«Αυλαία» έπεσε στη δίκη για την υπόθεση δολοφονίας του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, με τον ανήλικο κατηγορούμενο να κρίνεται ένοχος με ποινή κάθειρξης 10 ετών.

Η απόφαση αποτελεί τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή που μπορεί να επιβληθεί βάση του νόμου για τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων έκρινε ένοχο τον 16χρονο κατηγορούμενο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο με ποινή κάθειρξης 10 ετών.

Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε μία μέρα μετά την απολογία του 16χρονου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι τον χτύπησε, ωστόσο ισχυρίστηκε πως δεν ήθελε να τον σκοτώσει, απλά ήθελε μόνο να τον χτυπήσει, χωρίς όμως να πείσει το δικαστήριο.

Η άγρια δολοφονία του Άγγελου σημειώθηκε παραμονές των Θεοφανείων του 2026, με τον 17χρονο να χάνει τη ζωή του μετά από έναν ανελέητο ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας, ο Άγγελος υπέστη τέσσερις ισχυρά χτυπήματα σε κεφάλι και σώμα από γονατιές και αγκωνιές, οι οποίες όπως υποστήριξη ήταν θανατηφόρες.

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