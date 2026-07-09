Εκτός πρωτοκόλλου φέρεται να λειτούργησαν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στο Άργος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πυροβόλησαν ενώ δεν κινδύνευαν, πέτυχαν στο κεφάλι τον νεαρό και τον έστειλαν στη ΜΕΘ να χαροπαλεύει. Στο Star και την Κατερίνα Ρίστα μιλά η μητέρα του νεαρού, ενώ ο απεσταλμένος στην περιοχή, Αλέξανδρος Γύγος, έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά ντοκουμέντα από την καταδίωξη.

«Είναι επαγγελματίες δολοφόνοι, δεν είναι αστυνομικοί - Ψέματα ότι πυροβόλησαν στον αέρα»

«Δεν είναι άνθρωποι, είναι επαγγελματίες δολοφόνοι, δεν είναι αστυνομικοί», λέει η μητέρα του 20χρονου στο Star και την Κατερίνα Ρίστα.

Κ. Ρίστα: Λένε ότι πυροβόλησαν στον αέρα

Mητέρα 20χρονου: Ψέματα, 7 σφαίρες στο κεφάλι. 3 σφαίρες παραμένουν, 2 σφαίρες βγήκαν έξω, 2 σφαίρες έβγαλαν οι γιατροί. Είναι σχεδόν νεκρός, μόνο τα μηχανήματα του δίνουν κάτι.

H στιγμή της καταδίωξης στο Άργος - Ντοκουμέντο Star

Αυτή είναι η στιγμή της καταδίωξης. Στα ντοκουμέντα που εξασφάλισε ο Αλέξανδρος Γύγος για το Star, βλέπετε το μαύρο αυτοκίνητο του νεαρού να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Ακολουθεί το περιπολικό.

«Ο γιος μου φοβόταν την Αστυνομία λόγω παλαιότερης σύλληψής του - Έχει αυτισμό, αναπηρία 80%»

Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο 20χρονος δε σταμάτησε γιατί φοβόταν την αστυνομία λόγω προηγούμενης σύλληψής του. Το 2025 είχε πιαστεί να έχει στο αυτοκίνητο ρόπαλο, σιδερογροθιά κι έναν φάρο.

«Δε σταμάτησε γιατί τον βασάνισαν πολλές ώρες, τον χτύπησαν, δεν πήγαινε τουαλέτα, τρόμαξε πάρα πολύ. Έχει αναπηρία 80%, αυτισμό».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων αστυνομικών, οι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί, ωστόσο οι οπές που υπάρχουν στον τοίχο φαίνεται να μαρτυρούν ότι κάποιες από αυτές ήταν σε ευθεία βολή. Σε κάθε περίπτωση, το πόρισμα της βαλλιστικής θα δείξει ακριβώς τι συνέβη.

Οπές στον τοίχο από τα πυρά των αστυνομικών

Οι ισχυρισμοί των αστυνομικών

Οι αστυνομικοί φέρεται να λένε ότι:

«Δε σταματούσε στην καταδίωξη για 35 λεπτά και το αυτοκίνητο έβγαινε σε άλλο όνομα. Εμβόλισε περιπολικά. Στην περιοχή, το περασμένο διάστημα είχαν σημειωθεί σοβαρά συμβάντα με εκρήξεις ΑΤΜ μεταξύ 2 με 4 τα ξημερώματα. Δεν ξεκινήσαμε τη βάρδιά μας για να κάνουμε κακό σε κανέναν».

Αυτό είναι το όπλο-ρέπλικα που πέταξε ο 20χρονος από το αυτοκίνητο

Ο νεαρός κατά τη διάρκεια της καταδίωξης πέταξε αυτό το όπλο-ρέπλικα από το αυτοκίνητο, όπως βλέπετε στη φωτογραφία που εξασφάλισε ο Παναγιώτης Μπούσιος.

Στη συνέχεια εμβόλισε περιπολικά και μετά σε κάποιο σημείο ακινητοποιήθηκε. Ο νεαρός φέρεται να πήδηξε στο χωράφι και να έτρεξε μέχρι το εγκαταλελειμμένο κτήριο. Οι αστυνομικοί πυροβολούσαν. Όταν πλησίασαν, εντόπισαν τον 20χρονο αιμόφυρτο.

Δικηγόρος αστυνομικών: Πυροβόλησαν και οι δύο, νόμιζαν ότι κρυβόταν στο χωράφι, όχι ότι είχε φτάσει στο κτίριο

«Και οι δύο έχουν πυροβολήσει. Πήδηξε (ο 20χρονος) από τα κάγκελα, βρέθηκε μέσα στο χωράφι, το οποίο είχε βλάστηση, και οι αστυνομικοί έχουν την άποψη ότι αυτός βρίσκεται εκεί. Όταν ρίχνουν, επ' ουδενί δεν μπορεί να διανοηθεί κανένας ότι έχει φτάσει εκεί» αναφέρει ο συνήγορος των αστυνομικών Πέτρος Κουκούλης.

Απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι η κατηγορία που βαραίνει τους δύο αστυνομικούς. Αύριο θα απολογηθούν.