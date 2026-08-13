Ξέσπασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Είμαστε πρόβατα»

Η οργισμένη αντίδραση για τις φωτιές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εξέφρασε την αγανάκτησή του για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές στην Ελλάδα, σχολιάζοντας τη σύλληψη ενός 59χρονου που κατηγορείται για έξι εμπρησμούς.
  • Αναρωτήθηκε αν οι πολίτες είναι "πρόβατα" που δεν αντιδρούν στις επαναλαμβανόμενες φωτιές κάθε καλοκαίρι.
  • Εξέφρασε την απορία του γιατί άτομα με ιστορικό εμπρησμού παραμένουν ελεύθερα.
  • Αποστασιοποιήθηκε από την πολιτική διάσταση, εστιάζοντας στην ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πυρκαγιών.
  • Τόνισε ότι το πρόβλημα των πυρκαγιών είναι διαχρονικό και απαιτεί σοβαρή προσοχή.

Την έντονη αγανάκτησή του για το ζήτημα των πυρκαγιών και τις επαναλαμβανόμενες φωτιές που πλήττουν τη χώρα κάθε καλοκαίρι εξέφρασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, με αφορμή την είδηση για τη σύλληψη ενός 59χρονου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Ο 59χρονος, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις Αρχές, κατηγορείται ότι προκάλεσε έξι πυρκαγιές μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Η συγκεκριμένη υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος θέλησε να σχολιάσει όσα βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας, αλλά και τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Προσπάθησε να κάψει τη Σίνδο 6 φορές - Η στιγμή που ο 59χρονος βάζει φωτιά

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο και μίλησε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε κομματική συζήτηση, αλλά να αναφερθεί αποκλειστικά στο πρόβλημα των πυρκαγιών, το οποίο, όπως σημείωσε, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

«Δεν ξέρω αν είναι τροφή για σκέψη, αν είμαστε τόσο πραγματικά ηλίθιοι που μας τα λένε φόρα παρτίδα στα μούτρα μας ότι τελικά ό,τι και να μας κάνουν, εμείς είμαστε πρόβατα», ανέφερε αρχικά.

Ξέσπασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Είμαστε πρόβατα»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υπόθεση του 59χρονου και στην πληροφορία ότι έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, εκφράζοντας την απορία και την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, άνθρωποι που κατηγορούνται για εμπρησμούς μπορεί να παραμένουν ελεύθεροι.

«Βγήκε αυτός ο 59χρονος που τον έχουν πιάσει άλλες δύο τρεις φορές στη ζωή του, που τον έχουν αφήσει ελεύθερο, που έχει κάψει τη μισή Ελλάδα και λέει ότι “έτσι το κάνω, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, δεν με απασχολεί κάτι, δεν το κάνω από εκδίκηση. Παίρνω χαρτοπετσέτες, μαζεύω χαρτοπετσέτες και καίω τα δάση”», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συνέχισε σε έντονο τόνο, σχολιάζοντας την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και το γεγονός ότι η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι.

«Και αυτός ο άνθρωπος είναι έξω. Τον ξαναπιάσανε, ξαναέδωσε αυτή την πολύ ωραία δικαιολογία και θα ξαναείναι έξω», ανέφερε.

Στη συνέχεια, θέλησε να αποστασιοποιηθεί από την πολιτική διάσταση της συζήτησης, υπογραμμίζοντας πως το ζητούμενο για τον ίδιο είναι να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ένα πρόβλημα που επανέρχεται κάθε χρόνο.

«Και εμείς μιλάμε για μια χώρα που το μεγαλύτερο της πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δε με νοιάζει το κομματικό κομμάτι, δεν ασχολούμαι με τίποτα από όλα αυτά που θέλει να πει ο καθένας», δήλωσε.

 

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα κάθε καλοκαίρι, με τις πυρκαγιές να εξαπλώνονται σε πολλές περιοχές, και εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

«Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο το καλοκαίρι έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Φωτιές παντού και τις αφήνουμε να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα. Τίποτα άλλο. Έχουμε Canadair από την εποχή του Παπαδόπουλου. Αυτό μόνο θα πω και τέλος», κατέληξε.

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