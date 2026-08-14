Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Αναστασία Γιούσεφ, καθώς έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι την Πέμπτη 13 Αυγούστου, ημέρα που συνέπεσε με τα γενέθλιά της.

Η ανάρτηση της Αναστασίας Γιούσεφ ανήμερα των γενεθλίων της /Φωτογραφία Instagram

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια το πρωί της Παρασκευής μέσα από αναρτήσεις στο προφίλ της στο Instagram, δημοσιεύοντας εικόνα του νεογέννητου από το μαιευτήριο και βίντεο με μήνυμα προς όσους της έστειλαν ευχές.

Η γνωστή χορεύτρια ενημέρωσε τους followers της ότι ο γιος της γεννήθηκε υγιής και συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Τελικά το πήρα το δώρο μου. Και αποφάσισε να μοιραζόμαστε τα γενέθλιά μας για πάντα».

Με ανάρτηση στο Instagram ανακοίνωσε τη γέννηση του γιου της η Αναστασία Γιούσεφ /Φωτογραφία Instagram

Σε βίντεο που ανέβασε από το μαιευτήριο, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και τις ευχές που δέχθηκε αυτές τις ώρες. Όπως είπε: «Τα καλύτερα μόλις ήρθανε, δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα, είμαι όμως πολύ κουρασμένη».

Η εγκυμοσύνη που είχε ανακοινώσει τον Μάιο

Η χορεύτρια είχε αποκαλύψει ότι περίμενε το πρώτο της παιδί στις 10 Μαΐου, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας. Τότε είχε δημοσιεύσει στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες φαινόταν η εγκυμοσύνη της κι είχε περιγράψει δημόσια τη χαρά της για τη νέα περίοδο στη ζωή της.

Η ανάρτηση με την οποία η Αναστασία Γιούσεφ έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της

Στη λεζάντα εκείνης της ανάρτησης η Αναστασία Γιούσεφ είχε γράψει: «Αστεράκια μου, σας έχω μια μεγάλη έκπληξη. Θα γίνω μαμά. Διανύω την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής μου και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό το μικρό θαυματάκι που μεγαλώνει μέσα μου. Ένα ακόμη όμορφο όνειρο εκπληρώνεται. Ένα μικρό πλασματάκι κουνιέται στην κοιλίτσα μου, με κλωτσάει κάθε μέρα και ήδη μου έχει αλλάξει όλο τον κόσμο. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω, μωρό μου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και στις μέλλουσες μανούλες».