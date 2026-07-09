Σέρρες: Συγγενείς νεκρού παρέλαβαν από το νοσοκομείο λάθος σορό

Διατάχθηκε ΕΔΕ για το τραγικο περιστατικό

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Σέρρες: Πήγαν να παραλάβουν από το Νοσοκομείο νεκρό συγγενή τους και τους έδωσαν λάθος πτώμα / ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • ΕΔΕ διατάχθηκε για σύγχυση σορών στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών μετά από καταγγελία συγγενών.
  • Στις 6 Ιουλίου 2026, απεβίωσαν δύο ασθενείς, ο 86χρονος Β.Λ. και ο 79χρονος Ι.Μ.
  • Οι συγγενείς του Ι.Μ. παρέλαβαν τη σορό του, αλλά οι συγγενείς του Β.Λ. δήλωσαν ότι δεν αναγνώρισαν τη σορό.
  • Η σορός του Ι.Μ. είχε ήδη ταφεί, ενώ ζητήθηκε νέα αναγνώριση από την οικογένειά του.
  • Η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει λύπη και δεσμεύεται για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

ΕΔΕ έχει διαταχθεί για υπόθεση σύγχυσης σορών στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, έπειτα από καταγγελία συγγενών αποβιώσαντος ασθενούς κατά τη διαδικασία παραλαβής της σορού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, στις 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 17:22 κατέληξε στην Παθολογική Κλινική του ιδρύματος ο 86χρονος ασθενής Β.Λ., κάτοικος Σερρών. Την ίδια ημέρα, στις 01:44 τα ξημερώματα, απεβίωσε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ο 79χρονος ασθενής Ι.Μ., κάτοικος Ξάνθης.

Οι συγγενείς του Ι.Μ. προσήλθαν στο νοσοκομείο, προχώρησαν στην αναγνώριση της σορού και παρέλαβαν τον εκλιπόντα στις 7 Ιουλίου 2026, στις 11 το πρωί.

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Ωστόσο, το απόγευμα της 8ης Ιουλίου, όταν συγγενείς του Β.Λ. προσήλθαν για την παραλαβή της σορού του, δήλωσαν κατά τη διαδικασία αναγνώρισης ότι δεν επρόκειτο για τον οικείο τους.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το νοσοκομείο επικοινώνησε με τους συγγενείς του εκλιπόντος από την Ξάνθη, οι οποίοι, σύμφωνα με τη διοίκηση, αρχικά επέμεναν ότι είχαν αναγνωρίσει κανονικά τον συγγενή τους, ο οποίος στο μεταξύ είχε ήδη ταφεί στις 8 Ιουλίου 2026. Παράλληλα, ζητήθηκε από την οικογένεια του Ι.Μ. να προσέλθει εκ νέου στο νοσοκομείο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέα αναγνώριση της σορού που εξακολουθεί να βρίσκεται στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ο νομικός σύμβουλος του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων εισαγγελικών διατάξεων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

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Η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των δύο εκλιπόντων και διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με απόλυτο σεβασμό προς τους αποβιώσαντες και τους οικείους τους, καθώς και με πλήρη τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασιών.

 

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