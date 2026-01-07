Σέρρες: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 16χρονος για τον φόνο 17χρονου

Τα ανατριχιαστικά ευρήματα του ιατροδικαστή

Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφίες Ευρωκίνηση βίντεο Star
Στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών οδηγήθηκε σήμερα το απόγευμα ο 16χρονος που φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο 17χρονου μαθητή μετά από άγριο ξυλοδαρμό.  

Στον ανήλικο απαγγέλθηκε η βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

O 16χρονος που κατηγορείται για φόνο στις Σέρρες μετα την απολογία του

O 16χρονος που κατηγορείται για φόνο στις Σέρρες μετα την απολογία του 

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του και αναμένεται να βρεθεί ξανά ενώπιον των αρχών την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι.

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση αποκαλύπτουν  πόσο βίαια είναι τα χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη νεκροψία-νεκροτομή, η σορός του άτυχου 17χρονου φέρει βαριές κακώσεις τόσο στο κεφάλι όσο και στο σώμα.

Σέρρες: Τι δείχνει το παρελθόν του 16χρονου για τον θάνατο του 17χρονου

Ο ιατροδικαστής φέρεται να διαπίστωσε μεταξύ άλλων σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και ρήξη εσωτερικών οργάνων. Κατά την προανάκριση ο 16χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κατάφερε ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι του θύματος, με αφορμή μια παρεξήγηση για μια κοπέλα.

Σέρρες: H ομολογία του 16χρονου - «Νευρίασα για το μήνυμα στην κοπέλα μου»


Η συγγνώμη της μητέρας και η δίωξη

Στα δικαστήρια βρέθηκε και η 47χρονη μητέρα του κατηγορουμένου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η γυναίκα, προχώρησε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα λόγια της δεν αρκούν για να απαλύνουν τον πόνο τους.

«Λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα του 16χρονου.

Αίσθηση προκαλούν την ίδια ώρα τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με την επισήμανση ότι η τραγωδία ίσως να μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν λειτουργήσει τα αντανακλαστικά της πολιτείας. 

Χαμόγελο του Παιδιού για Σέρρες: Αναφορά πριν 3 χρόνια για τον 15χρονο!

