Λίλα Μπακλέση: «Μου πήρε 27 ώρες για να συναντήσω αυτόν τον τύπο»

Συγκινεί μετά τη γέννηση του γιου της

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Δείτε απόσπασμα από παλιότερη συνέντευξη της Λίλας Μπακλέση στην εκπομπή Φλερτ της ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λίλα Μπακλέση έγινε μητέρα για πρώτη φορά, υποδεχόμενη ένα υγιές αγοράκι με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Μαρκεζίνη.
  • Η διαδικασία τοκετού διήρκεσε 27 ώρες, την οποία περιέγραψε με χιούμορ και συγκίνηση.
  • Ευχαρίστησε τον γιατρό της και τη μαία της για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού.
  • Αναφέρθηκε και σε έναν φίλο της, τον @drfilis.ivf, που ήταν δίπλα της αυτές τις ώρες.
  • Καλωσόρισε τον γιο της με τρυφερά λόγια, εκφράζοντας την ανυπομονησία για τη νέα τους ζωή.

Μια από τις πιο ξεχωριστές και συγκινητικές περιόδους της ζωής της ξεκινά για τη Λίλα Μπακλέση, η οποία πριν από λίγες ημέρες έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Η γνωστή ηθοποιός και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Μαρκεζίνης, υποδέχτηκαν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, που ήρθε να συμπληρώσει την ευτυχία τους.

Λίλα Μπακλέση: Γέννησε τον γιο της η ηθοποιός - Η πρώτη φωτογραφία

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του γιου της, η Λίλα Μπακλέση θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις πρώτες στιγμές της νέας της ζωής.

Η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο, συνοδεύοντάς τες με ένα μακροσκελές και ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα.

Η ηθοποιός περιέγραψε με χιούμορ αλλά και συγκίνηση την εμπειρία του τοκετού, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκε να περάσουν 27 ώρες μέχρι να κρατήσει για πρώτη φορά στην αγκαλιά της το μωρό της.

Λίλα Μπακλέση: Θέλει να... φάει την πατουσίτσα του μπέμπη της!

«Λοιπόν! Συνέβη. Μου πήρε 27 ώρες για να συναντήσω αυτόν τον τύπο αλλά χαλάλι του. Θα το ξαναέκανα; Δεν ξέρω. Αυτό που σίγουρα ξέρω όμως, είναι ότι αν το ξαναέκανα θα ήθελα αυτήν την ομάδα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Λίλα Μπακλέση θέλησε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της σε αυτή τη σημαντική στιγμή, ξεκινώντας από τον γιατρό της, ο οποίος την υποστήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού.

«Τον γιατρό μου @nikolopouloskostis που με στήριξε σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Που με καθοδήγησε βήμα βήμα στη διαδικασία του τοκετού. Είναι σπουδαίο να νιώθεις ότι ο γιατρός σου σε θαυμάζει για τον αγώνα που κάνεις και σε ενθαρρύνει, ώστε να παραμείνεις ψύχραιμη μέχρι το τέλος. Η εμπιστοσύνη που του είχα συνετέλεσε στο να καταφέρουμε έναν φυσιολογικό τοκετό. Κωστή θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μαία της, η οποία παρέμεινε δίπλα της καθ' όλη τη διάρκεια της δύσκολης διαδικασίας.

«Τη μαία μου @th_sophia που έμεινε στο πλάι μου, ξάγρυπνος φρουρός, και που όταν ένιωθα ότι δεν έχω άλλες δυνάμεις, ήταν εκεί για να μου υπενθυμίσει το στόχο μας», σημείωσε.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Baklesi Lila (@baklesi_lila)

Η Λίλα Μπακλέση ευχαρίστησε ακόμη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του @omilosiaso, που έκανε την ίδια και την οικογένειά της να αισθανθούν ασφάλεια κατά τις πρώτες ημέρες με το νεογέννητο.

Από την ανάρτησή της δεν έλειψε και μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά σε έναν αγαπημένο της φίλο, τον @drfilis.ivf, με τον οποίο, όπως αποκάλυψε, τους συνδέει μια φιλία 20 ετών.

«Τον @drfilis.ivf που είμαστε 20 χρόνια φίλοι και ήταν εκεί για μένα. Μπορεί να μην χρειαστήκαμε τις ιατρικές του γνώσεις για τη δημιουργία της οικογένειάς μας, το ότι ήταν όμως μαζί μας αυτές τις ώρες, είναι βαθιά συγκινητικό», έγραψε.

Κλείνοντας την πρώτη της εξομολόγηση ως μαμά, η Λίλα Μπακλέση απευθύνθηκε στον γιο της με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο, καλωσορίζοντάς τον στη ζωή τους.

«Καλώς μας ήρθες όμορφε τύπε. Για να δούμε πού θα μας οδηγήσει η συνάντηση αυτή», έγραψε χαρακτηριστικά.

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