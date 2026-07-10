Πτήση - θρίλερ από τη Θεσσαλονίκη: Έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους - Βίντεο

Τραυματίστηκε ένας επιβάτης

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: RThess.gr
Έσπασε το παράθυρο την ώρα της πτήσης - Το αεροπλάνο επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης / RThess

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στις 10/7, πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο αντιμετώπισε σοβαρό περιστατικό με σπασμένο παράθυρο.
  • Ακούστηκε δυνατός θόρυβος και σημειώθηκε αποσυμπίεση της καμπίνας.
  • Επιβάτες κράτησαν τον άνθρωπο δίπλα στο σπασμένο παράθυρο, ενώ έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου.
  • Ο πιλότος άλλαξε πορεία και επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με κάκωση αυχένα.

Σκηνές δίχως προηγούμενο εκτυλίχθηκαν το πρωί  της Παρασκευής 10/7 σε πτήση από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο. 

Όπως κατήγγειλε επιβάτιδα της πτήσης στο Rthess.gr, στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν τον άνθρωπο που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες.

Ο πιλότος αμέσως άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Επιστρατεύθηκε νέα πτήση για να μεταφέρει τους επιβάτες στον προορισμό τους. 

Ο άνθρωπος που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και φέρει κάκωση αυχένα. 

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