Ryanair: Υπολείμματα πουλιών βρέθηκαν στον κινητήρα του Boeing

Τι εντόπισε η έρευνα για το σοβαρό ατύχημα του Ιουλίου

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Δηλώσεις του 61χρονου Σέρβου, ο οποίος τραυματίστηκε στην πτήση της Ryanair στην ΕΡΤ

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Νέα στοιχεία φέρνει στο φως η έρευνα για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου σε πτήση της Ryanair, όταν Boeing 737 NG παρουσίασε σοβαρή βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα με προορισμό τη Γερμανία. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), στον κινητήρα του αεροσκάφους εντοπίστηκαν υπολείμματα πτηνών, χωρίς όμως να έχει διαπιστωθεί ότι αυτά προκάλεσαν την αστοχία.

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Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε, χτύπησε την άτρακτο και έσπασε παράθυρο της καμπίνας. Η θραύση του παραθύρου οδήγησε σε αποσυμπίεση, ενώ ένας επιβάτης παρασύρθηκε εν μέρει προς το άνοιγμα και τραυματίστηκε σοβαρά.

 

 

Ryanair: Υπολείμματα πουλιών στον κινητήρα και τέσσερις προηγούμενες αναφορές

Σύμφωνα με το Reuters, η προκαταρκτική έκθεση του NTSB αναφέρει ότι στον κινητήρα Νο 2 του Boeing βρέθηκαν υπολείμματα πτηνών κατά τη διάρκεια της έρευνας.

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Παράλληλα, οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι μέσα στους 12 μήνες πριν από το περιστατικό είχαν καταγραφεί τέσσερις πιθανές προσκρούσεις πτηνών στον ίδιο κινητήρα.

Σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις είχαν επίσης εντοπιστεί υπολείμματα πτηνών. Ωστόσο, όπως σημειώνει το NTSB, οι τεχνικοί έλεγχοι που ακολούθησαν δεν είχαν εντοπίσει ζημιές που να απαιτούν περαιτέρω παρέμβαση.

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Ο συγκεκριμένος κινητήρας CFM, που κατασκευάζεται από κοινοπραξία της γαλλικής Safran και της αμερικανικής General Electric, είχε επιθεωρηθεί τον Μάιο χωρίς να προκύψουν ευρήματα που να υποδεικνύουν πρόβλημα.

Ryanair: Πιθανές ομοιότητες με το δυστύχημα της Southwest

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το NTSB εξετάζει εάν υπάρχουν ομοιότητες με προηγούμενα σοβαρά περιστατικά που αφορούν κινητήρες παρόμοιου τύπου.

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Μεταξύ αυτών βρίσκεται το θανατηφόρο περιστατικό της Southwest Airlines τον Απρίλιο του 2018, όταν κινητήρας αεροσκάφους υπέστη βλάβη εν πτήσει και θραύσματα έσπασαν παράθυρο της καμπίνας, με αποτέλεσμα μία επιβάτιδα να χάσει τη ζωή της.

Στην προκαταρκτική έκθεση αναφέρεται ότι «η ομάδα έρευνας γνωρίζει προηγούμενα περιστατικά με παρόμοια μοντέλα κινητήρων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα ζημιές στις εισαγωγές ή τα καλύμματα των κινητήρων και σε τμήματα της ατράκτου».

Ωστόσο, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί εάν υπάρχουν ουσιαστικές ομοιότητες ανάμεσα στο περιστατικό της Ryanair και τις προηγούμενες υποθέσεις.

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς μια άμεση σύνδεση των δύο περιστατικών.

«Δεν νομίζω ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως το πρόσφατο πρόβλημα της Ryanair επαναλαμβάνει αυτό που συνέβη στη Southwest», δήλωσε στο Reuters.

Η έρευνα του NTSB συνεχίζεται και στόχος είναι να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, καθώς και η πραγματική αιτία που οδήγησε στην αποκόλληση τμήματος του κινητήρα και στη θραύση του παραθύρου.

Ryanair: To χρονικό του ατυχήματος

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο της Γερμανίας, όταν σημειώθηκε η σοβαρή βλάβη εν πτήσει.

Τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και προσέκρουσε στην άτρακτο, προκαλώντας τη θραύση ενός παραθύρου της καμπίνας και απότομη αποσυμπίεση.

Στο συγκεκριμένο παράθυρο καθόταν ένας 61χρονος Σέρβος επιβάτης, ο οποίος, παρασύρθηκε εν μέρει προς τα έξω από τη δύναμη του αέρα. Η γυναίκα του, που καθόταν δίπλα του, τον συγκράτησε, ενώ με τη βοήθεια και άλλων επιβατών κατάφεραν να τον τραβήξουν ξανά μέσα στην καμπίνα.

Ο 61χρονος νοσηλεύτηκε στο ΑΧΕΠΑ σε κατάσταση σοκ και με εγκαύματα τριβής.

«Ακούστηκε ένας θόρυβος σαν να έσκασε λάστιχο. Επικράτησε πανικός με ουρλιαχτά, τσιρίδες και φωνές επειδή χάσαμε αμέσως και ύψος από την αποσυμπίεση. Προς στιγμήν νόμιζα ότι κάποιος είχε ανοίξει κατά λάθος την πόρτα κινδύνου. Αμέσως φορέσαμε τις μάσκες όλοι», είπε μάρτυρας που βρισκόταν στην πρήση στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5.

«Τον αρπάξανε και τον συγκράτησαν, ευτυχώς δεν είχε βγάλει τη ζώνη του. Το κεφάλι του ήταν όλο έξω από το αεροπλάνο. Τον τραβούσαν οι κοπέλες που ήταν δίπλα. Πήγαν και κάποιοι γιατροί να τον βοηθήσουν», πρόσθεσε.

Η απώλεια πίεσης ανάγκασε τους πιλότους να ενεργοποιήσουν τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη.

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