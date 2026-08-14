Piaggio Beverly 25th Anniversary: Μια μοναδική έκδοση -Τιμή

Το 2001, η αγορά των σκούτερ γνώρισε επανάσταση από ένα όχημα με εντυπωσιακό σχεδιασμό και εξαιρετική απόδοση. Με πλαίσιο και εξοπλισμό αντάξια μιας πραγματικής μοτοσυκλέτας, προσέφερε εξαιρετικό κράτημα και έλεγχο κατά την οδήγηση. Αυτό ήταν το πρώτο Piaggio Beverly, ένα όχημα που έφερε επανάσταση στην αστική μετακίνηση εισάγοντας σχεδιασμό εμπνευσμένο από μοτοσυκλέτα και θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς στον κόσμο των σκούτερ όσον αφορά την απόδοση, την άνεση, την ασφάλεια και την οδηγική απόλαυση.

Το Beverly γιορτάζει την 25η επέτειό του - συνοδευόμενο από εξαιρετική εμπορική επιτυχία, με πάνω από μισό εκατομμύριο μονάδες να έχουν πωληθεί σε περισσότερες από πενήντα χώρες - με την κυκλοφορία μιας ολοκαίνουργιας επετειακής έκδοσης, του Piaggio Beverly 25th Anniversary.H αποκλειστική απόχρωση Grigio 25th Anniversary αντλεί έμπνευση από αυτήν την ασημένια επέτειο: μια νέα σκούρα γκρι απόχρωση με ματ μεταλλικό φινίρισμα. Η εμφάνιση ολοκληρώνεται με ένα ανοιχτό γκρι γραφικό που διατρέχει κατά μήκος το όχημα, από τα πίσω πλαϊνά μέχρι το μπροστινό φτερό. Η φιμέ ζελατίνα – ακόμα ένα σήμα κατατεθέν του πρώτου Beverly – περιλαμβάνεται επίσης στον βασικό εξοπλισμό.

Οι ζάντες έχουν επίσης γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα, με χρυσές και γκρι λεπτομέρειες κατά μήκος της ζάντας, ενώ η ειδική σέλα διπλής επένδυσης διαθέτει διάτρητη υφή και εκλεπτυσμένη διπλή ραφή που αντικατοπτρίζει τις χρωματικές πινελιές του οχήματος σε μαύρο και χρυσό. Στην εσωτερική ποδιά, ένα σήμα “25th Anniversary” – ενισχυμένο από την τρίχρωμη σημαία που τιμά την ιταλική κληρονομιά του Beverly – προσδιορίζει αυτήν την ειδική έκδοση.

Το Piaggio Beverly 25th Anniversary διατίθεται στην ενδεικτική τιμή λιανικής 5.400€ για την έκδοση 310 S και 6.400€ για την έκδοση 400 S.