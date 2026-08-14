Βυτιοφόρο προσπέραση: «Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25»

Ο 25χρονος περιέγραψε πώς σώθηκε την τελευταία στιγμή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 25χρονος μοτοσικλετιστής γλίτωσε από θαύμα από μετωπική σύγκρουση με βυτιοφόρο στη Λίμνη Πλαστήρα στις 10 Αυγούστου.
  • Ο οδηγός του βυτιοφόρου επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα.
  • Ο νεαρός κατέγραψε το περιστατικό με κάμερα στο κράνος του και το δημοσιοποίησε για εκπαιδευτικούς λόγους.
  • Μετά τη δημοσιοποίηση, κατέθεσε στην αστυνομία και ο οδηγός του βυτιοφόρου εντοπίστηκε και του σχηματίστηκε δικογραφία.
  • Ο 25χρονος δήλωσε ότι αν οδηγούσε αυτοκίνητο, η σύγκρουση θα ήταν σίγουρη.

Ο 25χρονος μοτοσικλετιστής που γλίτωσε από θαύμα στη Λίμνη Πλαστήρα περιέγραψε λεπτό προς λεπτό το σοκαριστικό περιστατικό με το βυτιοφόρο που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει προσπέραση και παραλίγο να προκαλέσει μετωπική σύγκρουση.

Οδηγός βυτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή

Το συμβάν σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου, περίπου στις 17:20, και καταγράφηκε από την κάμερα που είχε τοποθετημένη στο κράνος του. Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο νεαρός εξήγησε πως η αντίδρασή του ήταν καθαρά ενστικτώδης, χωρίς να έχει πλήρη εικόνα του κινδύνου εκείνη τη στιγμή.

 

@seak_o_youtuberr Πως παραλίγο να πεθάνω #closecall #bikelife #neardeathexperences ♬ πρωτότυπος ήχος - Seak

 

«Πραγματικά προσπάθησα να μείνω όσο περισσότερο γίνεται ψύχραιμος. Δηλαδή δεν πολυκατάλαβα κιόλας τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Μηχανικά τελείως απέφυγα το βυτιοφόρο», ανέφερε.

Όπως είπε, μόνο όταν είδε αργότερα το υλικό από την κάμερα στο σπίτι του συνειδητοποίησε πόσο οριακή ήταν η κατάσταση.

Προσήχθη ο οδηγός του «τρελού» βυτιοφόρου στη Λίμνη Πλαστήρα

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το βυτιοφόρο επιχείρησε προσπέραση σε σημείο με εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα, μέσα σε στροφή, χωρίς να μπορεί να διακρίνει αν έρχεται όχημα από το αντίθετο ρεύμα.

«Μπήκα λίγο στη θέση από το βυτιοφόρο και πραγματικά δεν είχε για κανένα λόγο καμία ορατότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι επέστρεψε στο σημείο την επόμενη ημέρα για να καταλάβει πώς έγινε το περιστατικό.

Η αντίδρασή του ήταν άμεση, καθώς φρέναρε και προσπάθησε να κινηθεί στο ελάχιστο διαθέσιμο περιθώριο του δρόμου, αποφεύγοντας τη σύγκρουση για λίγα μόλις μέτρα.

«Ήταν λίγο σαν χαντάκι. Ένα πράγμα ήταν λίγο περίεργο», είπε για το σημείο όπου αναγκάστηκε να κινηθεί για να σωθεί.

«Λέω είναι κρίμα να πεθάνω στα 25 δεν γίνεται. Αποκλείεται να πεθάνω. Και όντως το απέφυγα κάτι τέτοιο», πρόσθεσε συγκλονισμένος.

Ο 25χρονος τόνισε επίσης ότι αν οδηγούσε αυτοκίνητο, η εξέλιξη θα ήταν σχεδόν βέβαιη τραγωδία.

«Δυστυχώς αν ήμουν με αυτοκίνητο θα ήταν σίγουρη μετωπική σύγκρουση 100%. Δεν υπήρχε χώρος ούτε να χωρέσω εκεί που χώρεσα», σημείωσε.

Ο νεαρός είχε τοποθετήσει κάμερα στο κράνος του, καθώς ασχολείται ερασιτεχνικά με το YouTube και είχε βγει για να καταγράψει διαδρομή.

«Είχα βγει με σκοπό να κάνω ένα βιντεάκι να το ανεβάσω έπειτα στο YouTube», εξήγησε.

Το υλικό, όπως είπε, το δημοσιοποίησε για εκπαιδευτικούς λόγους, ώστε να αναδειχθεί ο κίνδυνος των επικίνδυνων προσπεράσεων.

«Το ανέβασα κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους να δουν λίγο ο κόσμος τι κίνδυνος υπάρχει στον δρόμο. Να προσέξουν περισσότερο», ανέφερε.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οι Αρχές επικοινώνησαν μαζί του και ο ίδιος κατέθεσε στο αστυνομικό τμήμα της Καρδίτσας.

«Εχθές πήγα έκανα κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα της Καρδίτσας. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες που χρειάστηκαν από μέρους μου», είπε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του βυτιοφόρου εντοπίστηκε και προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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