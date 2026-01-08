Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια, δεν το ήθελε, ήταν η κακιά στιγμή»

Τι λέει ο αδερφός του 16χρονου

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Σερρές: Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 17χρονου / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία των Σερρών ο θάνατος ενός 17χρονου μετά από άγριο ξυλοδαρμό από 16χρονο την Τρίτη το βράδυ, με αφορμή έναν καβγά για μια κοπέλα. Το επεισόδιο σημειώθηκε αρχικά έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, όπου οι δύο ανήλικοι διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια συναντήθηκαν ξανά κοντά στη Μητρόπολη της πόλης, όπου ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 17χρονο και να τον χτύπησε στο κεφάλι. Τις επόμενες ώρες, το θύμα κατέβηκε στο υπόγειο του σπιτιού του, όπου και βρέθηκε νεκρό το πρωί από την αδελφή του. 

Σέρρες: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 16χρονος για τον φόνο 17χρονου

Σε δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση, ο αδερφός του 16χρονου, μιλώντας στο LionNews, εξέφρασε τη συντριβή όχι μόνο για τον χαμό του άτυχου παιδιού αλλά και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικογένεια του δράστη. Όπως είπε: «Ο αδερφός μου δεν είναι δολοφόνος. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Το έχει μετανιώσει και αυτή τη στιγμή κλαίει μέσα στα κρατητήρια για το παιδί που χάθηκε». 

Στη συνέχεια τόνισε επίσης ότι «Δεν είναι τέτοιο παιδί … Δεν ήθελε να γίνει αυτό το πράγμα … Ήταν μια κακή στιγμή, μια στιγμή λάθος», προσπαθώντας να περιγράψει πως ένα στιγμιαίο ξέσπασμα οδήγησε σε τραγικά αποτελέσματα. 

Ο 16χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η υπόθεση πήρε σοβαρή νομική τροπή, με τον ανήλικο να οδηγείται ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών και να παραμένει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του, που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. 

Χαμόγελο του Παιδιού για Σέρρες: Αναφορά πριν 3 χρόνια για τον 15χρονο!

Κατά τις πρώτες ενδείξεις από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 17χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων, γεγονός που δείχνει ότι τα χτυπήματα που δέχτηκε ήταν πολλαπλά και ιδιαίτερα σοβαρά, ξεπερνώντας μια απλή σύγκρουση μεταξύ δύο νέων. 

Η τοπική κοινωνία και οι αρχές παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία την υπόθεση, καθώς αποτελεί μια ακόμα υπενθύμιση για τις επιπτώσεις της βίας μεταξύ νέων. 

ΣΕΡΡΕΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
