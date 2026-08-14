BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike: Παντός εδάφους

Ο εξοπλισμός που την κάνει ξεχωριστή

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Αυτοκινητο
BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike: Παντός εδάφους
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Όταν το BMW Motorrad International GS Trophy 2026 επιστρέψει στην Ευρώπη στα τέλη του καλοκαιριού του 2026, οι εθνικές ομάδες θα ανακαλύψουν την εντυπωσιακή φύση, το απαιτητικό ανάγλυφο και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ρουμανίας. Η ποικιλομορφία του τοπίου δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για γνήσιες περιπέτειες εκτός δρόμου, μέσα από βουνά, δάση, ποτάμια και χωριά όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Οι ομάδες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια πρόκληση που απαιτεί οδηγικές ικανότητες, ακρίβεια και το απόλυτο εργαλείο: την BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike.

BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike: Παντός εδάφους

Η GS Trophy Competition Bike έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, που διεξάγεται από το 2008. Βασίζεται στη BMW R 12 G/S και είναι πλήρως εξοπλισμένη για εκτός δρόμου συνθήκες χάρη στην ειδική γκάμα αξεσουάρ της. Ο εξοπλισμός αυτής της ειδικής BMW R 12 G/S περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πακέτο Comfort με Hill Start Control, Gear Shift Assist Pro, θερμαινόμενα γκριπ και cruise control. Επιπλέον, η μοτοσικλέτα διαθέτει Headlight Pro (προσαρμοζόμενο φως στροφής), Riding Modes Pro και Enduro Package Pro με ελαστικά εκτός δρόμου, πίσω τροχό 18 ιντσών και ανυψωτικό τιμονιού. Προστατευτικά κάγκελα κινητήρα, καλύμματα κυλινδροκεφαλής, φέρινγκ cockpit Rally, προεγκατάσταση συστήματος πλοήγησης, σιλανσιέ Akrapovič και σάκος ρεζερβουάρ 5 λίτρων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πίσω τσάντα, ολοκληρώνουν τον πλούσιο εξοπλισμό της BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike.

BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike: Παντός εδάφους

Η GS Trophy Competition Bike μπορεί να διαμορφωθεί με βάση την BMW R 12 G/S με εξαίρεση ορισμένες λεπτομέρειες.
Αν και η συγκεκριμένη αγωνιστική μοτοσικλέτα δεν διατίθεται προς πώληση ακριβώς σε αυτή τη μορφή, οι πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν μια σχεδόν ίδια έκδοση βασισμένη στη BMW R 12 G/S, με μικρές μόνο διαφορές, όπως τα αυτοκόλλητα. Το βασικό χρώμα είναι το Lightwhite uni, με τα μπλε αυτοκόλλητα στο ρεζερβουάρ και την κόκκινη σέλα να ζωντανεύουν το DNA της BMW Motorrad Motorsport και να αναδεικνύουν ξεκάθαρα τον σπορ χαρακτήρα της στις απαιτητικές διαδρομές της Ρουμανίας.

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