Προσήχθη ο οδηγός του «τρελού» βυτιοφόρου στη Λίμνη Πλαστήρα

Το αδιανόητο περιστατικό κατέγραψε οδηγός μηχανής

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Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (13/8/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο οδηγός βυτιοφόρου προκάλεσε σοβαρό κίνδυνο σε μοτοσικλετιστή στη Λίμνη Πλαστήρα, κάνοντας επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή.
  • Ο μοτοσικλετιστής απέφυγε τη σύγκρουση, γεγονός που του έσωσε τη ζωή.
  • Η Τροχαία εντόπισε τον οδηγό του βυτιοφόρου και τον προσήγαγε στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
  • Σε βάρος του οδηγού σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.
  • Η έρευνα ξεκίνησε αυτεπάγγελτα μετά την ανάρτηση βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Από θαύμα γλίτωσε ένας οδηγός μηχανής, που ενώ πήγαινε κανονικά στη λωρίδα του, είδε βυτιοφόρο που έκανε προσπέραση πάνω σε στροφή, να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να έρχεται κατά πάνω του, στη Λίμνη Πλαστήρα.

Οδηγός βυτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή

Το βίντεο ντοκουμέντο είναι σοκαριστικό. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας κινείτο σε έναν επαρχιακό δρόμο, όχι με πολύ μεγάλη ταχύτητα, και αυτό φαίνεται ότι του έσωσε τη ζωή, όπως σχολίασε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Παναγιώτης Μπούσιος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός βυτιοφόρου στη Λίμνη Πλαστήρα

Ξαφνικά ο μοτοσικλετιστής βλέπει από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, πάνω σε μια στροφή, μια νταλίκα να κάνει προσπέραση σε ένα αυτοκίνητο. Ευτυχώς προλαβαίνει και αποφεύγει τη σύγκρουση.

Η Τροχαία κατάφερε να βρει την εταιρεία και έτσι ταυτοποιήθηκε ο οδηγός της νταλίκας, ο οποίος έκανε δρομολόγιο προς Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Με αφορμή βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει οδηγό βυτιοφόρου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσικλετιστή, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

 

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