Σέρρες: Η μέγιστη ποινή στον ανήλικο που σκότωσε τον 17χρονο Άγγελο

Καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 16χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη.
  • Η ποινή είναι η μέγιστη που προβλέπεται για ανήλικους σύμφωνα με το νόμο.
  • Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον Άγγελο, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσει.
  • Η δολοφονία συνέβη παραμονές των Θεοφανείων του 2026, με τον Άγγελο να δέχεται θανατηφόρα χτυπήματα.
  • Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε μία μέρα μετά την απολογία του ανηλίκου.

«Αυλαία» έπεσε στη δίκη για την υπόθεση δολοφονίας του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, με τον ανήλικο κατηγορούμενο να κρίνεται ένοχος με ποινή κάθειρξης 10 ετών. 

«Μου κατέστρεψαν τη ζωή» – Η αδελφή του 17χρονου Άγγελου σπάει τη σιωπή της

Η απόφαση αποτελεί τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή που μπορεί να επιβληθεί βάση του νόμου για τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων έκρινε ένοχο τον 16χρονο κατηγορούμενο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο με ποινή κάθειρξης 10 ετών.

Σέρρες: Η μέγιστη ποινή στον ανήλικο που σκότωσε τον 17χρονο Άγγελο

Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε μία μέρα μετά την απολογία του 16χρονου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι τον χτύπησε, ωστόσο ισχυρίστηκε πως δεν ήθελε να τον σκοτώσει, απλά ήθελε μόνο να τον χτυπήσει, χωρίς όμως να πείσει το δικαστήριο.

Η άγρια δολοφονία του Άγγελου σημειώθηκε παραμονές των Θεοφανείων του 2026, με τον 17χρονο να χάνει τη ζωή του μετά από έναν ανελέητο ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας, ο Άγγελος υπέστη τέσσερις ισχυρά χτυπήματα σε κεφάλι και σώμα από γονατιές και αγκωνιές, οι οποίες όπως υποστήριξη ήταν θανατηφόρες. 

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