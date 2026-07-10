Έσπασε το παράθυρο την ώρα της πτήσης - Το αεροπλάνο επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης / RThess

Σκηνές δίχως προηγούμενο εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής 10/7 σε πτήση από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο.

Όπως κατήγγειλε επιβάτιδα της πτήσης στο Rthess.gr, στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν τον άνθρωπο που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες.

Ο πιλότος αμέσως άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Επιστρατεύθηκε νέα πτήση για να μεταφέρει τους επιβάτες στον προορισμό τους.

Ο άνθρωπος που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και φέρει κάκωση αυχένα.