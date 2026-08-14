Η Χάλι Μπέρι επέλεξε να σηματοδοτήσει δημόσια την είσοδό της στην έβδομη δεκαετία της ζωής της με διαδοχικές αναρτήσεις στο Instagram, λίγο πριν κι ανήμερα των 60ών γενεθλίων της.
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Η ηθοποιός, που έχει γεννηθεί στις 14 Αυγούστου του 1966, δημοσίευσε φωτογραφίες από στιγμές χαλάρωσης και γιορτής, συνοδεύοντάς τες με δύο σύντομα μηνύματα που τράβηξαν την προσοχή.
Λίγο πριν από τα γενέθλιά της, η Μπέρι εμφανίστηκε με διχτυωτό φόρεμα παραλίας κι έγραψε στο Instagram: «Σας έρχομαι 60». Με αυτή την ανάρτηση έδειξε ότι προσεγγίζει το νέο ορόσημο της ηλικίας της χωρίς δισταγμό, ενώ οι διαδικτυακοί της φίλοι αντέδρασαν με εγκωμιαστικά σχόλια για την εμφάνισή της.
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Ανήμερα των γενεθλίων της, στις 14 Αυγούστου, η ηθοποιός ανέβασε νέο υλικό από τον εορτασμό. Στις φωτογραφίες φορούσε κιμονό, αφήνοντας ανοιχτό το ντεκολτέ, ενώ απολάμβανε φράουλες με σοκολάτα και καταγράφηκε κι ένα φιλί από τον σύντροφό της. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Today… don’t give a f*ck!»
Τα σχόλια στο Instagram για τη Χάλι Μπέρι
Οι αναρτήσεις προκάλεσαν άμεση ανταπόκριση από τους followers της, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν ως «Πανέμορφη», «βασίλισσα», «θεά». Κάποιοι έγραψαν επίσης ότι «μάλλον 26 είσαι».
Οι αναρτήσεις της συγκέντρωσαν τόσο ενδιαφέρον, μιας κι αφορούν ένα προσωπικό ορόσημο για τη Χάλι Μπέρι, αλλά και τον τρόπο που επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια απέναντι στην ηλικία της. Μέσα από τις εικόνες και τα σύντομα μηνύματα, έδωσε η ίδια τον τόνο του εορτασμού των 60ών γενεθλίων της.
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Η Χάλι Μπέρι, λοιπόν, μπήκε στην έβδομη δεκαετία της ζωής της με δύο αναρτήσεις που λειτούργησαν ως προαναγγελία κι ως δήλωση διάθεσης την ημέρα των γενεθλίων της, κρατώντας στο επίκεντρο τόσο την προσωπική της στιγμή όσο και την επικοινωνία με το κοινό της στα social media.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.