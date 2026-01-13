Δολοφονία Σέρρες: «Του έριξα γονατιά ανάμεσα στα φρύδια – Δεν τον σκότωσα»

Τον ξυλοδαρμό του 17χρονου ομολόγησε χθες κατά την απολογία του ο 16χρονος από τις Σέρρες, όμως, όπως ισχυρίστηκε, δεν τον χτύπησε τόσο πολύ, ώστε να τον σκοτώσει.

«Τον ρώτησα τι είπε στην κοπέλα μου… Μου φάνηκε ότι αγρίεψε και του έριξα μια γροθιά στο πρόσωπο. Δύο-τρεις γροθιές και μια γονατιά στο κεφάλι. Τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έπεσε κάτω και σταμάτησα να τον χτυπάω», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Μάλιστα, στη συνέχεια φέρεται να ανέφερε πως δεν πιστεύει ότι ευθύνεται εκείνος για τη δολοφονία του Άγγελου και ότι μπορεί να τον χτύπησε κάποιο όχημα.

O 16χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες

«Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος. Δεν πιστεύω ότι τον σκότωσα. Έχω να σας πω με το χέρι στην καρδιά, ότι εγώ δεν τον σκότωσα», φέρεται να είπε.

Δολοφονία Σέρρες: Το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν καταλήξει ότι ο 17χρονος έπεσε θύμα και δεύτερου ξυλοδαρμού από τον φερόμενο ως δράστη.

Το πρώτο ραντεβού είχε κλειστεί έξω από την Μητρόπολη των Σερρών, στο προαύλιο της οποίας ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε τον 17χρονο με γονατιές και μπουνιές.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», μετά από αυτό ο 17χρονος πήγε σε ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ δίπλα από τη Μητρόπολη αιμόφυρτος και ζήτησε να πάει στην τουαλέτα για να πλυθεί. Έφυγε μετά από είκοσι λεπτά με τους φίλους του, οι οποίοι τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στο σπίτι του.

Ο 17χρονος που δολοφονήθηκε στις Σέρρες

Εκεί, πίσω από το σπίτι του, σε έναν ακάλυπτο χώρο, στον οποίο έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε και δεν υπάρχουν κάμερες, εκτιμά η αστυνομία ότι ο 17χρονος έπεσε εκ νέου θύμα ξυλοδαρμού όχι μόνο από τον 16χρονο, αλλά από περισσότερα άτομα.

Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αναφέρει ιδιαίτερα σφοδρά και εκτεταμένα χτυπήματα στο σώμα του ανηλίκου, που το προκάλεσαν μέχρι και ρήξη αορτής, κάτι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί λόγω σωματικών κακώσεων.

Σέρρες: «Σπάει» καρδιές η μητέρα του 17χρονου

Την ίδια ώρα «ραγίζουν καρδιές» από τα λόγια της μητέρας του 17χρονου, που θρηνεί για τον άδικο και βασανιστικό θάνατο του παιδιού της.

«Και όταν τον βρήκαμε και τον… είδα και… τον αντίκρυσα, δεν μπορώ να βγάλω αυτήν την εικόνα που είδαν τα μάτια μου. Ο Άγγελός μου "έφυγε"μαρτυρικά», είπε στο Mega και συνέχισε:

«Ο γιος μου ήταν δύο μέτρα. Αδύνατος, όμορφος, ευγενικός και έξυπνος. Βγήκε έξω για να κάνει μία βόλτα και απλά τον έψαχνα γιατί δεν ήρθε ποτέ. Τον είδα μόνο στο πρόσωπο, δεν τα ξέρω αυτά που λέτε. Πρώτη φορά τα ακούω. Ο Άγγελος “έφυγε” σαν Άγγελος. Ήταν ένα δώρο του Θεού».

Ο 16χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τον χτύπησε, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να τον σκοτώσει

Αναφερόμενη στις συνθήκες του ξυλοδαρμού, η μητέρα του Άγγελου δήλωσε:

«Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή εκατό αυτοί που τον χτύπησαν. Μιλήστε οι φίλοι του Άγγελου. Πώς έπρεπε να τον μεγαλώσω; Έμαθα στον γιο μου αρχές. Έκανα τον γιο μου άντρα σωστό, αλλά τον πήρα νεκρό».

«Εγώ τον συμβούλευα να διαφοροποιείται, να φεύγει μακριά από το κακό, να βοηθάει τον αδύναμο, να εμπιστεύεται τους νόμους και τον έκανα άντρα σωστό. Και τι πήρα; Το παιδί μου νεκρό. Αλλά ο αγώνας ήταν άνισος. Ήταν ο έφηβος ο γιος μου αντιμέτωπος με τι; Με την ανεπάρκεια της Πολιτείας που το παιδί, ο δολοφόνος είναι το παιδί. Ποιο λέμε παιδί; Τον δολοφόνο τον λέμε παιδί; Θρηνώ εγώ που έμαθα αρχές στο παιδί μου. Δεν ξέρω τι να πω. Θέλω μία παράκληση μονό αυτό έχω να σας πω: ο γιος μου είχε πάρα πολλούς φίλους. Ήταν τόσο κοινωνικός και τόσο καλός που είχε πάρα πολλούς φίλους. Στην μνήμη του παιδιά, μιλήστε, διαφοροποιηθείτε. Ο Άγγελος που ξέρατε αυτό θα έκανε για εσάς. Μιλήστε. Είναι το τελευταίο που μπορείτε να κάνετε για αυτόν. Τίποτε άλλο», κατέληξε η μητέρα του 17χρονου.

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές ότι είχαν κατατεθεί ήδη από το 2022 καταγγελίες για το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου, που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 17χρονου.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλου, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Σερρών. Στόχος είναι να διερευνηθούν τόσο οι καταγγελίες όσο και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τις αναφορές που είχαν υποβληθεί από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η μητέρα και ο αδελφός του 16χρονου

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθυντή του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστα Γιαννόπουλου, σε συνεννόηση με την Εισαγγελία είχε τότε διαταχθεί κατεπείγουσα έρευνα, υπογραμμίζοντας ότι ο οργανισμός δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης σε κατοικία, ακόμη και όταν υπάρχουν καταγγελίες.

Όπως ανέφερε, δεν δόθηκε εντολή απομάκρυνσης των παιδιών από το σπίτι ούτε μεταφοράς τους σε προστατευτικό περιβάλλον ή δομή φιλοξενίας.