή χωρητικότητα 144 kWh στις ΗΠΑ και 141 kWh στην ΕΕ (ωφέλιμη), η BMW iX5 60 xDrive διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία υψηλής τάσης που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της BMW. Η ισχύς μεταδίδεται μέσω ηλεκτρικών μονάδων κίνησης στον εμπρός και τον πίσω άξονα, καθώς και μέσω του συστήματος τετρακίνησης BMW xDrive.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
 |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
 |
BMW IX5
 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 800 V
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της
Αυτοκινητο
Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της
Piaggio Beverly 25th Anniversary: Μια μοναδική έκδοση -Τιμή
Αυτοκινητο
Piaggio Beverly 25th Anniversary: Μια μοναδική έκδοση -Τιμή
BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike: Παντός εδάφους
Αυτοκινητο
BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike: Παντός εδάφους
Pirelli: Η ανακύκλωση και τα υψηλά πρότυπα στα νέα ελαστικά
Αυτοκινητο
Pirelli: Η ανακύκλωση και τα υψηλά πρότυπα στα νέα ελαστικά
Volvo: Φέρνει κάτι νέο για την ασφάλεια σας
Αυτοκινητο
Volvo: Φέρνει κάτι νέο για την ασφάλεια σας
Zeekr: Η συνδεσιμότητα είναι σε άλλα επίπεδα
Αυτοκινητο
Zeekr: Η συνδεσιμότητα είναι σε άλλα επίπεδα
BMW: Η τεχνητή νοημοσύνη στην διαμόρφωση των αυτοκινήτων
Αυτοκινητο
BMW: Η τεχνητή νοημοσύνη στην διαμόρφωση των αυτοκινήτων
Η JAECOO και η Οδύσσεια
Αυτοκινητο
Η JAECOO και η Οδύσσεια
Η Skoda συγχαίρει τον Μίλτο Τεντόγλου
Αυτοκινητο
Η Skoda συγχαίρει τον Μίλτο Τεντόγλου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top