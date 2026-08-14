Φωτιά στη Χαλκιδική: Κατέρρευσε εξαντλημένος πυροσβέστης στη θάλασσα

Ναυαγοσώστης του έσωσε τη ζωή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυροσβέστης κατέρρευσε στη θάλασσα στη Σίβηρη Χαλκιδικής μετά από πολύωρη μάχη με τη φωτιά.
  • Άμεση παρέμβαση ναυαγοσώστη και δύο συναδέλφων του τον ανέσυρε και του παρείχε πρώτες βοήθειες.
  • Η φωτιά στη Χαλκιδική εξακολουθεί να μαίνεται, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες.
  • Ο πυροσβέστης είχε προηγουμένως βοηθήσει στην εκκένωση πολιτών από την παραλία.
  • Τρεις πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου ένας πυροσβέστης κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα έπειτα από πολύωρη μάχη με τις φλόγες. Η άμεση επέμβαση ενός ναυαγοσώστη και δύο συναδέλφων του αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς κατάφεραν να τον ανασύρουν εγκαίρως από το νερό και να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Φωτιά Χαλκιδική: Χωρίς ενιαίο μέτωπο - Μάχη με αναζωπυρώσεις

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική εξακολουθούσε να βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Ο πυροσβέστης είχε επιχειρήσει για ώρες στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς και στη συνέχεια βρέθηκε στην παραλία της Σίβηρης για να βοηθήσει πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή να εκκενώσουν, καθώς το πύρινο μέτωπο πλησίαζε απειλητικά την ακτή.

Φωτιά Σίβηρη Χαλκιδικής: Διάσπαρτες εστίες μέσα στους οικισμούς

Ενώ βρισκόταν μέσα στη θάλασσα, έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στα ρηχά. Εκείνη τη στιγμή βρισκόταν κοντά του ένας ναυαγοσώστης, καθώς και δύο συνάδελφοί του, οι οποίοι αντέδρασαν αμέσως.

Οι τρεις άνδρες τον ανέσυραν στη στεριά, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Αμέσως μετά την ανάσυρσή του, ο ναυαγοσώστης τοποθέτησε τον πυροσβέστη σε θέση ανάνηψης και του χορήγησε οξυγόνο.

Φωτιά Σίβηρη Χαλκιδικής: Απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης με μωρά στην αγκαλιά

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, ο άνδρας συνήλθε, με την περιπέτειά του να έχει αίσιο τέλος.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε το MEGA, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην παραλία.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνολικά τρεις πυροσβέστες χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

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