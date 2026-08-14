Πάρος: Είχε λήξει και η πιστοποίηση του ναυαγοσώστη

Νέες παρατυπίες διαπίστωσε η έρευνα στο beach bar που πνίγηκε ο 4χρονος

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Πηγή: Φωτογραφία με χρήση ΑΙ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στην Πάρο: 4χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα beach bar.
  • Η πιστοποίηση του ναυαγοσώστη είχε λήξει, ο ιδιοκτήτης είναι 68 ετών.
  • Η πισίνα σφραγίστηκε από τον δήμο, καθώς η άδεια λειτουργίας είχε λήξει το 2023.
  • Βίντεο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του παιδιού και αναμένεται να βοηθήσει στην έρευνα.
  • Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά γονέων και ιδιοκτήτη, με αλληλοκατηγορίες.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε λήξει και η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε και καθήκοντα ναυαγοσώστη στην πισίνα.

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα που πνίγηκε ο 4χρονος

Παράλληλα, χθες ο δήμος Πάρου σφράγισε την πισίνα του beach bar, καθώς διαπιστώθηκε από τις έρευνες ότι η άδεια λειτουργίας της είχε εκδοθεί το 2018 και ήταν πενταετούς διάρκειας. Επομένως, είχε λήξει από το 2023 και δεν είχε ανανεωθεί.

Πάρος: Βίντεο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 4χρονου

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα αναμένεται να έχει και βίντεο που βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών και δικαστικών Αρχών.

Πάρος: Οι κάμερες κατέγραψαν τον πνιγμό του 4χρονου - Τι δείχνει το βίντεο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το υλικό φέρεται να καταγράφει τη στιγμή που το παιδί πέφτει στην πισίνα, τις κινήσεις του μέσα στο νερό, αλλά και όσα ακολούθησαν.

Το βίντεο αναμένεται να βοηθήσει στην ανασύνθεση των κρίσιμων λεπτών και στην απάντηση βασικών ερωτημάτων για το τι συνέβη πριν και μετά την πτώση του παιδιού στην πισίνα.

Πάρος: «Ήμουν πάντα πάνω από την πισίνα» - Τι ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης

Πάρος: Στο μικροσκόπιο οι γονείς και ο ιδιοκτήτης

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται πού βρίσκονταν οι γονείς του 4χρονου τη στιγμή του περιστατικού, αλλά και ο ρόλος του 68χρονου ιδιοκτήτη.

Πάρος: «Είχε ξανάρθει πριν έναν μήνα και προσπαθήσαμε να τον διώξουμε»

Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων του παιδιού και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Την ίδια ώρα, οι δύο πλευρές φέρεται να αποδίδουν ευθύνες η μία στην άλλη. Ο πατέρας του 4χρονου προτίθεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του ιδιοκτήτη.

Πάρος: Ο πατέρας του 4χρονου στο Star – «Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης»

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης στρέφεται κατά των γονέων, υποστηρίζοντας ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς την επίβλεψή τους για περίπου 30 έως 40 λεπτά.

Πάρος: Χωρίς ναυαγοσώστη η πισίνα του beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να αξιολογούν το βίντεο, τα στοιχεία για την άδεια λειτουργίας της πισίνας και την ισχύ της πιστοποίησης ναυαγοσώστη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το 4χρονο παιδί.

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