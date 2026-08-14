Πρέβεζα: Καραμπόλα με τραυματίες στην υποθαλάσσια σήραγγα

Φορτηγό συγκρούστηκε με τρία ΙΧ - Δεν είδε τον κόκκινο σηματοδότη

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Πρώτη Δημοσίευση: 14.08.26, 13:48

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου στην Πρέβεζα, με καραμπόλα 4 οχημάτων.
  • Οχτώ τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, τριών γυναικών και τριών ανδρών από Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία.
  • Ο οδηγός του φορτηγού δεν αντελήφθη το κόκκινο σήμα λόγω άλλου οχήματος που έβγαινε.
  • Τρία ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Πρεβέζης, ενώ κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική και Τροχαία.
  • Η είσοδος από Πρέβεζα προς Άκτιο παραμένει κλειστή, με σχηματισμό ουράς χιλιομέτρων.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου, στην Πρέβεζα, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με τρία ΙΧ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οχτώ άνθρωποι.

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Σύμφωνα με το onprevezanews.gr η καραμπόλα σημειώθηκε στην είσοδο της σήραγγας Ακτίου, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο.

Φορτηγό συγκρούστηκε με τρία ΙΧ στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας στο Άκτιο - onprevezanews.gr

Φορτηγό συγκρούστηκε με τρία ΙΧ στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας στο Άκτιο - onprevezanews.gr

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται δύο παιδιά, τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες. Πρόκειται για δύο Έλληνες, τρεις Ιταλούς και τρεις Ρουμάνους.

Σύμφωνα με πληροφορίρς ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να μην αντιλήφθηκε το κόκκινο σηματοδοτικό σήμα στην είσοδο της σήραγγας, καθώς εκείνη τη στιγμή ένα αυτοκίνητο έβγαινε από μπροστά του.

Τρία ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας.

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Τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές στο τροχαίο στην υποθαλάσσια σήραγγα στο Άκτιο - onprevezanews.gr

Τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές στο τροχαίο στην υποθαλάσσια σήραγγα στο Άκτιο - onprevezanews.gr

Τα οχήματα έχουν υποστεί ζημιές λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

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Υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες στην καραμπόλα στην υποθαλάσσια σήραγγα στο Άκτιο - onprevezanews.gr

Υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες στην καραμπόλα στην υποθαλάσσια σήραγγα στο Άκτιο - onprevezanews.gr

Λόγω του ατυχήματος, η είσοδος από την Πρέβεζα προς το Άκτιο παραμένει κλειστή, με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί ουρά οχημάτων που εκτείνεται για χιλιόμετρα.

Ανάμεσα στους τραυματίες του τροχαίου είναι πολλά παιδιά - onprevezanews.gr

Ανάμεσα στους τραυματίες του τροχαίου είναι πολλά παιδιά - onprevezanews.gr

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

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