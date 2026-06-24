«Τη μια μέρα τον έβλεπα δίπλα μου και την άλλη τον βρήκα νεκρό. Είναι μια εικόνα που θα με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή». Με αυτά τα λόγια η αδελφή του 17χρονου Άγγελου από τη Σέρρες περιγράφει τον πόνο που βιώνει η οικογένειά της, καθώς ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο του νεαρού, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σήμερα, Τετάρτη 24/6, η οικογένεια του 17χρονου ήρθε αντιμέτωπη με τον κατηγορούμενο. Η δίκη ξεκίνησε αλλά διεκόπη, καθώς δεν εμφανίστηκε ο συνήγορος υπεράσπισης. Σε λίγες μέρες, ωστόσο, συμπληρώνονται 6 μήνες από τον φόνο του Άγγελου και γι' αυτό η πλευρά της οικογένειας κατάφερε να συνεχιστεί η δίκη αύριο Πέμπτη ώστε να τελειώσει μέχρι την Παρασκευή. Μετά την Παρασκεύη, ο 16χρονος κατηγορούμενος πρέπει να αποφυλακιστεί.

Σέρρες: Η συγκλονιστική περιγραφή για το πως εντόπισε τον αδερφό της νεκρό

Η ίδια περιέγραψε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» με συγκλονιστικό τρόπο τις στιγμές που αναζητούσε τον αδελφό της, όταν εκείνος δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι.

«Τον έψαχνα παντού. Έπαιρνα τους φίλους του τηλέφωνο, όμως δεν έπαιρνα ξεκάθαρες απαντήσεις. Ο καθένας μου έλεγε διαφορετικά πράγματα. Δεν ήξερα τι να πιστέψω», ανέφερε.

Λίγες ώρες αργότερα ήταν εκείνη που έκανε τη φρικτή ανακάλυψη. «Πήγα στον ακάλυπτο χώρο και τον βρήκα. Είναι μια εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Όλη η ζωή μου πέρασε μπροστά από τα μάτια μου. Μου κατέστρεψαν τη ζωή».

Μιλώντας για τον αδελφό της, τον περιέγραψε ως ένα παιδί αγαπητό σε όλους.

«Ο αδερφός μου ήταν ένα υπέροχο πλάσμα, με πολύ καλό χαρακτήρα και χιούμορ. Δεν μας ανησύχησε ποτέ. Τώρα πρέπει να μάθω να ζω χωρίς αυτόν και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο».

Η αδελφή του Άγγελου ζητά δικαίωση και την παραδειγματική τιμωρία όσων θεωρεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση. «Μας πήραν ότι πολυτιμότερο είχαμε, όλο τον κόσμο μας», είπε χαρακτηριστικά.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. Ο ανήλικος κατηγορούμενος, που κρατείται σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων στον Βόλο, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παρότι φέρεται να έχει παραδεχθεί την επίθεση, αρνείται ότι τα χτυπήματα που κατάφερε προκάλεσαν τον θάνατο του 17χρονου.

Σέρρες: Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όλα ξεκίνησαν έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ δύο ανηλίκων στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών. Ο τότε 15χρονος κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε στον 17χρονο Άγγελο, καταφέροντάς του ισχυρά χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο Άγγελος επέστρεψε τραυματισμένος στο σπίτι του, χωρίς να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Αντί να ανέβει στο διαμέρισμα, κατευθύνθηκε σε βοηθητικό χώρο της πολυκατοικίας, όπου κατέληξε.

Το επόμενο πρωί οι γονείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του. Λίγο αργότερα, η αδελφή του ήταν εκείνη που τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, βυθίζοντας την οικογένεια και την τοπική κοινωνία στο πένθος. Από τότε, η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την οικογένεια να αναζητά δικαίωση για τον χαμό του 17χρονου.

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